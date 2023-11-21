В последние годы Сеул открыто демонстрирует свое намерение стать одним из крупнейших экспортеров современного оружия в мире. Его мощный военно-промышленный комплекс предлагает современные образцы различного оружия и военной техники, совместимые со стандартами НАТО, которые поставляются сегодня в Европу, на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию, отбирая долю рынка у прежних традиционных для этих регионов поставщиков вооружения.

Так, только Польша, которая является членом Европейского Союза и НАТО, за последний период значительно увеличила количество своих заказов на поставки южнокорейского оружия. Стремясь заменить многие виды вооружений советской эпохи, эта страна, которая долгое время закупала их у немецких, американских, британских или израильских компаний, теперь обращается к Сеулу с просьбой осуществить модернизацию своей армии. В общей сложности Варшава с 2021 года заказала у корейских промышленников оборудования на сумму более 12,5 миллиардов евро. В дополнение к гаубицам K9 от Hanwha Польша получит тысячу танков K2 Black Panther, разработанных Hyundai Rotem, 48 легких истребителей FA-50 от Korea Aerospace Industries (KAI), 300 реактивных систем залпового огня Chunmoo, которые производятся компанией Hanwha Defense.

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Все это вывело Южную Корею на первые места в мировом рейтинге поставщиков оружия. Только за 2022 год объем международных продаж страны составил 15,5 млрд евро по сравнению с 6,6 млрд евро годом ранее и менее 3 млрд евро в 2020 году.

Согласно последним статистическим данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в период с 2000 по 2020 год Южная Корея поднялась с 31-го на 7-е место в мире по экспорту военной техники. Президент Южной Кореи, консерватор Юн Сок Ель, открыто заявил о стремлении Южной Кореи занять 4-е место в мире среди поставщиков вооружений уже в 2027 году.

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Все это, по оценкам западных экспертов, олицетворяет стремительный рост корейской оружейной промышленности.

Основанная в 1952 году, незадолго до окончания Корейской войны, группа, получившая тогда название Korea Explosives, хотела добиться успеха в производстве собственного динамита, чтобы помочь в крупных восстановительных работах в стране, разрушенной конфликтом. Таким образом Южная Корея стала второй страной в Азии после Японии, добившейся успеха в стратегическом производстве нитроглицерина. Переименованная в Hanwha, группа постепенно развивалась в нефтехимическом и финансовом секторах, прежде чем после нескольких приобретений стала полноценным игроком в сфере обороны.

С самого начала Южная Корея при поддержке США стремилась создать Национальную оборонную промышленность. Укрепляя военное разностороннее сотрудничество с США, Южная Корея опиралась на ноу-хау, полученные во время войны по лицензии Вооруженных сил США. Крупные частные конгломераты были мобилизованы в качестве субподрядчиков правительства, которое стремилось стимулировать национальное экономическое развитие и модернизацию вооруженных сил.

В то время как европейские союзники Вашингтона после окончания холодной войны в значительной степени сократили численность своих армий и производство оружия, Южная Корея, независимо от политической окраски своих правительств, продолжала свои усилия по военному развитию.

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Таким образом, Южная Корея, население которой составляет всего 51 миллион человек, активно поддерживает национальную армию численностью почти 600 000 человек и ежегодно выделяет на оборону бюджет, эквивалентный 2,8 % своего ВВП.

Благодаря этому в последнее десятилетие государственной стратегии Южная Корея постепенно превратилась в крупного производителя и экспортера вооружения. Помимо Польши, Hanwha уже продала свои гаубицы K9 почти десятку армий по всему миру, включая Турцию, Индию, Финляндию, Эстонию, Египет и Австралию. Ракетные установки Chunmoo используются в Польше и Объединенных Арабских Эмиратах, Румыния и Норвегия также выразили заинтересованность в их приобретении.

Korea Aerospace Industries поставила за рубеж более 130 учебно-тренировочных самолетов или легких истребителей Т-50, которые летают в небе Таиланда, Филиппин и Индонезии. Его версия FA-50 ожидается в Польше и Малайзии.

Специалист по электронике LIG Nex1, который работает над некоторыми контрактами с французской Thales, поставляет свои ракетные системы и системы защиты на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию.

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Крупная верфь Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) оснастила британские вооруженные силы и норвежские заправщики, и даже начала поставлять подводные лодки ВМС Индонезии.

Опираясь на высокоэффективные производственные цепочки, корейские концерны могут генерировать большие объемы за счет заказов своих и иностранных военных и, таким образом, предлагать за счет эффекта масштаба заказов привлекательные цены. В последний год Южная Корея активно пытается подключиться к поставкам оружия для Киева.

Южнокорейские производители военной техники легче, чем другие игроки, соглашаются на передачу технологий или совместное производство по лицензии в странах-клиентах. Так, например, большая часть танков K2, заказанных Варшавой, будет собираться на польском заводе в консорциуме с Hyundai Rotem. Египет собирается производить десятки Т-50, закупленных у KAI. А в следующем году Hanwha Defense откроет в Джилонге (Австралия) огромный завод по производству гаубиц K9.

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Южнокорейский судостроительный гигант Hanwha Ocean только что объявил об инвестиционной стратегии стоимостью 1,5 миллиарда долларов, направленной на позиционирование себя на мировом рынке, на котором в настоящее время доминируют европейцы. Объявленное появление южнокорейских предложений на рынке, до сих пор находящемся в ситуации фактической монополии на Западе, может серьезно повлиять на европейский экспорт. Этому, в частности, будет способствовать то обстоятельство, что Hanwha Ocean намеревается реализовать коммерческую стратегию, которая обеспечила успех ее бронетехнике в последние годы, основанную на привлекательных ценах и большой коммерческой гибкости.