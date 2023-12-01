Искусственным интеллектом создана барселонская модель Айтана, которая зарабатывает деньги для своего модельного агентства.

Искусственный интеллект (ИИ) все активнее внедряется в повседневную жизнь и в различные отрасли жизнедеятельности человека. За истекший всего один год после запуска ChatGPT и взаимодействия с искусственным интеллектом, способным писать не только электронные письма, но и целые книги, подводить итоги деловых встреч или сочинять музыку за считанные секунды, мы объективно перешли в совершенно иную эпоху, считавшуюся ранее предметом научной фантастики.

Сегодня уже никого не удивить нацеливание искусственного интеллекта на жертв в социальных сетях, приложениях для знакомств, и даже в краже денег со счетов…

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Потерей миллионов рабочих мест оборачивается использование ИИ.

Как сообщают СМИ, активное использование технологии ИИ уже вызвало разочарование у таких знаменитостей, как Скарлетт Йоханссон, которая подала в суд на приложение с искусственным интеллектом, клонировавшее ее изображение без ее согласия. В прошлом месяце оскароносная звезда Том Хэнкс предупредил фанатов, что видеореклама, которая показывала, как он продает стоматологическую страховку, была создана искусственным интеллектом, и что он не имеет никакого отношения к продукту или компании, продающей его.

И вот «новое чудо ИИ»: как сообщает EuroNews, созданная искусственным интеллектом барселонская модель Айтана зарабатывает деньги для своего модельного агентства.

Айтана является первой испанской моделью, созданной с помощью ИИ, когда Рубену Крусу - дизайнеру и основателю агентства The Clueless agency потребовалось раскрутить свой бизнес. На снимках приводится изображение этой молодой модели с розовыми волосами и идеально нарисованными бровями, которая зарабатывает 11000 долларов в месяц. Причиной ее создания, как сообщается, стало то, что испанскому агентству надоели капризные и требующие неоправданно высоких гонораров модели и стоящие за ними влиятельные лица, в результате чего оно обратилось за помощью к искусственному интеллекту. Так была создана Айтана. «Мы сделали это, чтобы лучше зарабатывать на жизнь и не зависеть от других людей, которые просто хотят получать много денег, позируя», - объяснил Рубен Крус.

По сообщениям СМИ, Айтана присоединилась к Instagram в июне и имеет 144 000 подписчиков. Она преподносит себя как геймера, любителя фитнеса и косплея.

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Агентство также создало еще одну модель, Майю, которая, как сообщается, «более застенчива», чем Айтана.