Тайфун «Хай Куй» принес на юг Китая продолжительные проливные дожди. От стихии в том числе сильно пострадала крокодиловая ферма в южной провинции Гуандун, из которой сбежало несколько десятков крокодилов.

На прошлой неделе тайфун «Хай Куй» принес на юг Китая продолжительные проливные дожди. От стихии в том числе сильно пострадала крокодиловая ферма в окрестностях города Маомин в провинции Гуандун — сломалась ограда и несколько десятков рептилий сбежали, сообщают местные СМИ. Власти Южного Китая и ученые начали операцию по отлову находившихся там кубинских крокодилов, являющихся довольно редким видом в мире.

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Согласно сообщениям, речь идет о 69 взрослых крокодилах и шести детенышах, которые выращивались на частной крокодиловой ферме недалеко от деревни Пэн Кун. Местные жители предупреждены о непростой ситуации, им предложено соблюдать осторожность и держаться подальше от водоемов, воздержаться от купания, не ловить рыбу.

В Китае разведение крокодилов не редкость из-за их кожи и мяса, которые иногда используются в традиционной медицине. Выращивание аллигаторов и крокодилов приобрело популярность из-за спроса на их шкуры, которые могут принести сотни долларов каждая. Мясо крокодилов, уже давно весьма популярно в южной кулинарии - особенно Каджунской кухни, некоторых азиатских и африканских кухонь. Китайская кухня, основанная на традиционной китайской медицине, считает мясо лечебной пищей для профилактики простуды и рака, хотя нет никаких научных доказательств в поддержку этого.

Многие виды аллигаторов и крокодилов выращивают и на международном уровне. Так, только в штате Луизиана (США), оборот отрасли по разведению аллигаторов составляет от $60 до $70 млн. в год.