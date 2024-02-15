В Китае испытатели из Северо-Западного института ядерных технологий Сианя и Пекинского института электротехники объявили об успешной разработке микроволнового оружия, работающего на двигателях Стирлинга. Этот тип двигателя позволяет преобразовывать тепло в механическую энергию.

По сообщению исследовательской группы, возглавляемой ученым-электронщиком Сюй Се, недостатком современного микроволнового оружия, работающего на мощных магнитных полях, является то, что оно очень энергоемко и имеет внушительные размеры. Китайские исследователи утверждают, что им удалось решить эти проблемы.

Предварительные испытания показали, что их микроволновой пушке для работы требуется всего 1/5ᵉ энергии, потребляемой другими известными системами. Также отмечается, что такое оружие достаточно компактно, чтобы его можно было загрузить на борт грузовика. Это означает, что его будет легче развернуть на поле боя.

Команда испытателей объявила о возможности непрерывной работы такой микроволновой пушки на полной мощности в течение примерно четырех часов. Магнитная сила, создаваемая аппаратом, в 68 000 раз превышает магнитное поле Земли и он способен генерировать почти половину магнитного поля, создаваемого Европейским Большим адронным коллайдером, который является крупнейшим в мире. Использование аппаратом четырех двигателей Стирлинга обусловлено тем, что они обладают высокой тепловой эффективностью. Чтобы обеспечить их роль, сверхпроводникам, создающим мощное магнитное поле, требуется температура менее 4 градусов выше абсолютного нуля. Для решения этой задачи, китайские исследователи применили высокотемпературный сверхпроводящий материал, известный как REBCO. Этот усовершенствованный материал может достигать нулевой прочности при температурах от 40 до 50 градусов выше абсолютного нуля.

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Как сообщается, созданное китайскими исследователями оружие может быть использовано для поражения спутника или одним выстрелом сбить рой дронов.