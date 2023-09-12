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15-ти метровое существо замечено на озере в Китае
Одна из туристок СУАР засняла на видео проплывавшее по высокогорному озеру Тяньчи 15-метровое существо. Это не первое подобное свидетельство, из-за чего Тяньчи уже получило прозвище «китайское озеро Лох-Несс».

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Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) КНР в последние годы притягивал внимание всего мира в основном за счет развязанной США информационной войны и необоснованных обвинений Пекина в якобы нарушении прав человека в этой самой большой по площади территориально-административной единице Китая, где проживают национальные меньшинства.

Однако, живописный СУАР – это благоприятное для путешественников место, где можно в полной мере ощутить восточную экзотику, наслаждаясь при этом почти европейским комфортом. Именно это и привлекает бесчисленное множество туристов в СУАР, знакомит их с особенностями многих национальных культур и историей нескольких цивилизаций. Много туристов посещают в СУАР высокогорное озеро Тяньчи, которое  переводится с китайского как «Небесное озеро».

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В последние дни это озеро привлекло к себе повышенное внимание из-за появившегося 31 августа видео одной из туристок, заснявшей плывущее по позеру 15-метровое существо серебристого цвета. По словам очевидцы, существо двигалось уверенно и с большой скоростью, женщине удалось снять 10 секунд движения этого существа, после чего озеро снова стало безмятежным.

15-meter ‘monster’ spotted in lake in China

Это уже не в первый раз, когда на озере Тяньчи замечают крупное существо (или группу существ), из-за чего озеро уже получило прозвище «китайское озеро Лох-Несс». Очевидцы часто описывают монстра Тяньчи как существо с длинной шеей и удлиненной мордой, подозрительно напоминающее вымершую древнюю морскую ящерицу, похожую на плезиозавра. Хотя и существует немало фото и видео свидетельств существования такого животного, однако ученые настроены скептически, предполагая, что очевидцы могли принять крупную рыбу или стволы деревьев за предполагаемое существо.

Тем не менее, и в ряде других водоемов Китая уже неоднократно вылавливали отдельных водяных монстров. Так,  в городе Гуанчжоу выловили странное большое существо,  внешне похожее на удивительную рыбу или крокодила с длинной пастью, которое китайцы уже прозвали "убийцей в воде". Ученые подтвердили, что пойманное существо - миссисипский панцирник, который водится в Северной Америке, но его иногда замечают в более отдаленных местах. В частности, у Гонконга и в Каспийском море.

Что же касается озера Тяньчи, то известно, что самым крупным живым существом, обитающим в нем, является местный вид форели, максимальная длина которой достигает 90 см. Из-за расположения озера Тяньчи в горах на высоте почти 2 км дельфины, тюлени, выдры и другие крупные водные животные в этом озере отсутствуют, которых издалека можно было бы принять за «морское чудовище».

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#китай #китайское озеро лох-несс #крупное водное существо #озеро тяньчи
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