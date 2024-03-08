Хотя, согласно последнему отчету Кильского института, спустя два года после начала СВО динамика западной поддержки Киева немного замедлилась, тем не менее она остается весьма существенной, особенно со стороны отдельных западных государств.

Согласно последнему отчету Кильского института, опубликованному в феврале 2024 года, спустя два года после начала СВО динамика западной поддержки Киева немного замедлилась: объем вновь выделенной помощи сократился в период с августа 2023 года по январь 2024 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года. И эта тенденция может продолжиться, поскольку Сенат США колеблется проголосовать за предоставление военной помощи Украине, а Европейский союз испытывает трудности с выделением помощи в размере 50 миллиардов долларов из-за блокирования такого решения Венгрией.

Данные немецкого института показывают, что число доноров сокращается и концентрируется вокруг ядра стран: США, Германии, стран Северной и Восточной Европы, которые обещают как значительную финансовую помощь, так и современное вооружение. В общей сложности с февраля 2022 года страны, поддерживающие Киев, выделили не менее 276 миллиардов евро на военные, финансовые или гуманитарные цели.

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В абсолютном выражении самые богатые страны были самыми щедрыми. Соединенные Штаты на сегодняшний день являются крупнейшим донором, объявившим о выделении более 75 миллиардов евро помощи, в том числе 46,3 миллиарда военной помощи. Страны Европейского союза объявили как о двусторонней помощи (64,86 млрд евро), так и о совместной помощи из фондов Европейского Союза (93,25 млрд евро) на общую сумму 158,1 млрд евро.

Однако, когда мы относим эти взносы к валовому внутреннему продукту (ВВП) каждой страны-донора, рейтинг меняется. Соединенные Штаты опускаются на двадцатое место (0,32% своего ВВП), значительно отставая от стран, граничащих с Украиной, или бывших советских республик. Эстония занимает первое место по объему помощи по отношению к ВВП с 3,55 %, за ней следуют Дания (2,41 %) и Норвегия (1,72 %). Эту «пятерку» замыкают Литва (1,54 %) и Латвия (1,15 %). Три балтийских государства, все из которых граничат с Россией или Беларусью, являются одними из самых щедрых доноров с начала конфликта, отмечает Кильский институт.

Хотя в последнее время президент Макрон пытается продемонстрировать свое особое рвение в оказании военной помощи Украине, не скрывая своих планов выступить в первых рядах вооруженного противостояния с Россией, в рейтинге по доле ВВП в помощи Украине Франция занимает двадцать седьмое место с показателем 0,07% ВВП, уступая только Греции (0,09%). Как свидетельствует Кильский институт, помощь, оказываемая Парижем, неуклонно сокращалась с начала СВО в Украине – Франция была двадцать четвертой по состоянию на апрель 2023 года и тринадцатой по состоянию на лето 2022 года.



Канада присоединилась к коалиции, сформированной союзниками Украины, недавно заявив о готовности предоставить Украине беспилотники, говорится в заявлении правительства. Объявление было сделано по случаю визита в Оттаву министра обороны Латвии Андриса Спрудса, чья страна является вместе с Великобританией одним из руководителей коалиции поддержки Украины. Канадский министр обороны Билл Блэр в общении в латвийским коллегой напомнил, что в прошлом месяце Канада пообещала предоставить Украине более 800 дополнительных беспилотников. Оттава также участвует в коалициях, сформированных для усиления авиационных средств и бронетанковых подразделений украинской армии.

Президент Чехии Петр Павел объявил 7 марта, что Украина при содействии Чехии может получить в течение «нескольких недель» 800 000 артиллерийских снарядов, закупленных у третьих стран в рамках его инициативы, финансируемой коалицией из восемнадцати стран. В их число, в частности, входят Бельгия, Великобритания, Дания, Франция, Германия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция.

Во время поездки в Киев 7 марта, министр обороны Великобритании Грант Шаппс объявил, что Лондон собирается поставить Украине «более 10 000 беспилотников» в 2024 году, в том числе ударные беспилотники, в частности, благодаря выделению королевством дополнительных 146 миллионов евро.