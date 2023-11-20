Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Запуск ChatGPT год назад ознаменовал рассвет новой технологической эры

Запуск год назад ChatGPT вынуждает не только осмыслить произошедшие в нашей жизни изменения от взаимодействия с искусственным интеллектом, но и является серьезным поводом для раздумий о дальнейших перспективах в этой сфере.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

До 30 ноября 2022 года, дня запуска ChatGPT, взаимодействие с искусственным интеллектом, способным писать не только электронные письма, но и целые книги, подводить итоги деловых встреч или сочинять музыку за считанные секунды, считалось предметом научной фантастики.

«Запуск ChatGPT сопоставим с запуском iPhone в 2007 году в том смысле, что мы можем датировать переход в новую эру», - считает Медхи Трики, один из директоров France IA Hub, который объединяет 140 компаний в этом секторе.  «Никто не предвидел приближения такого торнадо. 100 миллионов пользователей за два месяца - это беспрецедентная скорость», - подчеркивает предприниматель Мартин Павенелло, создатель информационного бюллетеня Mister IA, который впоследствии стал стартапом, посвященным внедрению генеративного ИИ. «Это цунами, на данный момент мы видим только первые волны», - считает Ян Фергюсон, главный научный сотрудник Labor IA, исследовательской организации Inria по изучению влияния ИИ на работу.

реклама



IDC identifie l'amélioration de l'efficacité des systèmes de lutte contre les menaces, ainsi que le renforcement des capacités d'analyse et d'investigation sur les fraudes, comme des cas d'utilisation de l'IA très répandus. (Photo : Sujins/Pixabay)

Действительно, академический, политический, экономический и культурный миры ожидают серьезные последствия, потому что впервые программное обеспечение может выполнять интеллектуальные и творческие задачи, до сих пор находившиеся в исключительной компетенции человека.  «В этом смысле генеративный ИИ - это цивилизационная мутация», - предупреждает   французский философ Эрик Садин. Он уверен, в частности, что теперь задачи, включающие когнитивные навыки, такие как анализ, дедукция и даже творчество, могут быть автоматизированы.  

В банковской, страховой, юридической, кадровой и административной сферах, консалтинге, маркетинге, СМИ и многих других отраслях генеративный ИИ становится суперпомощником. Поэтому мы должны быть готовы к переменам. Как отмечают  западные аналитики, судя по потоку денег, направленному на разработку этих инноваций в область ИИ, мир технологий твердо верит в новую техническую революцию. По крайней мере, для экономики. Вслед за ChatGPT появилось множество других инструментов, от Midjourney для создания изображений до HeyGen для автоматического перевода видео на любой язык или AODocs для анализа контрактов.

реклама



Действительно, генеративный ИИ находится на пути к тому, чтобы стать полноценным рынком корпоративного программного обеспечения, объем которого к 2030 году прогнозируется от 700 до 1300 миллиардов долларов в год. По данным CB Insights, более 600 стартапов уже сегодня по всему миру предлагают генеративный ИИ. Инвесторы в восторге: только за первую половину 2023 года в эту сферу было вложено 14,1 миллиарда долларов по сравнению с 2,2 миллиардами за весь 2022 год. Это на 640% больше!

Нынешний бум во многом спровоцирован цифровыми гигантами, которые конкурируют за миллиарды долларов в надежде доминировать на будущем рынке. Компания Microsoft, наряду с ChatGPT, основным инвестором которой она является, уже интегрирует генеративный ИИ во все свои продукты и услуги. Google – со своим домашним ИИ Bard - делает то же самое, а Amazon делает ставку на стартап Anthropic, основного конкурента ChatGPT. Необходимо при этом принять во внимание и ударную мощь Илона Маска, активно внедряющего генеративный ИИ в политику Tesla, SpaceX и социальную сеть.

И это при том, что первые цифры успеха в этой области весьма скромны: согласно исследованию Американского фонда Menlo Ventures, опубликованному в ноябре, на долю генеративного ИИ пока приходится менее 1 % расходов компаний на программное обеспечение по сравнению с 18 % для так называемых «традиционных».

По оценкам банка Goldman Sachs, автоматизация, связанная с генеративным ИИ, может поставить под угрозу 300 миллионов рабочих мест по всему миру к 2030 году и четверть нынешних рабочих мест на Западе. И все это при одновременном повышении производительности, поскольку мировой ВВП вырастет на 7 %. Согласно выводам Пенсильванского университета, 8 из 10 американских наемных работников, особенно белых воротничков, могут увидеть, что, по крайней мере, 10 % их задач будут заменены генеративным ИИ, в то время как 20 % работников увидят, что половина их задач будет выполняться с помощью таких инструментов, как ChatGPT.

реклама



В этих условиях общество уже сегодня задумывается: новые рабочие места, которые будут созданные за счет повышения производительности труда, будут ли они выплачивать компенсацию тем, кто будет сокращен? Но остается и другой вопрос: что компании будут делать с этим повышением производительности? Пойдет ли от этого прибыль только в карман, или в инвестиции?

Столкнувшись с многочисленными проблемами, многие надежды сегодня возлагаются на ожидание закона об искусственном интеллекте, который  должен регулировать использование ИИ, запретить определенные злоупотребления, в частности, повторное использование личных данных.

Помимо законодательных и экономических проблем, опасения от использования генеративного ИИ обусловлены его возможностью играть серьезную роль в европейских и американских выборах уже в 2024 году. И к этому тоже надо быть готовым.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Одним словом, предстоящая годовщина запуска ChatGPT – это не только повод для празднования этой важной вехи в цивилизационном развитии, но и серьезный повод для раздумий…

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

инновации регулирование ии технический прогресс
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
13
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
5
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
10
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
15
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
13
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
19
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
69
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
23

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
20
Российские десантники показали работу "Боевой метлы" — такой Урал-4320 способен остановить Bradley
7
Израильская гиперзвуковая противоракетная система впервые была применена в бою
29
Использовать iPhone для запуска автомобиля станет намного проще
+
В России запатентовали новый малозаметный сверхзвуковой боевой самолёт
+
В Иране представили гиперзвуковую ракету "Фаттах-2" - она в 15 раз превышает скорость звука
8
Sony: PlayStation Portal уже продается перекупщиками по завышенным ценам
2
Игровой движок Unity 6 с поддержкой многочисленных ИИ-инструментов выйдет в 2024 году
+
Экранизация рассказа Стивена Кинга «Телефон мистера Харригана» от Netflix получила второе дыхание
+
В Сети появились кадры первого массового боевого применения ВС РФ кассетных бомб РБК-500
1
ТАСС: Количество атомных подлодок типа Ясень в распоряжении ВМФ России будет доведено до 12 штук
+
Eurasian Times: ракеты у России не закончатся никогда
1
Переключение одного параметра увеличивает время автономной работы iPhone
1
Иран показал обновлённую гиперзвуковую ракету Fath-2
1
Росатом построит два энергоблока на крупнейшей атомной электростанции России
2
Легендарная GeForce GTX 1050 Ti до сих пор тянет практически все игры с комфортным FPS
18
Ubuntu Touch обновилась, добавив поддержку новых смартфонов
1
Бета-версия Android 14 QPR2 предполагает, что владельцы Pixel получат функцию "Личного пространства"
1
Diablo 4: Всю следующую неделю Blizzard будет увеличивать количество опыта и золота
+
Новые данные о Samsung Galaxy Fit 3 раскрывают информацию о большем экране и вариантах расцветки
+

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
161
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
14
Несколько полезных функций Google Assistant, которые могут упростить жизнь
1
Топ-6 лучших программ для диагностики компьютера
6
Особенности конкурса «Мисс Вселенная 2023» – победительница, трансгендеры и другие моменты шоу
14
Изучаем предпочтения российских и немецких геймеров – самые популярные процессоры и видеокарты
6
Итоги гоночного уик-энда 18-19 ноября
2
Saab 36 Vargen – сверхзвуковой бомбардировщик, проектировавшийся для ядерного противостояния с СССР
6
Налог на Xbox (Xbox Tax) — новая заваруха с игровым подразделением Microsoft
1
О политике двух стульев Казахстана - как Токаев умело балансирует между Россией и Западом
12

Сейчас обсуждают

Олег Ст
21:10
Как бы тебе сказать есть надутая финансовая мощь, а есть реальное производство, заводы, а вот с этим у России очень хорошо..
Стало известно, что в GTAV планировалось сюжетное DLC
REY_B_
21:08
Мир не просто сошёл с ума... Он каждый день сходит всё больше и больше! - Весь этот майнинг, это переливание из пустого с порожнее. Причём с гигантскими затратами. Чисто экономически, там нет ничего т...
Компания Tether инвестирует 500 млн. долларов в майнинг биткоина
Иван Горыныч
21:07
Помнится именно ВВП и определил Украину со своими интересами. 23 апреля в Крыму в Ялте, Ливадия, Путин и Кучма от имени СВОИХ стран РАТИФИЦИРОВАЛИ Договор о государственных границах между Россией и Ук...
Глава СВР: США рекомендуют Украине начать призывать в ВСУ граждан от 17 до 70 лет
Иван Горыныч
21:05
Нам бы да их проблемы, тогда как Балтика внутреннее море НАТО
Глава СВР: США рекомендуют Украине начать призывать в ВСУ граждан от 17 до 70 лет
Иван Горыныч
21:04
и тем не менее 85% территории Украины и сегодня контролирует хохол, а доля пиндосовского $ в международной торговле поднялась до 85%, рубль в рамках погрешности.
Глава СВР: США рекомендуют Украине начать призывать в ВСУ граждан от 17 до 70 лет
beltar
21:02
Одно плохо, в любой момент за это дело могут начать сажать, а сложность получения только растет, так что 40к за биток - это не то же самое, что 40к пару лет назад.
Вышли 64 и 32-ядерные Ryzen Threadripper 7980X и 7970X — они дешевле и быстрее предшественников
Константин Бородаенко
21:02
Согласен на 100%! У них науки не существует, только диктатура и каран... 15 махов нет ни у нас, нет в США, нет в китае...
В Иране представили гиперзвуковую ракету "Фаттах-2" - она в 15 раз превышает скорость звука
Иван Горыныч
21:00
Можно конечно долго смеяться, но и сегодня 85% территории Украины контролирует хохоль, а кашки всем в помощь.
Концерн «Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ по управляемым ракетам «Вихрь-1» для вертолётов Ка-52
REY_B_
20:59
Как она их может вернуть, если Китай против? Тут же схема "США печатает деньги, отдаёт им другим странам, а Китай должен поставить на них свои товары".- У США производств столько, что им самим на себя...
Путин поздравил избранного президента Аргентины с победой на выборах
REY_B_
20:57
А смысл? - До марксистов упорно не доходит, что "деньги", это реальный, нужный людям продукт. А валюты, это лишь "денежные знаки". Причём куда менее надёжные, чем когда-то были "беличьи хвосты" или "к...
Путин поздравил избранного президента Аргентины с победой на выборах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем