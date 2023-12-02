Сеул официально подтвердил 2 декабря, что первый военный спутник наблюдения Южной Кореи был выведен на орбиту после того, как накануне его вывела в космос ракета SpaceX.

Южная Корея подтвердила, что ее первый военный разведывательный спутник выведен 1 декабря с.г. на орбиту. Это событие произошло менее чем через две недели после запуска Пхеньяном собственного военного разведывательного спутника.

реклама

Как сообщают южнокорейские СМИ, указанный спутник был запущен ракетой Falcon 9, которая стартовала с калифорнийской базы Ванденберг 1 декабря.

В своем заявлении министерство обороны Южной Кореи указало, что отделение спутника от ракеты произошло успешно и спутник достиг своей орбиты.

В сообщениях иностранных СМИ указывается, что ракета Falcon 9 вывела также на орбиты и другие спутники от разных заказчиков.

Как отмечается в опубликованных по этому вопросу сообщениях южнокорейских СМИ, этот первый разведывательный спутник Сеула «должен будет следить за действиями Северной Кореи, обладающей ядерным оружием». По информации информационного агентства Республики Корея Yonhap News, спутник способен обнаруживать объект размером до 30 сантиметров. "Учитывая его разрешение и возможности наблюдения Земли ... наша спутниковая технология входит в пятерку лучших в мире", - заявил представитель Министерства обороны Южной Кореи, которого цитирует информационное агентство Yonhap.

Сообщается, что для наращивания своих возможностей в этой сфере, Южная Корея планирует запустить еще четыре спутника до конца 2025 года.

Чой Ги Ир - профессор Университета Санджи, пояснил AFP: «Чтобы следить за действиями Пхеньяна, до сих пор Южная Корея в значительной степени полагалась на разведывательные спутники Соединенных Штатов». Хотя стране "уже удалось запустить военный спутник связи, для создания разведывательного спутника потребовалось гораздо больше времени из-за более высоких технологических проблем", - добавил он. Но после успешного запуска Северной Кореей спутника-шпиона "правительство Южной Кореи должно было также продемонстрировать, что оно может это сделать", - подчеркнул Чой Ги Ир.

В последние дни в США и Южной Корее поднялась волна осуждения Пхеньяна за вывод в космос разведывательного спутника КНДР и даже прозвучали в высказываниях отдельных представителей военно-политических кругов этих стран угрозы его уничтожения. Так, один из американских чиновников указал, что у Вашингтона есть различные "обратимые и необратимые средства", чтобы "лишить противника его космических возможностей и противостоять ему".

На этом фоне 2 декабря Пхеньян сделал официальное заявление, что попытки нанесения ущерба или любое другое вмешательство в работу спутников Северной Кореи будет рассматриваться как объявление войны. В этой связи Пхеньян предупредил Вашингтон о своей готовности вывести из строя американские спутники-шпионы в случае "нападения" на северокорейские спутники.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Как известно, Северная Корея пережила две неудачи в мае и августе, прежде чем успешно вывела на орбиту свой первый военный спутник-шпион.