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Почему Киев поддерживает только Баку в событиях в Нагорном Карабахе

В событиях в Нагорном Карабахе многие страны, и в их числе Россия, активно стремятся понизить накал противостояния сил, достичь мирного разрешения конфликта там и не допустить сегодня односторонней поддержки той или иной стороны.
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События в Нагорном Карабахе привлекают сегодня повсюду повышенное внимание. Многие страны, и в их числе Россия, активно стремятся понизить накал  противостояния сил в Нагорном Карабахе, достичь мирного разрешения конфликта там и не допустить сегодня односторонней поддержки той или иной стороны.

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На этом фоне весьма примечательными являются заявления украинских политиков и прессы, не только оправдывающих, но и поддерживающих  последнее наступление Азербайджана 19 сентября. Большинство украинских СМИ подчеркивают легитимность действий Азербайджана в соответствии с международным правом. При этом просматривается  явное пренебрежение позицией Армении, с которой  у Украины существуют давние дружественные узы.

Тем не менее, армянский и украинский народы исторически связаны между собой: прямо посреди перешейка, соединяющего Крым с материковой частью Украины, находится город Армянск. Этот город сохранил свое название с момента своего основания в начале XVIII века армянами и является очевидным свидетельством древнего присутствия здесь армян и очень сильных культурных связей двух народов.

Эта связь сохранилась и после распада СССР. Армянин даже вошел в украинское правительство в 2014 году: Арсен Аваков - первоначальная фамилия которого Авакян - становится министром внутренних дел. Именно он сыграл ведущую роль в становлении и финансировании названного Киевом «элитным» террористического формирования «Азов», запрещенного в России и являющегося откровенно неонацистским.

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Тем не менее, многие украинские СМИ и, среди них, в частности, львовское издание «Высокий замок» выступают с однозначной позицией в поддержку Азербайджана в карабахском конфликте и утверждают, что «в соответствии со всеми нормами международного права Карабах является территорией, неотделимой от Азербайджана».

Чтобы понять такую позицию Киева, не лишним будет напомнить, что Азербайджан является единственным государством на Южном Кавказе, которое поддерживает  Украину в событиях СВО.

Кроме того, Украина и Азербайджан поддерживают прочные экономические, энергетические и военные связи. В 1991 году Баку, чьи вооруженные силы тогда были весьма слабыми, обратился за помощью к Киеву, который в то время обладал значительным военным потенциалом, унаследованным от советских времен. Это было сделано Азербайджаном, столкнувшимся тогда с сепаратистским движением представителей Нагорного Карабаха и на фоне подготовки к военным действиям против Армении, которая поддерживает автономный регион. Многие азербайджанцы начали тогда поступать в украинские военные училища, а украинских офицеров отправляли обучать в азербайджанскую армию по использованию оружия, артиллерии, бронетехники и ракет, предоставляемых Киеву.

Это военное сотрудничество продолжалось и в 2020 году, когда во время Второй Нагорно-Карабахской войны появилась информация о продаже Азербайджану фосфорных бомб, поставляемых Украиной. Поставка этого запрещенного международным правом оружия для использования Баку была поддержана в ноябре 2022 года председателем комитета по иностранным делам Сената США Робертом Менендесом.

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Затем военные связи Киева и Баку стали укрепляться, в том числе и в надежде Украины заручиться через Азербайджан поддержкой Турции, чьи беспилотники Bayraktar участвовали в карабахском военном конфликте против Армении в 2020 году, а в последующем стали использоваться и Украиной против России.

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Это военное сотрудничество дополняется прочными экономическими и энергетическими связями. В 2011 году Баку и Киев подписали меморандум по нефти и газу на полях форума в Давосе. Соглашение предусматривает создание совместной газотранспортной компании между SOCAR и Нафтогазом Украины, ставшей «SOCAR Energy Украина», которая управляет сетью АЗС и организует продажу бензина и нефтепродуктов на территории Украины.

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