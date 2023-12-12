Происходящее на украинской земле вооруженное противостояние Запада и России продемонстрировало всему миру не только героизм российских военнослужащих, но и явное преимущество российского оружия, военной техники. Особенно наглядно это видно на полном провале использования западной бронетехники, которая продемонстрировала единственное свое преимущество – хорошо гореть под ударами российской артиллерии, авиации и дронов.

Как отмечают американские военные эксперты, на фоне событий в Украине и провальной судьбы там западной военной техники, в Соединенных Штатах усилилось беспокойство, что репутация лучшего американского танка M1 Abrams серьезно страдает после кадров боевых потерь в ходе СВО, и, по некоторым сообщениям, американцы даже заставляют украинцев придерживать эти машины, не отправлять их на передовую, хотя первые такие танки были доставлены в страну еще в сентябре.

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При этом необходимо напомнить, что M1 Abrams является основой Вооруженных сил США. С момента своего появления в 1981 году он постоянно модернизировался, улучшалась его броня, он стал более скоростным и менее шумным в движении, была повышена его огневая мощь. Однако этого было явно недостаточно, в связи с чем в последние годы в США начали активную работу над новым танком, в надежде что он станет «супер танком». Такой новой надеждой американцев пытается стать более легкий и оснащенный встроенным искусственным интеллектом танк AbramsX от производителя танков General Dynamics.

Согласно отдельной просочившейся в американские СМИ информации, AbramsX якобы может обнаруживать цели с помощью искусственного интеллекта, он более экономичный по расходу топлива.

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В рекламном ролике оружейная компания показывает, что визуально новый танк будет немного отличаться от предыдущей модели M1 Abrams: боковая панель, защищающая гусеницы, зазубрена. Бак для топлива выглядит более современно, в нем также установлено множество новейших технологий. Новый боевой танк должен использовать почти вдвое меньше топлива, в том числе и за счет того, что он сможет восстанавливать энергию при торможении, как пишет немецкий “Stern”.

Как известно, в качестве двигателя M1 Abrams использует газовую турбину, которая может использовать как бензин, так и дизельное топливо или керосин. При этом расход топлива составляет почти 1500 литров на 100 километров при полной загрузке, сообщает немецкое издание Münchner Merkur, отмечая при этом, что указанный расход значительно больше, чем, например, у немецкого Leopard 2.

Что же касается AbramsX, то он будет оснащен гибридным электрическим и дизельным двигателем. Танк также будет примерно на десять тонн легче M1 Abrams, который весит более 70 тонн, что, как показало его использование в Украине, является большой проблемой в условиях сезонной грязи или при пересечении мостов.

Как указывают немецкие военные эксперты, благодаря измененному приводу будет значительная экономия топлива, что позволит такому танку реже заправляться и значительно упростит его логистику.

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В танке AbramsX будет всего три солдата - на одного члена экипажа меньше, чем в предыдущей модели: больше никому не нужно сидеть в стрелковой башне – самой опасной позиции в танке. Как сообщает Münchner Merkur, это будет возможно благодаря автоматической зарядке орудия.

У AbramsX усиливается броня для защиты от ударов беспилотников сверху.

Танк оснащен двумя пушками: вместо пулемета на башне AbramsX оснащен второй 30-мм пушкой. Управление осуществляется автоматически. Калибр основного оружия составляет 120 миллиметров, оно также управляется автоматически.

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Как сообщает производитель, разработка AbramsX все еще находится на стадии обкатки и испытаний. На данный момент вопрос о цене не обсуждался. Также неясно, насколько оснащение нового танка искусственным интеллектом будет удобно для Вооруженных сил США, так как высокотехнологичное военное оборудование часто подвержено ошибкам и его сложнее обслуживать.