В опубликованном британскими СМИ письме генерала британской армии Патрика Сандерса он откровенно высказывает сомнения, что армия королевства не может выполнять свои обязательства перед НАТО или проводить внешние операции.

Ежедневная британская газета The Telegraph опубликовала письмо генерала королевской армии Патрика Сандерса, адресованного ряду бывших военачальников Великобритании, в котором Сандерс откровенно поделился проблемами национальных вооруженных сил.

В частности, в этом письме генерал Сандерс осуждает «недостаточное финансирование британской армии, несоответствие между выделяемыми средствами и амбициями, заявленными Лондоном». Он в своем письме прямо указывает на опасения, что, когда дело доходит до дела, то британская армия больше не сможет выполнять свои обязательства перед НАТО или проводить внешние операции.

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«Наша стратегическая устойчивость находится под угрозой, и мы можем быть сведены к меньшим, статичным, сосредоточенным на территории страны сухопутным войскам. Я не уверен, что это та армия, в которой нуждается нация, или та, в которой заинтересованы политики», - так пишет глава британской армии, ссылаясь на имеющиеся у него «трудности с выражением своих опасений» министру обороны.

Как отмечают британские аналитики, с 2010 года, когда британская армия активно стала участвовать в военных операциях Вашингтона в Афганистане и Ираке, сумма военных расходов Соединенного Королевства всегда превышала требуемый НАТО порог в 2 % от ВВП. Однако этих средств явно не хватало, из-за чего некоторые программы закупки оружия не были реализованы, чтобы избежать дополнительных расходов.

Случай с проблемами введения в использование нового бронетранспортера «Аякс» в этом плане весьма весьма показателен. Так, запущенная для замены бронетехники CVR(T) британской армии программа Scout SV была заявлена еще в 2014 году британской дочерней компанией американской группы General Dynamics Land Systems [GDLS UK] с ее финансированием в размере примерно 4,5 миллиарда евро. Она должна была быть реализована быстро, с планировавшейся поставкой первых боевых бронированных машин «Аякс» в 2017 году. Однако до настоящего времени эта программа так и не выполнена, теперь речь идет о том, чтобы обеспечить первую поставку этих бронемашин лишь к концу 2025 года, что на восемь лет отстает от первоначальных планов.

Кроме того, как указал в своем письме генерал Сандерс, последний обзор ситуации в области обороны и безопасности королевства, опубликованный британским правительством в 2021 году, который впоследствии был обновлен с учетом событий в Украине, привел к дальнейшему сокращению численности британской армии с 82 000 человек примерно до 73 000 солдат. Как указывалось, «это сокращение формата теоретически должно быть компенсировано в том числе роботизацией».

Однако, учитывая множественные проблемы с набором и удержанием кадров в британской армии, не исключено, что к 2026 году вооруженные силы королевства будут насчитывать менее 70 000 военнослужащих.

Как указывается в статье, "безусловно, британская армия по-прежнему способна мобилизовать 16 000 человек для участия в учениях НАТО "Стойкий защитник" и возглавить многонациональный батальон в Эстонии. Но надолго ли еще у нее хватит на все это сил и средств?"