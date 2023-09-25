Вопросы безопасности движения на автомагистралях находятся в центре внимания во всех государствах. Страны вкладывают значительные средства в развитие и строительство автомагистралей по новым более совершенным и безопасным критериям. В отдельных государствах Европы даже рассматривается возможность увеличения разрешенной скорости на некоторых новых автомагистралях, однако ряд стран идет по другому пути, сохраняя ограничение скорости движения машин. Такие ограничения вызывают обычно критику со стороны владельцев автомашин, которые с их мощными двигателями теоретически могут разгоняться до 250 км/ч.

Тем не менее, ограничения максимальной скорости движения в 130 км/ч или 110 км/ч в дождливую погоду продолжает существовать в большинстве стран. И поэтому рискованное движение с более высокой скоростью лежит на ответственности самих водителей, которые, помимо всего, должны осознавать, что они при высоких скоростях движения могут создавать объективные проблемы для других на автомагистралях.

реклама





В Италии и Чешской Республике власти рассматривают возможность увеличения разрешенной максимальной скорости на автомагистралях до 150 км/ч. Однако не все страны Европейского Союза придерживаются одного и того же решения по этому вопросу. Таким образом, каждая страна может принять свое решение о максимальной разрешенной скорости в стране. В Бельгии это не более 120 км / ч, как и в Португалии. Во Франции максимальная скорость ограничена 130 км / ч.

В Германии есть участки автомагистралей, на которых скорость не ограничена. Однако эти неограниченные скоростные участки постепенно исчезают в Германии, вероятно, после признания, что они небезопасные.

Италия и Чехия пока делают в этом вопросе ставку на сознательность автомобилистов. Таким образом, с 1 января 2024 года скоростные автомагистрали в обеих странах увеличат разрешенную максимальную скорость движения со 130 км/ч до 150 км/ч. Это новое законодательство будет касаться только автомагистралей и, опять же, самых широких, то есть тех, у которых есть более двух полос движения.

реклама





Во Франции несколько лет назад на отдельных участках дорог скорость движения была увеличена с 80 км/ч до 90 км/ч, однако трудно представить, чтобы французское правительство пошло в ближайшее время на дальнейшее увеличение максимальной разрешенной скорости на всех дорогах. По прогнозам, в отличие от Германии, Италии или Чешской Республики, Франция не будет увеличивать скорость на автомагистралях, а скорее будет стремиться снизить ее. Действительно, некоторые члены французского правительства в последнее время уже предлагали ограничить скорость движения даже по автомагистралям до 110 км/ч, однако из-за протестов автомобилистов и ассоциаций, эта идея не была реализована. Поэтому на данный момент в этой стране скорость в 130 км/ч существует на большинстве автомагистралей Франции.

В целях повышения безопасности на дорогах во Франции также пытались ввести специальные наклейки на автомашины: с буквой «S» для пожилых водителей и с буквой «А» для молодых людей, находящихся на испытательном сроке. Однако Служба безопасности дорожного движения указывает, что специального законопроекта, который сделал бы обязательными такие наклейки на автомобили, не существует. Если отдельные водители используют их, то только по своей личной воле. Кроме того, Служба безопасности дорожного движения уточняет, что пожилые люди попадают в аварии реже, чем молодые, хотя в дорожно-транспортных происшествиях с участием пожилых людей смертельные случаи бывают чаще, что, скорее всего, объясняется более высокой сопротивляемостью организма молодого человека по сравнению с пожилым человеком в случаях ДТП.

В последние годы с развитием арсенала электросамокатов и электровелосипедов количество ДТП с водителями указанного транспорта, а также мотоциклов, заметно увеличилось практически во всех странах. В этой связи повышению безопасности вождения двухколесного транспорта и его водителей повсюду принимаются дополнительные меры.

Одним из направлений такой работы стали разработки дополнительного оборудования, обеспечивающего безопасность водителей указанных транспортных средств, поскольку они особенно часто становятся жертвами серьезных травм.

реклама





В этом контексте внимание привлекают последние инновации французской компании Helite, специализирующейся на оборудовании для обеспечения безопасности и, в частности, изобретение компанией рюкзака с подушкой безопасности для байкеров. Ведь для мотоциклистов безопасность дорожного движения по-прежнему «важнее», чем для автомобилистов, поскольку у них нет кузова или ремней безопасности, которые могут защитить в случае столкновения.

Чтобы лучше защитить байкеров, Helite запустила в производство специально разработанный H-moov - жилет с подушкой безопасности повышенной безопасности. Так что байкерам больше не нужно выбирать между эстетичностью, практичностью и безопасностью. К тому же эксперты отмечают, что этот французский бренд специализируется на защитных решениях для занятий спортом с повышенным риском и производимые Helite индивидуальные мотоциклетные подушки безопасности уже пользуются заслуженной популярностью у байкеров.

Компания Helite, базирующаяся во французском Дижоне, была основана Жераром Тевено в 2002 году и не ограничивается разработкой средств безопасности только для водителей мотоциклов. Она также занимается защитой пожилых людей, занимающихся ездой на велосипеде или верховой ездой. Сегодня, например, по всему миру уже продано более 150 000 подушек безопасности этой компании, что сделало Helite лидером на указанном очень важном рынке. В этом году компания стала выпускать универсальную рюкзачную подушку безопасности H-moov, сочетающую в себе практичность, безопасность и эстетику.

реклама





Такая новая универсальная подушка безопасности представляет собой рюкзак, который подходит для любого телосложения, для любого типа поездок, городских или сельских. Это приспособление надевается поверх куртки и позволяет избежать дискомфорта при движении. Поскольку такая подушка безопасности находится над курткой, она позволяет защитить значительную часть тела: от шейных позвонков до поясницы, без риска сдавливания во время надувания подушки безопасности.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Защитный кожух объемом 18 л обеспечивает в случае ДТП максимальную амортизацию и охватывает все жизненно важные части тела водителя. Он также обеспечивает усиленную защиту спины благодаря эффекту, известному как черепаха, обеспечивая защиту с лучшим поглощением энергии и лучшим распределением удара. H-moov можно использовать повторно, просто заменив картридж. Кроме того, он оснащен светоотражающими элементами, чтобы обеспечить большую безопасность во время ночных поездок.