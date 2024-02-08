Поезд на магнитной подушке в Китае, получившие название T-Flight, разогнался до 1000 км/ч в 2-километровом испытательном туннеле в Датуне, провинция Шаньси. Китай уже рассматривает возможность применения этой технологии для установления транспортного сообщения между крупными китайскими городами

Объявление Китаем о рекордной скорости, достигнутой поездом на магнитной подушке, знаменует собой долгожданный прорыв в области нового типа транспорта.

Поезд "hyperloop-maglev", получивший название T-Flight, разогнался до 1000 км/ч в 2-километровом испытательном туннеле в Датуне, провинция Шаньси. Это достижение является не просто техническим достижением, но и демонстрирует потенциал преобразования наземного транспорта в более быструю и потенциально более экологичную альтернативу.

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Как отмечают эксперты, поезд, созданный по образцу знаменитого Hyperloop (предложенного в 2013 году Илоном Маском), обещает вывести транспортные технологии на новые горизонты если проект будет успешным, а T-Flight станет самым быстрым наземным транспортом в мире.

Эта разработка, организованная китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC), свидетельствует о значительном прогрессе в области использования магнитной подушки и вакуумных транспортных систем.

Как сообщается, T-Flight использует магнитную подъемную силу (или левитацию) для продвижения транспортного средства по трубе, поддерживаемой в состоянии, близком к вакууму. Такой подход почти полностью устраняет трение и сопротивление воздуха, что позволяет перемещаться на скоростях, которых в противном случае было бы очень трудно достичь. В отличие от современных самолетов и поездов, T-Flight обещает беспрецедентную топливную экономичность и скорость соответственно, открывая путь к новой эре наземных путешествий.

Как сообщает South China Morning Post, CASIC уже рассматривает возможность применения этой технологии для установления транспортного сообщения между крупными китайскими городами, что может сократить время в пути с нескольких часов до нескольких минут.

Обладая уже развитой сетью высокоскоростных поездов, Китай демонстрирует свои амбиции возглавить гонку за будущее наземного транспорта. Эта инициатива является не только свидетельством инновационного потенциала страны, но и сильным сигналом о ее стремлении раздвинуть границы технологий для содействия быстрой и эффективной мобильности в глобальном масштабе.

Однако, по замечаниям экспертов, путь к реализации и широкому внедрению этого типа поездов сопряжен с техническими, экономическими и нормативными проблемами. Во-первых, стоимость строительства представляет собой серьезные проблемы. Создание сети вакуумных (или квазивакуумных) путепроводов на большие расстояния требует колоссальных инвестиций в материалы, технологии и квалифицированную рабочую силу. Эта инфраструктура должна не только выдерживать экстремальные скорости, но и обеспечивать безопасность и долговечность в долгосрочной перспективе, что еще больше увеличивает первоначальные затраты.

Безопасность пассажиров - еще одна важная проблема. На скоростях, близких к 1000 км/ч или превышающих их, малейшая техническая неисправность или инцидент могут иметь катастрофические последствия.

Еще одна проблема связана с окружающей средой, с которой пассажиры непосредственно столкнутся в случае поломки поезда: действительно, если образуется пробоина, пассажиры напрямую подвергаются резкому воздействию изменения давления и, возможно, смертельной нехватке кислорода.

Это требует чрезвычайно высоких стандартов безопасности, начиная с конструкции вагонов и путепроводов, заканчивая системами управления и аварийными системами.

Несмотря на проблемы, Китай демонстрирует твердую решимость преодолеть эти трудности с амбициозной целью ввести в эксплуатацию T-Flight к 2035 году. С учетом того, что CASIC является крупнейшим производителем ракет в Китае, а также ключевым участником космической программы страны, это вселяет в указанную корпорацию уверенность в возможности реализовать указанный проект.