Быстрое развитие технологий искусственного интеллекта вызвало широкую обеспокоенность во всем мире. От всплеска безработицы и неконтролируемых кибератак, до потери контроля над системами с искусственным интеллектом, которые человечество само разработало.

Быстрое развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) вызвало широкую обеспокоенность во всем мире. От всплеска безработицы и неконтролируемых кибератак, до потери контроля над системами с искусственным интеллектом, которые человечество само разработало. Сегодня многие ведущие эксперты утверждают, что доминирование искусственного интеллекта (ИИ) станет «самой большой проблемой», с которой столкнутся люди, и ИИ грозит потерей миллионов рабочих мест во всех странах в ближайшие пять лет. По времени этот процесс будет различным для стран и будет зависеть от уровня использования новых технологий в тех или иных государствах и темпов внедрения искусственного интеллекта в сферу национальной деятельности. Безусловно, наиболее развитые в технологическом и инновационном плане страны пострадают раньше. И одной из таких стран, как ожидается, станет прежде всего Южная Корея.

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Этот посыл подтверждает обнародованные 16 ноября Центральным банком Южной Кореи результаты своего исследования, согласно которому, в этой стране, находящейся на переднем крае новых технологий, почти 3,9 миллиона рабочих мест (из 51 миллиона жителей!) окажутся уже в ближайшее время под угрозой потери рабочих мест из-за активного внедрения ИИ на национальном уровне. В частности, сообщается, что представители таких профессий «белых воротничков», как юристы, бухгалтеры и химики, подвергаются наибольшей угрозе лишения работы со стороны искусственного интеллекта. «Сотрудники с высокими доходами и высшим образованием в большей степени подвержены влиянию ИИ и подвергаются большему риску замены», - заключает исследование. Что делает эти профессию особенно уязвимой, так это то, что ИИ может быстро выполнять большие аналитические и когнитивные задачи, отмечается в исследовании.

В то же время специалисты в таких областях, как религия, поставщики услуг общественного питания и учителя, с наименьшей вероятностью потеряют работу из-за технического прогресса.

Центральный банк Южной Кореи также пришел к выводу, что, хотя технология искусственного интеллекта угрожает миллионам существующих рабочих мест, она также создает новые возможности трудоустройства, особенно для инженеров, которые разрабатывают и поддерживают системы искусственного интеллекта. Кроме того, количество рабочих мест в различных стартапах, связанных с искусственным интеллектом, будет продолжать расти.

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Однако, поскольку новые должности в основном сосредоточены в определенной области, некоторые сотрудники могут столкнуться с личными психологическими трудностями в процессе смены работы, - говорится в исследовании.