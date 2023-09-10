CNN в эксклюзивном обзоре раскрывает признание Илона Маска о его действиях на Украине.

Согласно опубликованным отрывкам из новой книги Уолтера Айзексона «Илон Маск», которая будет опубликована издательством Simon & Schuster 12 сентября, Илон Маск в прошлом году, чтобы сорвать диверсию Украины на российский военно-морской флот, приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink его компании вблизи побережья Крыма. Как пишет Айзексон, «когда начиненные взрывчаткой украинские подводные беспилотники приблизились к российскому флоту, они потеряли связь и вышли на берег, не причинив вреда российской стороне». После этого украинские чиновники неоднократно пытались уговаривать Маска снова включить для них спутники Starlink, однако миллиардер не пошел на это. Как указывается в книге, такая позиция была продиктована страхом Маска, что Россия ответит на украинское нападение на Крым ядерным оружием, и возможность такого ответа со стороны Москвы стала, якобы, ему очевидна после переговоров с высокопоставленными российскими чиновниками.

Clodagh Kilcoyne/Reuters

CNN в этой связи напоминает, что в феврале 2022 года Маск согласился предоставить Украине спутниковые терминалы Starlink производства SpaceX стоимостью в миллионы долларов, которые стали критически важными в последующих событиях для украинских военных. Даже когда сети мобильной связи и Интернета были разрушены, терминалы Starlink позволяли ВСУ поддерживать связь между своими подразделениями и направлять их на боевые столкновения с российскими военнослужащими. Однако, как только Украина начала использовать терминалы Starlink для наступательных атак на Россию, Маск начал сомневаться в этом решении.

Как объяснил сам Маск: “Starlink не был предназначен для участия в войнах. Эта спутниковая связь была сделана для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться и выходить в Интернет, ходить в школу и заниматься добрыми и мирными делами, а не страдать под ударами беспилотников”.

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Как пишет в своей книге Айзексон, вскоре после этого своего решения Маск разговаривал по телефону с советником президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли и с послом России в США, чтобы обсудить проблемы, вызвавшие обеспокоенность Вашингтона из-за отключения Starlink. К Маску также обращался Михаил Федоров, заместитель премьер-министра Украины, умоляя восстановить подключение спутниковой связи к подводным беспилотникам ВСУ.

По словам Айзексона, Маск ответил, что он не стал бы снова включать спутниковое покрытие Крыма, потому что Украина “сейчас зашла слишком далеко” и ей грозит неизбежность стратегического поражения.

В этих условиях власти Великобритании и США, полагаясь на благотворительность миллиардера в вопросах распространения спутниковой связи, оказались в тупике из-за проблемы кто будет платить за терминалы Starlink. По словам Маска, SpaceX потратила десятки миллионов собственных денег на отправку спутникового оборудования в Украину, однако компания сообщила Пентагону, что больше не будет оплачивать счета за спутниковое оборудование, о чем CNN впервые сообщил в октябре прошлого года. Но, по словам Айзексона, SpaceX в конечном итоге смогла достичь соглашения с правительствами США и Европы об оплате еще 100 000 новых спутниковых антенн для Украины в начале 2023 года.

Как сообщает CNN, на прошлой неделе Соединенные Штаты и их союзники по “Пяти глазам” обвинили российских хакеров в атаке на средства связи украинских командиров на поле боя. По словам украинцев, российский вредоносный код якобы был разработан для перехвата данных, отправляемых ими на спутники Starlink.

Новая книга Айзексона, автора нашумевших биографий Стива Джобса и Альберта Эйнштейна, предлагает прежде всего Западу новый взгляд на Маска и на то, как его опасения развязать крупную войну заставили отклонить запросы Украины и Вашингтона о системах Starlink, которые они могли бы использовать для нападения на Россию.