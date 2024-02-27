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vizir47
В Британии сомневаются в возможности выполнения своих обязательств перед НАТО
В опубликованном британскими СМИ письме генерала британской армии Патрика Сандерса он откровенно высказывает сомнения, что армия королевства не может выполнять свои обязательства перед НАТО или проводить внешние операции.

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Ежедневная британская газета The Telegraph опубликовала письмо генерала королевской армии Патрика Сандерса, адресованного ряду  бывших военачальников Великобритании, в котором Сандерс откровенно поделился проблемами национальных вооруженных сил.

В частности, в этом письме генерал Сандерс осуждает «недостаточное финансирование  британской армии, несоответствие между выделяемыми средствами и амбициями, заявленными Лондоном». Он в своем письме прямо указывает на опасения, что, когда дело доходит до дела, то британская армия больше не сможет выполнять свои обязательства перед НАТО или проводить внешние операции.

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«Наша стратегическая устойчивость находится под угрозой, и мы можем быть сведены к меньшим, статичным, сосредоточенным на территории страны сухопутным войскам. Я не уверен, что это та армия, в которой нуждается нация, или та, в которой заинтересованы политики», - так пишет глава британской армии, ссылаясь на имеющиеся у него «трудности с выражением своих опасений» министру обороны.

Как отмечают британские аналитики, с 2010 года, когда британская армия активно стала участвовать в военных операциях Вашингтона в Афганистане и Ираке, сумма военных расходов Соединенного Королевства всегда превышала требуемый НАТО порог в 2 % от   ВВП. Однако этих средств явно не хватало, из-за чего некоторые программы закупки оружия не были реализованы, чтобы избежать дополнительных расходов.

Случай с проблемами введения в использование нового бронетранспортера «Аякс» в этом плане весьма весьма показателен. Так, запущенная для замены бронетехники CVR(T) британской армии программа Scout SV была заявлена еще в 2014 году британской дочерней компанией американской группы General Dynamics Land Systems [GDLS UK] с ее финансированием в размере примерно 4,5 миллиарда евро. Она должна была быть реализована быстро, с планировавшейся поставкой первых боевых бронированных машин «Аякс»  в 2017 году. Однако до настоящего времени эта программа так и не выполнена, теперь речь идет о том, чтобы обеспечить первую поставку этих бронемашин лишь к концу 2025 года, что на восемь лет отстает от первоначальных планов.

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Кроме того, как указал в своем письме генерал Сандерс, последний обзор ситуации в области обороны и безопасности королевства, опубликованный британским правительством в 2021 году, который  впоследствии был обновлен с учетом событий в Украине, привел к дальнейшему сокращению численности британской армии с 82 000 человек примерно до 73 000 солдат. Как указывалось, «это сокращение формата теоретически должно быть компенсировано в том числе роботизацией».

Однако, учитывая множественные проблемы с набором и удержанием кадров в британской армии, не исключено, что к 2026 году вооруженные силы королевства будут насчитывать менее 70 000 военнослужащих.

Как указывается в статье, "безусловно, британская армия по-прежнему способна мобилизовать 16 000 человек для участия в учениях НАТО "Стойкий защитник" и возглавить многонациональный батальон в Эстонии. Но надолго ли еще у нее хватит на все это сил и средств?"

#великобритания #армия британии и нато #проблемы британской армии
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