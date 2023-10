Генри Киссинджер утверждает, что доминирование искусственного интеллекта (ИИ) станет «самой большой проблемой», с которой столкнутся люди и ИИ заменит человека в ближайшие пять лет.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, член Всемирного экономического форума глобалистов (ВЭФ), утверждает, что доминирование искусственного интеллекта (ИИ) станет «самой большой проблемой», с которой столкнутся люди и ИИ заменит человека в ближайшие пять лет.

Согласно публикации СМИ, Киссинджер сделал эти комментарии во время интервью с Матиасом Депфнером, генеральным директором и владельцем 22% медиагруппы Axel Springer SE . Указанная беседа транслировалась немецким телеканал Welt TV и была посвящена потенциалу ИИ, ставшему предметом серьезных дискуссий с момента запуска OpenAI ChatGPT в ноябре 2022 года.

Эксперты подчеркнули, что большинство рабочих мест белых воротничков, скорее всего, будут заменены искусственным интеллектом в ближайшие годы. Под особой угрозой в этом плане находятся, по их мнению, работники в таких отраслях, как технологии, СМИ, юриспруденция и обслуживание клиентов.

100-летний Киссинджер подчеркнул важность понимания сути этого искусственного интеллекта, так как, по его мнению, ИИ станет настолько доминирующим, что люди могут в конечном итоге оказаться на службе у машин. Ожидается, что в конечном итоге технологии получат собственную перспективу и в этом случае ИИ сможет определять, что человеку больше не нужно. В частности, Киссинджер сказал Депфнеру: «Это большая проблема нашего будущего, и сегодня в интересах Китая и других развитых стран, а в конечном итоге и всех стран, понять суть этого явления, потому что в противном случае люди окажутся в руках машин, которые их не понимают».

Вместе с бывшим генеральным директором Google Эриком Шмиттом и ученым-компьютерщиком Дэниелом Хаттенлохером Киссинджер подготовил публикацию «Эпоха искусственного интеллекта и наше человеческое будущее» (the age of AI and Our Human Future). В этой книге исследуется потенциальное влияние ИИ на знания, политику и общество.

В настоящее время Генри Киссинджер работает над написанием второй книги на эту тему. Он настаивает на том, что самая большая угроза, которую нынешний уровень технологий представляет для людей, заключается в генеративном искусственном интеллекте, таком как алгоритмы ChatGPT.

Он предупреждает, что уже в ближайшие пять лет машины смогут общаться друг с другом. Как только они перейдут этот предел, они станут угрозой человеческой индивидуальности.

Чтобы справиться с этой надвигающейся проблемой, Киссинджер начал объединять ученых для продвижения идеи защиты свободы и сосуществования людей. И в этом контексте он считает, что понимание сути искусственного интеллекта имеет сегодня решающее значение.