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vizir47
Берлин предлагает заменить поставку своих ракет Taurus Киеву ракетами SCALP/Storm Shadow
По сообщениям немецких СМИ, в Германии рассматривается идея экспорта ее ракет Taurus в Великобританию, Францию и другие страны НАТО, чтобы дать им возможность предоставить Украине дополнительное количество ракет Storm Shadow.

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Берлин, в своей тактике активной поддержки украинской армии, в 2022 году выступил с инициативой "Ringtausch", предложив членам НАТО передать украинским войскам свое военное оборудование советского производства, которое у них было, в обмен на предоставление им немецких образцов оружия. Несколько стран воспользовались этой возможностью, в частности, Чешская Республика, которая обменяла свои танки Т-72 на Leopard 2A4.

Однако сегодня в Берлине выступают уже с откорректированной концепцией, указывая, что украинские вооруженные силы доказали свою способность довольно быстро адаптироваться к системам вооружений западного образца. И в качестве примера они говорят о ракетах класса "воздух-земля" SCALP/Storm Shadow, которые уже были предоставлены Францией и Соединенным Королевством, были использованы ВСУ для нанесения ударов по позициям России в глубине страны, особенно в Крыму.

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Именно поэтому в течение нескольких последних месяцев Киев настойчиво требовал от Берлина ракеты класса "воздух-земля" KEPD-350 Taurus. Однако канцлер Германии Олаф Шольц неохотно соглашается удовлетворить этот заказ по двум причинам. Во-первых, учитывая дальность действия этого оружия (500 км) и возможности  нанесения ВСУ ударов в том числе и по окрестностям российской столицы, из-за чего он опасается обострения отношений с Москвой. Кроме того, в приоритете Шольца сегодня стоит задача удовлетворить собственные потребности, в особенности противовоздушной обороны и артиллерии.

Тем не менее, эта тема с поставками Киеву ракет Taurus  остается в тематике обсуждений партий правительственной коалиции, причем либералы и экологи скорее выступают за поставку ракет Taurus в Киев, в отличие от социал-демократов, которые гораздо более осторожны в этом вопросе.

В то время как на прошлой неделе немецкие депутаты подавляющим большинством отклонили предложение о поставке Taurus в Киев по внутриполитическим соображениям, Великобритания, как сообщается, предложила решение, основанное на немецкой концепции "Ringtausch". Об этом заявили Экономическая газета Handelsblatt и информационное агентство Dpa 24 января. В частности, Лондон предлагает, чтобы Берлин предоставил ему свои ракеты Taurus, и за счет этого Великобритания могла бы поставлять больше Storm Shadow для ВВС Украины. И эта идея уже нашла определенную поддержку в Германии.

"Идея состоит в том, что Германия экспортирует крылатые ракеты Taurus в Великобританию, чтобы дать ей возможность предоставить Украине дополнительные Storm Shadow", - пишет Handelsblatt со ссылкой на дипломатические и правительственные источники. «Предложение Великобритании обсуждается уже несколько недель. [ ... ] Это дало бы Олафу Шольцу желанную возможность разрядить полемику внутри коалиции», - добавляют немецкие СМИ.

Германское агентство печати DPA по этому вопросу пишет: «В настоящее время ведутся переговоры о поставках крылатых ракет Taurus Бундесвера партнерам по НАТО, таким как Великобритания и Франция. В обмен эти страны затем поставят Украине свои крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP».

Напомним, что на своей пресс-конференции 16 января президент Макрон уже объявил о передаче Украине около сорока SCALP.

Тем не менее, это предложение пока не получило единодушного одобрения в Германии. Председатель Комитета по обороне Бундестага (нижней палаты парламента) Мари-Аньес Штрак-Циммерманн считает, что это неправильное решение. "Украине нужен Taurus. И он ей нужен сейчас… Storm Shadow/SCALP не является эквивалентной заменой. В этом отношении указанное предложение не подходит», - заявила она. При этом в Германии признается, что только истребители-бомбардировщики PANAVIA Tornado способны нести ракеты Taurus, а истребители Eurofighter EF-2000/Typhoon еще не обладают такой возможностью. Кроме того, ВВС Германии придется изыскать финансирование для замены ракет, которые, возможно, придется передать британским Королевским военно-воздушным силам.

Что же касается Великобритании, то она почти пять лет не использует самолеты Tornado. Кроме того, ей придется адаптировать свои самолеты Typhoon, чтобы они могли использовать ракеты типа Taurus в случае соглашения между Лондоном и Берлином.

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#украина #германия #всо
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