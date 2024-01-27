Проблема пополнения армий в последнее время становится весьма серьезной в Европе, где вооруженные силы сталкиваются со значительными трудностями в этой области. Особенно сложной представляется ситуация в Великобритании.

Проблема пополнения армий в последнее время становится весьма серьезной в Европе, где вооруженные силы сталкиваются со значительными трудностями в этой области, хотя они и могут иметь разные причины.

Эта проблема усложняется, по заключениям западных экспертов, еще и тем, что все европейские страны взяли на себя обязательства увеличить свои расходы на оборону, объявили о своих планах приобретения и разработки нового военного оборудования. На эти цели выделяются миллиарды долларов, однако реализация этих планов не может быть осуществлена из-за нехватки людских ресурсов и новобранцев в западных армиях.

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Указанная ситуация, по оценкам западных военных аналитиков, ставит под угрозу не только заявленные амбиции по модернизации и укреплению вооруженных сил стран НАТО, но и саму эффективность западной оборонной политики. Поэтому проблема стала уже принимать настолько тревожный характер, что становится стратегической и она затрагивает все европейские армии.

О кадровом голоде в немецкой армии сегодня уже открыто говорят не только в этой стране, но и за ее пределами. В августе прошлого года Бундесвер признал, что сталкивается с 30 % - ным дефицитом набора в своих попытках сохранить численность немецкой армии и удовлетворить амбиции Министерства обороны, в то время как приток новобранцев еще больше снизился на 7 % в 2023 году.

В нидерландских вооруженных силах, уже в 2021 году наблюдался дефицит в заполнении 8600 должностей, в то время как там насчитывается всего 41000 военнослужащих.

Даже французская армия, численность которой казалась более устойчивой в Европе, чем у ее соседей, сталкивается сегодня со значительным оттоком кадров, составляющим 11 % в год, который там изо всех сил пытаются компенсировать, но пока безуспешно.

Как свидетельствуют британские СМИ, особенно плачевной выглядит сегодня ситуация в Великобритании, где происходит критическая потеря состава королевской армии. И серьезным подтверждением в этом плане стали результаты заседания комитета парламента Великобритании по государственным счетам, на котором рассматривался оборонный бюджет на 2023-33 годы, а также статья 20 января редактора The Times по вопросам обороны Ларисы Браун, озаглавленная "Численность армии упадет ниже 70 000 человек за два года".

Комментируя вопросы представителей комитета по поводу сообщений британской прессы о продолжающемся сокращении численности личного состава британской армии, член парламента Марк Франсуа сообщил, что “люди покидают вооруженные силы королевства в соотношении три человека на одного, кто присоединяется”.

Дэвид Уильямс - постоянный заместитель госсекретаря по обороне признал, что сегодня в британской армии численность личного состава сокращается неимоверными темпами. Не дав какие-либо четкие разъяснения по этой ситуации, среди мер по борьбе с этим явлением Дэвид Уильямс ограничился лишь указанием того, что министерством обороны Великобритании «принимаются меры и финансовые стимулы, в частности, для увеличения набора персонала, увеличения продолжительности контрактов и предотвращения увольнений».