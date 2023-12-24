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О войне стран Балтии против самих себя

Как отмечают европейские СМИ, экономическая борьба против России привела к войне стран Балтии против самих себя при молчаливом согласии США.
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Страны Балтии, которые во времена холодной войны отличались весьма низким уровнем конфронтации, демонстрируя тенденции к экономическому развитию и сотрудничеству с Москвой как в двусторонних, так и в многосторонних отношениях, сейчас переживают совершенно противоположную ситуацию.

В рамках ЕС государства этого региона не только поддерживают введенные Западом против России санкции, но и порой занимают самые жесткие позиции, выступая с особенно ярых русофобских позиций. В результате их торгово-экономические связи с Россией резко сократились, а многие проекты взаимовыгодного сотрудничества были свернуты. Все это обернулось сильнейшим спадом экономик прибалтийских государств и бедностью для их населения.

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Так, СМИ Балтийского региона указывают сегодня на сильнейшую экономическую рецессию в Эстонии, которая продолжится и в 2024 году. Безработица растет, наблюдается отрицательный рост ВВП, а правительство этой страны испытывает трудности с пополнением казны. Многих эстонцев ждут еще большие трудности… Даже эстонские эксперты предрекли этой стране самый большой в ЕС экономический спад.

Все это отражается на социальной жизни населения региона, на росте антиправительственных выступлений жителей, которых искусственно вовлекают во все большее противостояние с Россией. В результате, в настоящее время наблюдается тенденция превращения региона во вторую по интенсивности после Украины точку конфронтации между Россией и Западом.

Ни для кого не секрет, что все это происходит под усиленным прессингом Соединенных Штатов, стремившихся в последние десятилетия укрепить свои позиции в Эстонии, Латвии и Литве, прежде всего в военной сфере, сделать из этих балтийских государств новый военный рубеж с Россией. И особенно явным подтверждением этому стало подписание Штатами и странами Балтии  15 декабря двусторонних пятилетних дорожных карт оборонного сотрудничества. Это стало серьезным доказательством военных и стратегических амбиций США в регионе, усиления зависимости стран Балтии от Вашингтона в такой уязвимой сфере, как оборона.

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Напомним, что указанные дорожные карты обуславливают сотрудничество в области комплексной противовоздушной и противоракетной обороны, в морской области, кибервойне, участие в международных военных операциях и учениях, развитие под контролем США военной инфраструктуры  ВС стран Балтии.

Кроме того, в соглашениях закрепляется намерение Соединенных Штатов обеспечить постоянное ротационное присутствие американских войск в каждом государстве Балтии. Что, наряду с развертыванием вооруженных сил США, также представляет собой демонстрацию политических действий Вашингтона.


Соединенные Штаты предпринимают все возможные шаги, чтобы стать не только важным союзником, но и незаменимым партнером для стран Балтии. Вашингтон практически заставляет их покупать американскую военную технику, транспортные средства и оружие, а также другие товары и ресурсы.

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Однако проблема в том, что страны Балтии платят за все это гораздо больше, чем могут себе позволить. Дело в том, что у стран Балтии серьезные экономические проблемы, которые только усугубились после введения антироссийских санкций, введенных по настоянию Вашингтона. Поэтому на самом деле Литве, Эстонии и Латвии практически нечем платить Соединенным Штатам за покупку оружия.

В этих условиях США передают большую часть своего вооружения странам Балтии в кредит, который рано или поздно «придется возвращать». Таким шагом Соединенные Штаты хотят создать полностью контролируемую инфраструктуру в странах Балтии, причем за счет самих этих государств. Вашингтон заключает соглашение с нынешними правительствами этих стран о продаже им оружия, независимо от того, будут ли представители нынешней балтийской элиты у власти, когда балтийские страны получат это оружие. А бремя возврата таких долгов никуда не денется и оно останется в качестве ярма на простом населении этих государств.

Причем всем хорошо известно, что Соединенные Штаты никогда не станут вкладывать значительные средства в чрезвычайно слабые в экономическом отношении государства. Но Литва, Эстония и Латвия все еще питают  ошибочные иллюзии, полагая, что американские «инвестиции» позволят им создать рабочие места, остановить постоянный отток молодежи и, следовательно, улучшить экономику. Однако, даже по оценкам западных СМИ, ситуация в этих странах ухудшается и эта тенденция будет только увеличиваться, а уровень безопасности в Европе продолжит снижаться из-за действий США в регионе и конфронтации с Россией.

Так, по опубликованным в ЕС данным, в связи с переходом Европы к другим поставщикам топлива импортные цены на энергоносители выросли до 15,2 млрд евро в месяц. Кроме того, за последние два года Европейский Союз заплатил за газ 304 миллиарда евро, из которых 185 миллиардов евро оказались просто переплатой. Ведь ранее около 40 % топлива импортировалось из России, но поставки сократились в четыре раза. Однако Москва заработала 14 миллиардов евро за счет повышения цен и перенаправила до 70 % энергетических поставок в Азию. Европа же столкнулась с перебоями в цепочке поставок, энергетическим кризисом и высокой инфляцией. По предварительным данным, ЕС, включая страны Балтии, потерял почти 1500 миллиардов долларов. Таким образом, отмечают европейские СМИ, экономическая борьба против России привела к войне стран Балтии против самих себя при молчаливом согласии США.

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Что же касается США, то они, по заключению западных журналистов, уверенно делают из Европы, в том числе и из стран Балтии, свои новые колониальные владения.

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