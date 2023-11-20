До 30 ноября 2022 года, дня запуска ChatGPT, взаимодействие с искусственным интеллектом, способным писать не только электронные письма, но и целые книги, подводить итоги деловых встреч или сочинять музыку за считанные секунды, считалось предметом научной фантастики.

«Запуск ChatGPT сопоставим с запуском iPhone в 2007 году в том смысле, что мы можем датировать переход в новую эру», - считает Медхи Трики, один из директоров France IA Hub, который объединяет 140 компаний в этом секторе. «Никто не предвидел приближения такого торнадо. 100 миллионов пользователей за два месяца - это беспрецедентная скорость», - подчеркивает предприниматель Мартин Павенелло, создатель информационного бюллетеня Mister IA, который впоследствии стал стартапом, посвященным внедрению генеративного ИИ. «Это цунами, на данный момент мы видим только первые волны», - считает Ян Фергюсон, главный научный сотрудник Labor IA, исследовательской организации Inria по изучению влияния ИИ на работу.

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Действительно, академический, политический, экономический и культурный миры ожидают серьезные последствия, потому что впервые программное обеспечение может выполнять интеллектуальные и творческие задачи, до сих пор находившиеся в исключительной компетенции человека. «В этом смысле генеративный ИИ - это цивилизационная мутация», - предупреждает французский философ Эрик Садин. Он уверен, в частности, что теперь задачи, включающие когнитивные навыки, такие как анализ, дедукция и даже творчество, могут быть автоматизированы.

В банковской, страховой, юридической, кадровой и административной сферах, консалтинге, маркетинге, СМИ и многих других отраслях генеративный ИИ становится суперпомощником. Поэтому мы должны быть готовы к переменам. Как отмечают западные аналитики, судя по потоку денег, направленному на разработку этих инноваций в область ИИ, мир технологий твердо верит в новую техническую революцию. По крайней мере, для экономики. Вслед за ChatGPT появилось множество других инструментов, от Midjourney для создания изображений до HeyGen для автоматического перевода видео на любой язык или AODocs для анализа контрактов.

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Действительно, генеративный ИИ находится на пути к тому, чтобы стать полноценным рынком корпоративного программного обеспечения, объем которого к 2030 году прогнозируется от 700 до 1300 миллиардов долларов в год. По данным CB Insights, более 600 стартапов уже сегодня по всему миру предлагают генеративный ИИ. Инвесторы в восторге: только за первую половину 2023 года в эту сферу было вложено 14,1 миллиарда долларов по сравнению с 2,2 миллиардами за весь 2022 год. Это на 640% больше!

Нынешний бум во многом спровоцирован цифровыми гигантами, которые конкурируют за миллиарды долларов в надежде доминировать на будущем рынке. Компания Microsoft, наряду с ChatGPT, основным инвестором которой она является, уже интегрирует генеративный ИИ во все свои продукты и услуги. Google – со своим домашним ИИ Bard - делает то же самое, а Amazon делает ставку на стартап Anthropic, основного конкурента ChatGPT. Необходимо при этом принять во внимание и ударную мощь Илона Маска, активно внедряющего генеративный ИИ в политику Tesla, SpaceX и социальную сеть.

И это при том, что первые цифры успеха в этой области весьма скромны: согласно исследованию Американского фонда Menlo Ventures, опубликованному в ноябре, на долю генеративного ИИ пока приходится менее 1 % расходов компаний на программное обеспечение по сравнению с 18 % для так называемых «традиционных».

По оценкам банка Goldman Sachs, автоматизация, связанная с генеративным ИИ, может поставить под угрозу 300 миллионов рабочих мест по всему миру к 2030 году и четверть нынешних рабочих мест на Западе. И все это при одновременном повышении производительности, поскольку мировой ВВП вырастет на 7 %. Согласно выводам Пенсильванского университета, 8 из 10 американских наемных работников, особенно белых воротничков, могут увидеть, что, по крайней мере, 10 % их задач будут заменены генеративным ИИ, в то время как 20 % работников увидят, что половина их задач будет выполняться с помощью таких инструментов, как ChatGPT.

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В этих условиях общество уже сегодня задумывается: новые рабочие места, которые будут созданные за счет повышения производительности труда, будут ли они выплачивать компенсацию тем, кто будет сокращен? Но остается и другой вопрос: что компании будут делать с этим повышением производительности? Пойдет ли от этого прибыль только в карман, или в инвестиции?

Столкнувшись с многочисленными проблемами, многие надежды сегодня возлагаются на ожидание закона об искусственном интеллекте, который должен регулировать использование ИИ, запретить определенные злоупотребления, в частности, повторное использование личных данных.

Помимо законодательных и экономических проблем, опасения от использования генеративного ИИ обусловлены его возможностью играть серьезную роль в европейских и американских выборах уже в 2024 году. И к этому тоже надо быть готовым.

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Одним словом, предстоящая годовщина запуска ChatGPT – это не только повод для празднования этой важной вехи в цивилизационном развитии, но и серьезный повод для раздумий…