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Во Франции разработан законопроект о наделении ИИ авторскими правами

Ни в одном из существующих сегодня в мире нормативных актов прямо пока не упоминаются и не урегулированы вопросы, связанные с защитой прав на произведения, которые создаются при помощи искусственного интеллекта.
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XXI век стал веком развития искусственного интеллекта (ИИ). Мировой рынок технологий искусственного интеллекта ежегодно растет на десятки миллиардов долларов. Это означает, что сегодня едва ли найдется отрасль, в которую не просочился бы искусственный интеллект. Беспилотные автомобили, концепция «ноль людей на заводе», полностью автоматизированные производственные процессы, все большее количество произведений искусства, науки и творчества, созданных с участием ИИ - все это уже не  будущее, а настоящее.

Вместе с тем, ни в одном из существующих сегодня в мире нормативных актов каким-либо образом прямо не упоминаются и не урегулированы вопросы, связанные с защитой прав на произведения, которые создаются при помощи искусственного интеллекта. 

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Желая побудить компании, использующие  искусственный интеллект, «уважать авторские права и способствовать творчеству», депутаты французского парламента на днях предложили регулировать эту технологию путем внесения поправок в Кодекс интеллектуальной собственности.

12 сентября восемь депутатов парламента Франции от разных политических партий представили законопроект, направленный на защиту авторских прав в области искусственного интеллекта, чтобы лучше регулировать использование ИИ и, в частности, оценивать любые работы, созданные этой технологией, с помощью авторских прав.

Huit députés ont déposé une proposition de loi pour mieux encadre l'IA et plus précisément toute oeuvre générée par cette technologie via le droit d'auteur. (Crédit : Wikipédia)

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Хотя на сегодняшний день во французском законодательстве в статье L. 112-1 кодекса интеллектуальной собственности уточняется, что «положения настоящего Кодекса защищают права авторов на все произведения в духе, независимо от их жанра, формы выражения, достоинства или назначения», авторское право не распространяется на произведения, созданные искусственным интеллектом. Такая ситуация обусловлена французским законом № 92-597 от 1 июля 1992 года, в котором, в частности, указывается: «Столкнувшись с ИИ, экосистемой, которая развивается не по дням, а по часам, законодательный орган должен в обязательном порядке защищать авторов и исполнителей от создания интерпретации  и копирования их труда [...] в соответствии с Кодексом интеллектуальной собственности». Чтобы проиллюстрировать свою мысль, законодатели сослались тогда на картину Рембрандта «Следующий Рембрандт» (« the Next Rembrandt»), которая была создана в 2016 году на 3D-принтере, то есть через 351 год после смерти знаменитого художника. Для одних тогда эта картина стала формой творчества, в то время как для других - откровенное неуважение к творчеству великого мастера.

В своем предложении нового законопроекта восемь депутатов французского парламента указывают: "Экспоненциальная эволюция ИИ, с которой мы сталкиваемся сегодня, требует поиска выхода и решения проблемы, чтобы остановить то, что на данный момент кажется отдельным лицам угрозой и, вероятно, грядущей катастрофой для творчества, будь то изобразительное искусство, фотографическое изображение, книги, музыка, научные или газетные статьи и пр.». Тем самым в своей инициативе они попытались подчеркнуть, что эта  сфера деятельности также требует подпадания под авторское право.

Желая устранить эту правовую неопределенность, связанную с произведениями, созданными с помощью генеративного ИИ, депутаты призывают к установлению строгого контроля за использованием этих произведений с целью регулирования  выплат вознаграждения, получаемых за них, гарантировать справедливое и равное вознаграждение за их использование. Не вдаваясь в дополнительные подробности, они поднимают вопрос об отслеживании такой деятельности как способе ее санкционирования или компенсации. Речь идет о том, чтобы «идентифицировать авторов и художников, которые должны делать запрос на авторизацию».

В предлагаемом депутатами законопроекте Статья 1 на самом деле является дополнением к статье L. 131-3 кодекса интеллектуальной собственности: «интеграция созданных с помощью программного обеспечения для ИИ интеллектуальных произведений, защищенных авторским правом,  и, тем более, их использование подпадает под действие общих положений настоящего Кодекса и, следовательно, под действие закона об интеллектуальной собственности». Таким образом, если произведение создается искусственным интеллектом без прямого вмешательства человека, «единственными правообладателями являются авторы или правообладатели произведений, которые позволили создать указанное интеллектуальное произведение». Такое управление правами может осуществляться по выбору авторскими обществами или другими органами коллективного управления, уполномоченными представлять правообладателей и получать вознаграждение, связанное с использованием копий произведений, в соответствии с правилами, установленными уставами этих обществ.

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Что касается статьи 3 предлагаемого закона, то уточняется, что «в случае, если произведение было создано системой искусственного интеллекта, необходимо обязательно проставить пометку: "произведение, созданное искусственным интеллектом", а также указать имена авторов произведений, которые использовались в такой работе».

 Наконец, статья 4 дополняет последнюю тремя пунктами: «в случае, если произведение разума создано устройством искусственного интеллекта из произведений, происхождение которых не может быть определено, налогообложение, направленное на повышение ценности творения, вводится в интересах уполномоченного органа коллективного управления, указанного в статье L. 131-3 настоящего Кодекса с внесенными в него поправками». Это налогообложение взимается с компании, которая использует систему искусственного интеллекта и позволила создать упомянутое "искусственное произведение искусства". И чтобы это произошло, "соответствующий декрет Государственного Совета должен установить базовую ставку этого налогообложения". В этой последней статье группа депутатов, таким образом, выдвигает идею налогообложения, направленного на повышение ценности творчества в интересах организации, отвечающей за коллективное управление, когда произведения разума создаются искусственным интеллектом из произведений, происхождение которых остается неясным. Иными словами, речь идет прежде всего о том, чтобы побудить любую кампанию или лицо, использующее искусственный интеллект, соблюдать авторские права любой ценой.

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Российские законодатели также ранее попытались закрепить правовой статус цифрового искусства в России. В мае 2022 года фракция «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект об NFT с поправками к ст. 1225 ГК. Авторы инициативы предложили отнести невзаимозаменяемые токены (NFT) уникального цифрового актива — изображения, видео или любого другого контента — к интеллектуальной собственности. 

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