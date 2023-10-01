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Guardian рассказал о коррупции и мошенничестве в борьбе с выбросами парниковых газов

Проведенное расследование показало, что, как правило, «зеленые» климатические проекты, которые заявляют об их направленности на борьбу с выбросами парниковых газов, не являются тем, чем кажутся.
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The Guardian и некоммерческая группа по мониторингу климата Corporate Accountability проанализировали 50 ведущих проектов по компенсации выбросов парниковых газов, которые продали больше всего углеродных кредитов на мировом рынке. В результате расследования были выявлены серьезные недостатки, свидетельствующие о том, что на их проекты для сокращения выбросов, связанные с нагревом планеты, нельзя полагаться, и они являются чаще всего мошенничеством.

https://cdn.mises.org/styles/social_media_1200_x_1200/s3/corruption-fb.jpg?itok=Gh292Q-x

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Из 50 крупнейших оцененных проектов 39, или 78 %, должны быть отнесены к категории «вероятно бесполезных» или просто «бесполезных».

Восемь других (16%) выглядят проблематичными, и данные свидетельствуют о том, что они могут иметь, по крайней мере, один фундаментальный недостаток и потенциально являются мусорными, согласно примененной системе классификации.

Эффективность остальных трех проектов (6%) не могла быть определена окончательно, поскольку не было достаточной публичной, независимой информации для адекватной оценки качества кредитов и/или точности заявленных ими климатических выгод.

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В целом, на данный момент было продано углеродных кредитов на сумму 1,16 млрд долларов по проектам, классифицированным расследованием как, вероятно, мусорные или ничего не стоящие; еще 400 млн долларов купленных и проданных кредитов были потенциально мусорными.

Проведенное расследование показало, что, как правило, «зеленые» климатические проекты, которые заявляют об их направленности на борьбу с выбросами парниковых газов, не являются тем, чем кажутся. В лучшем случае проекты значительно преувеличивают свои климатические преимущества, недооценивая потенциальный ущерб, наносимый тем, что они делают. В худшем случае их руководители забирают все деньги от инвестиций и тратят их на нецелевые задачи и развлечения.

Данные, использованные для исследования, взяты из Allied Offsets - крупнейшей и наиболее полной в мире базы данных по торговле выбросами в атмосферу. Allied Offsets собирает информацию о проектах, которыми обмениваются в экосистеме глобального добровольного углеродного рынка (VCM) с момента его создания, тем самым создавая базу данных, которые показывают эффективность или неэффективность предпринимаемых усилий.

Глобальная многомиллиардная индустрия добровольной торговли выбросами углерода была принята правительствами, организациями и корпорациями, включая нефтегазовые компании, авиакомпании, систему быстрого питания, дома моды, технологические фирмы, университеты, как способ заявить о сокращении своего выброса парниковых газов. Была разработана система компенсационных кредитов на выбросы углерода, которые являются продаваемыми “надбавками” или сертификатами, позволяющими покупателю компенсировать 1 тонну углекислого газа или эквивалент парниковых газов путем инвестирования в экологические проекты, которые претендуют на сокращение выбросов углекислого газа.

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Однако появляется все больше свидетельств того, что многие из этих компенсационных схем преувеличивают климатические выгоды и недооценивают потенциальный вред.

Выводы расследования были сделаны накануне саммита ООН по климатическим вопросам в Нью-Йорке на фоне растущих опасений, что мировые лидеры будут давать дальнейшие климатические обещания, которые опираются на то, что непромышленные эксперты все чаще называют ошибочными рыночными решениями, а не на справедливый и быстрый переход от ископаемого топлива.

“Последствия этого анализа огромны, поскольку он указывает на системные недостатки добровольного рынка, предоставляя дополнительные доказательства того, что мусорные углеродные кредиты пронизывают рынок”, - сказал Анурадха Миттал, директор аналитического центра Oakland Institute. “Мы не можем позволить себе больше тратить время на ложные решения. Эти проблемы носят далеко идущий и всепроникающий характер, выходя далеко за рамки конкретных средств проверки. VCM активно усугубляет чрезвычайную климатическую ситуацию”.

Исследование также подчеркнуло тот факт, что углеродный рынок в целом ничего не делает для того, чтобы остановить глобальное потепление или изменение климата. Скорее, оказывается, что углеродный рынок «активно усугубляет чрезвычайную климатическую ситуацию», а не снижает риск, как утверждают климатические фанатики.

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Последние новости, касающиеся мошенничества с компенсацией выбросов углекислого газа и других мистификаций, связанных с глобальным потеплением, доступны на сайте GreenTyranny.news.

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Теги

климат коррупция коррупция в россии климатические проекты компенсация выбросов парниковых газов
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