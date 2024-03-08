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Согласно последнему отчету Кильского института, опубликованному в феврале 2024 года, спустя два года после начала СВО динамика западной поддержки Киева немного замедлилась: объем вновь выделенной помощи сократился в период с августа 2023 года по январь 2024 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года. И эта тенденция может продолжиться, поскольку Сенат США колеблется проголосовать за предоставление военной помощи Украине, а Европейский союз испытывает трудности с выделением помощи в размере 50 миллиардов долларов из-за блокирования такого решения Венгрией.
Данные немецкого института показывают, что число доноров сокращается и концентрируется вокруг ядра стран: США, Германии, стран Северной и Восточной Европы, которые обещают как значительную финансовую помощь, так и современное вооружение. В общей сложности с февраля 2022 года страны, поддерживающие Киев, выделили не менее 276 миллиардов евро на военные, финансовые или гуманитарные цели.
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В абсолютном выражении самые богатые страны были самыми щедрыми. Соединенные Штаты на сегодняшний день являются крупнейшим донором, объявившим о выделении более 75 миллиардов евро помощи, в том числе 46,3 миллиарда военной помощи. Страны Европейского союза объявили как о двусторонней помощи (64,86 млрд евро), так и о совместной помощи из фондов Европейского Союза (93,25 млрд евро) на общую сумму 158,1 млрд евро.
Однако, когда мы относим эти взносы к валовому внутреннему продукту (ВВП) каждой страны-донора, рейтинг меняется. Соединенные Штаты опускаются на двадцатое место (0,32% своего ВВП), значительно отставая от стран, граничащих с Украиной, или бывших советских республик. Эстония занимает первое место по объему помощи по отношению к ВВП с 3,55 %, за ней следуют Дания (2,41 %) и Норвегия (1,72 %). Эту «пятерку» замыкают Литва (1,54 %) и Латвия (1,15 %). Три балтийских государства, все из которых граничат с Россией или Беларусью, являются одними из самых щедрых доноров с начала конфликта, отмечает Кильский институт.
Хотя в последнее время президент Макрон пытается продемонстрировать свое особое рвение в оказании военной помощи Украине, не скрывая своих планов выступить в первых рядах вооруженного противостояния с Россией, в рейтинге по доле ВВП в помощи Украине Франция занимает двадцать седьмое место с показателем 0,07% ВВП, уступая только Греции (0,09%). Как свидетельствует Кильский институт, помощь, оказываемая Парижем, неуклонно сокращалась с начала СВО в Украине – Франция была двадцать четвертой по состоянию на апрель 2023 года и тринадцатой по состоянию на лето 2022 года.
Канада присоединилась к коалиции, сформированной союзниками Украины, недавно заявив о готовности предоставить Украине беспилотники, говорится в заявлении правительства. Объявление было сделано по случаю визита в Оттаву министра обороны Латвии Андриса Спрудса, чья страна является вместе с Великобританией одним из руководителей коалиции поддержки Украины. Канадский министр обороны Билл Блэр в общении в латвийским коллегой напомнил, что в прошлом месяце Канада пообещала предоставить Украине более 800 дополнительных беспилотников. Оттава также участвует в коалициях, сформированных для усиления авиационных средств и бронетанковых подразделений украинской армии.
Президент Чехии Петр Павел объявил 7 марта, что Украина при содействии Чехии может получить в течение «нескольких недель» 800 000 артиллерийских снарядов, закупленных у третьих стран в рамках его инициативы, финансируемой коалицией из восемнадцати стран. В их число, в частности, входят Бельгия, Великобритания, Дания, Франция, Германия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция.
Во время поездки в Киев 7 марта, министр обороны Великобритании Грант Шаппс объявил, что Лондон собирается поставить Украине «более 10 000 беспилотников» в 2024 году, в том числе ударные беспилотники, в частности, благодаря выделению королевством дополнительных 146 миллионов евро.