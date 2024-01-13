На заре своего существования анимация в основном основывалась на методах ручного рисования, воплощающих в жизнь 2D-изображения. Эта эпоха подарила миру классику мультфильмов.

Затем в этой технологии произошли серьезные изменения, особенно с появлением 3D-анимации. Новые культовые фильмы проложили путь, используя передовые технологии для создания трехмерных миров и персонажей.

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С тех пор был достигнут значительный прогресс, как с аппаратной, так и с программной точки зрения, что позволило ускорить и усложнить рендеринг. Эта технологическая революция позволила аниматорам больше экспериментировать и улучшить визуальное качество своих работ. Появление 3D-анимации привнесло новое измерение реализма, более плавно и точно перенося человеческие жесты в цифровой мир.

И последнее большое изменение, которое мы все наблюдаем сейчас в этой отрасли, - это искусственный интеллект (ИИ), который очень быстро был внедрен в индустрию анимации.

В мире анимации ИИ облегчает бремя повторяющихся задач, предоставляя аниматорам больше времени для творчества. Производство становится не только быстрее, но и может повысить точность, особенно при создании реалистичных эффектов и текстур.

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Как отмечают представители индустрии ИИ, возможно, наиболее заметным вкладом ИИ в анимацию является его способность открывать ранее неизведанные творческие горизонты. ИИ способен создавать концепции и визуальные эффекты, которые раньше было бы трудно или даже невозможно реализовать.

Однако, как и во многих других секторах, появление технологий ИИ имеет решающее значение и угрожает оставить некоторых без работы. Джеффри Катценберг, соучредитель продюсерской компании DreamWorks SKG, опасается худшего, полагая, что 90 % художников рискуют быть замененными искусственным интеллектом. Он недавно поделился своим мнением по этому поводу в рамках телешоу.

Как справедливо отметил Джеффри Катценберг, за последнее десятилетие новые технологии значительно улучшили средства массовой информации, и особенно индустрию анимации. Это быстрое развитие повлияло на способ создания, распространения и потребления контента.

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Но изменения, которые ИИ внесет в течение следующего десятилетия, будут, по его мнению, в десять раз больше. Как он подчеркнул, подобно другим технологиям, принятым в индустрии анимации, ИИ станет широко распространенным инструментом при создании анимационных фильмов. Однако, если ИИ внесет свои коррективы в эту область, он также рискует заменить многих художников, говорит соучредитель DreamWorks.

Катценберг пояснил, что в настоящее время для производства анимационных фильмов мирового уровня требуется около 500 художников, работающих в течение пяти лет. Однако эта потребность в рабочей силе может значительно снизиться. По его оценкам, через три года для производства таких фильмов потребуется менее 10 % этого объема человеческого труда, в результате чего оставшиеся 90 % останутся безработными.

«Я не знаю ни одной отрасли, которая была бы затронута ИИ сильнее, чем различные сферы медиа, развлечений и творчества», - сказал соучредитель производственной компании DreamWorks SKG, обеспокоенный тем, что многие рабочие места, связанные с анимационными фильмами, будут заменены ИИ. Действительно, эта технология ускорит производство за счет автоматизации различных задач, улучшит рендеринг изображений и, прежде всего, расширит границы творчества, вплоть до замены определенных типов художников. И это только начало. Катценберг также предполагает, что использование ИИ может привести к появлению новых форм искусства, рассказывания историй и медиа-производства.

Тем не менее, во время своего интервью Катценберг добавляет положительную ноту. Он настаивает на том, что креативность и человеческие навыки всегда будут оставаться важными и всегда будут востребованы. Несмотря на то, что ИИ может справиться со многими техническими и повторяющимися аспектами производства, творческий и инновационный аспект всегда должен поддерживаться человеческим разумом.