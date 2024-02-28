Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

SHMT удваивает скорость обработки данных и вдвое снижает энергопотребление компьютеров

Команда исследователей из Калифорнийского университета разработала метод, позволяющий удвоить скорость вычислений, сократить энергопотребление и эксплуатационные расходы компьютерных систем.
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама


Команда исследователей из Калифорнийского университета разработала метод, позволяющий удвоить скорость вычислений и вдвое сократить энергопотребление стандартных вычислительных систем. Он основан на оптимизированном распределении задач между различными процессорами, так что они обрабатываются одновременно. Помимо увеличения скорости обработки, этот метод также снижает потребление энергии.

nouvelle methode double vitesse traitement ordinateurs reduit moitie consommation energetique couv

Если раньше компьютеры имели только один центральный процессор (ЦП) с несколькими ядрами, то в наши дни они включают различные микропроцессоры, направленные на оптимизацию общей производительности. Среди них, в частности, графические процессоры, а также ускорители машинного обучения и искусственного интеллекта.

Во время выполнения программы эти компоненты работают независимо. Они поочередно обрабатывают данные, обмениваясь ими друг с другом, что требует как времени, так и энергии. С другой стороны, передача информации часто создает узкие места, которые ограничивают общую эффективность системы.

Столкнувшись с проблемой, команда исследователей из Калифорнийского университета в Риверсайде разработала новый метод, основанный на платформе, получившей название «одновременная и разнородная многопоточность » (Simultaneous and heterogeneous multithreading - SHMT), позволяющей обрабатывать данные параллельно, что позволяет избежать узких мест. Их подход позволяет быстрее выполнять программы и является более энергоэффективным. Подробные сведения о системе были представлены на международном симпозиуме по микроархитектурам (Micro 2023) и доступны в цифровой библиотеке ACM.

реклама



Концепция SHMT используется, в частности, во время планирования — процесса, в котором система выбирает порядок и расположение задач, решая, какие операции должны выполняться на процессорах каждого типа. SHMT использует политику планирования, называемую QAWS (Quality-Aware Work-Stealing). Последняя оптимизирует систему, заставляя ее «осознавать» актуальность задач. QAWS также использует стратегию "выбора заданий" для балансировки рабочей нагрузки между различными аппаратными ресурсами. Другими словами, если один процессор оказывается недостаточно загруженным по сравнению с другими, он может «выбрать» задачи у более загруженного компонента, чтобы сбалансировать использование ресурсов.

Чтобы упростить управление, задачи сначала подразделяются на «высокоуровневые операции» или HLOP. В результате система выполнения может распределять HLOP-файлы в очередях различных аппаратных компонентов, таких как ЦП, графический процессор или ускоритель алгоритмов искусственного интеллекта, для параллельной обработки.

Чтобы проверить свой подход, исследователи разработали компьютерную систему, оснащенную обычными процессорами, которые используются в современных компьютерах и смартфонах. Однако они внесли в него некоторые изменения, чтобы смоделировать производительность и рабочие нагрузки, типичные для центра обработки данных.

Результаты испытаний показали, что использование их системы SHMT позволило почти удвоить скорость обработки приложений по сравнению с традиционным методом обработки. Кроме того, этот подход позволил снизить потребление энергии в результате выполнения задач на 51 %.

Исследователи признают, что реализация концепции SHMT еще требует доработки, но в конечном итоге она может значительно снизить эксплуатационные расходы компьютерных систем. Действительно, если программное обеспечение сможет выполнять больше задач за меньшее время и с меньшими ресурсами, производители смогут разрабатывать более дешевые устройства, которые при этом будут работать хорошо. Отмечается, что для крупномасштабных предприятий, включая центры обработки данных, влияние будет еще более заметным благодаря резкому снижению затрат на электроэнергию и потребностей в охлаждении. Это помогло бы уменьшить углеродный след и потребление воды, связанные с системами охлаждения в этих инфраструктурах.

 

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

технологии инновации shmt
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
7
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Ретроклокинг: разгоняем SSD
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
14
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С затонувшего галеона поднимут сокровища на $20 млрд
1
На бывшем заводе Volvo Trucks в Калуге собрали первую партию грузовиков «Урал»
3
Электронные письма Сатоши Накамото поясняют, почему биткоин ограничен 21 миллионом
9
В сеть выложили бесплатную Wubuntu на Linux, которая копирует Windows 10/11, включая запуск ПО
6
Илон Маск опубликовал очередное видео прогулки с роботом Tesla Optimus
2
У России будет свой самолёт шестого поколения, но производство стартует не раньше 2050 года
9
Xiaomi представила список устройств, которые получат HyperOS в первом полугодии 2024 года
2
Лунный модуль "Одиссей" делится новыми фотографиями со своего мучительного спуска
1
Galaxy Ring обеспечит более длительное время автономной работы, чем умные часы Samsung
+
КамАЗ начнёт производство отечественных мостов для грузовиков модели К5
+
Lenovo представила на выставке в Барселоне ноутбук ThinkBook с 17,3" прозрачным MicroLED экраном
1
Фанаты успешно портировали Marvel's Spider-Man 2 на ПК
1
Рядом с Авдеевкой в населенном пункте Бердычи был замечен ещё один танк M1A2 Abrams ВСУ
1
Модер показал, как выглядит усовершенствованная GTA: San Andreas на движке Unreal Engine 5
+
Рыночная стоимость NVIDIA превзошла ВВП большинства стран мира
8
Премьер-министр Палестинской автономии и правительство уходят в отставку
+
В интернет слили 120 страниц электронной переписки с создателем Bitcoin Сатоши Накамото
5
Microsoft обновила искусственный интеллект Copilot
1
На разработку продолжения ролевого экшена Lords of the Fallen издательство выделит 30 миллионов евро
+
Xiaomi считает, что через несколько лет пятёрка крупнейших автопроизводителей захватит 70% рынка электромобилей
+

Популярные статьи

5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
52
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
122
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
44
Assetto Corsa Competizione: краткий обзор настоящего игрового автосимулятора
5
Итоги гоночного уик-энда 24-25 февраля
8
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
19
Для чего человечеству нужны високосные годы, и что будет, если каждый год будет длиться 365 дней
6
США медленно, но уверенно проигрывают Китаю в Тихом океане считает американский экс-дипломат Ньюшем
1
Филиппины укрепляют линию обороны Тайваня на фоне грядущего конфликта с Китаем
+

Сейчас обсуждают

REY_B_
04:54
Кто ещё в Мире не эскалировал по базам НАТО? Этак дойдёт, что и хуситы где-нибудь современные противокорабельные ракеты достанут. И прицела "на две тапочки левее солнышка", окажется достаточно, чтобы ...
Министр обороны Франции объяснил слова Макрона про отправку французских войск на Украину
Сергей Бобряшов
04:42
Киев уже взяли. За три дня. Только нам об этом не говорят. Это операция прикрытия. И пол-Америки сарматами разнесли в клочья.
Охота на «Патриотов»: В Сети появились кадры уничтожения очередной пусковой установки ЗРК Patriot
Игорь Дмитриев
04:36
Блин до какого то момента вообще тралбов не знал со своей 6800хт, но потом пошли какие то драйва что мдэээ. Иной раз лучше подольше не обновляться если все нормально работает. Сейчас вот меня частеньк...
AMD выпустила WHQL драйвер Adrenalin версии 22.4.1 с дополнительными исправлениями
REY_B_
04:36
Ура! Теперь будет ещё больше котиков! Но платить за них я всё равно не буду....
Samsung расширяет границы памяти: 36 ГБ HBM3E DRAM готовы ускорить работу искусственного интеллекта
REY_B_
04:04
Зато S&P 500 находиться на историческом максимуме. Правда там твориться никогда раньше не случавшееся - 30% индекса формируют всего 10 компаний. При этом Цукенбергу то, чего волноваться? Его Мета в эт...
OnePlus выпустила смарт-часы Watch 2 c двумя ОС и двумя чипсетами
REY_B_
03:51
Ну как "качество"... Сам чип ЦАП ESS ES9068AS стоит в рублях на Али 3500 за штуку. Для качественного стерео их надо 2 штуки....ES9038Q2M конечно дешевле, но звук на нём больно звонкий и гулкий. Просто...
MWC 2024: Nubia представила музыкальный смартфон nubia Music
DIDEI
03:49
А620 поддерживает PCI5.0?
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
Александар Бугаев
02:49
У меня жестянка корейская Zalman Z9 с 2012 вполне устраивает но есть "но" задолбала пыль, покупал б/у что-то около 20$ заплатил если не меньше а это было треть цены нового но б*я продавец забыл уточни...
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
Джон Коннор
02:28
Я это понял еще полгода назад. Нвидиа мошенники и брехуны
Бывший руководитель AMD Radeon назвал NVIDIA картелем
kitava
02:19
Ну да будет суверенным решением КНДР.
Sony приступает к реструктуризации подразделения PlayStation, 900 сотрудников потеряют работу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем