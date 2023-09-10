Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Маск разъяснил свою роль в противостоянии на Украине

Илон Маск в прошлом году, чтобы сорвать диверсию Украины на российский военно-морской флот, приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink его компании вблизи побережья Крыма.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

CNN в эксклюзивном обзоре раскрывает признание Илона Маска о его действиях на Украине.

Согласно опубликованным отрывкам из новой книги Уолтера Айзексона «Илон Маск», которая будет опубликована издательством Simon & Schuster 12 сентября, Илон Маск в прошлом году, чтобы сорвать диверсию Украины на российский военно-морской флот, приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink его компании вблизи побережья Крыма. Как пишет Айзексон, «когда начиненные взрывчаткой украинские подводные беспилотники приблизились к российскому флоту, они потеряли связь и вышли на берег, не причинив вреда российской стороне». После этого украинские чиновники неоднократно пытались уговаривать Маска снова включить для них спутники Starlink, однако миллиардер не пошел на это. Как указывается в книге, такая позиция была продиктована страхом Маска, что Россия ответит на украинское нападение на Крым ядерным оружием, и возможность такого ответа со стороны Москвы   стала, якобы, ему очевидна после переговоров с высокопоставленными российскими чиновниками.

A Ukrainian soldier disconnects their Starlink on the front line during a ceasefire announced by Russia over the Orthodox Christmas period, January 6, 2023.

            Clodagh Kilcoyne/Reuters

CNN в этой связи напоминает, что в феврале 2022 года Маск согласился предоставить Украине спутниковые терминалы Starlink производства SpaceX стоимостью в миллионы долларов, которые стали критически важными в последующих событиях для украинских военных. Даже когда сети мобильной связи и Интернета были разрушены, терминалы Starlink позволяли ВСУ поддерживать связь между своими подразделениями и направлять их на боевые столкновения с российскими военнослужащими. Однако, как только Украина начала использовать терминалы Starlink для наступательных атак на Россию, Маск начал сомневаться в этом решении.

Как объяснил сам Маск: “Starlink не был предназначен для участия в войнах. Эта спутниковая связь была сделана для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться и выходить в Интернет, ходить в школу и заниматься добрыми и мирными делами, а не страдать под ударами беспилотников”.

реклама



Как пишет в своей книге Айзексон, вскоре после этого своего решения Маск разговаривал по телефону с советником президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли и с послом России в США, чтобы обсудить проблемы, вызвавшие обеспокоенность Вашингтона из-за отключения Starlink. К Маску также обращался Михаил Федоров, заместитель премьер-министра Украины, умоляя восстановить подключение спутниковой связи к подводным беспилотникам ВСУ.

По словам Айзексона, Маск ответил, что он не стал бы снова включать спутниковое покрытие Крыма, потому что Украина “сейчас зашла слишком далеко” и ей грозит неизбежность стратегического поражения.

В этих условиях власти Великобритании и США, полагаясь на благотворительность миллиардера в вопросах распространения спутниковой связи, оказались в тупике из-за проблемы кто будет платить за терминалы Starlink. По словам Маска, SpaceX потратила десятки миллионов собственных денег на отправку спутникового оборудования в Украину, однако компания сообщила Пентагону, что больше не будет оплачивать счета за спутниковое оборудование, о чем CNN впервые сообщил в октябре прошлого года. Но, по словам Айзексона, SpaceX в конечном итоге смогла достичь соглашения с правительствами США и Европы об оплате еще 100 000 новых спутниковых антенн для Украины в начале 2023 года.

Как сообщает CNN, на прошлой неделе Соединенные Штаты и их союзники по “Пяти глазам” обвинили российских хакеров в атаке на средства связи украинских командиров на поле боя. По словам украинцев, российский вредоносный код якобы был разработан для перехвата данных, отправляемых ими на спутники Starlink.

Новая книга Айзексона, автора нашумевших биографий Стива Джобса и Альберта Эйнштейна, предлагает прежде всего Западу новый взгляд на Маска и на то, как его опасения развязать крупную войну заставили отклонить запросы Украины и Вашингтона о системах Starlink, которые они могли бы использовать для нападения на Россию.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

украина всу илон маск starlink война на украине уолтер айзексон
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
3
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
18
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
4
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
58
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+
Обзор ирригатора usmile CY1
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
7

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
29
Раскрыта внешность кроссовера Peugeot 3008 нового поколения — теперь это «электричка» с купеобразным кузовом
+
Бойцы РФ затрофеили чешский дрон Primoco One – аппарат стоимостью 57 млн руб уже на инженерном столе
7
Истребитель шестого поколения Godzilla будет вооружён ракетами японского производства
5
Технику ВС Азербайджана, перечёркнутой латинской Z и буквой F, заметили рядом с Карабахом
11
Молдова не захотела отдавать долги «Газпрому», поэтому теперь боится сокращения поставок сырья
1
Под Работино был уничтожен второй Challenger 2
1
В Германии назвали Leopard 1A5 «металлоломом» и пояснили, почему Украина получила всего 10 танков
4
Турция испытывает давление из-за Конвенции Монтрё, но не будет менять позицию
3
Губернатор Аляски Данливи: Байден превратил США в страну, над которой смеются
+
В США началась «агрессивная» модернизация Abrams – новый M1E3 будет легче, мощнее и прочнее аналогов
7
Seagate выпустила накопитель в стиле Starfield для Xbox Series, но Starfield на нем не поиграешь
+
Блинкен пригрозили санкциями наблюдателям на выборах в новых территориях России
5
Курс доллара снова вплотную приблизился к отметке в 100 рублей
12
Украинские власти возмутились посещением Мариуполя и Крыма группой китайских блогеров
+
Бойцы РФ при помощи ПТРК «Корнет» уничтожили второй Challenger 2 – у ВСУ осталось ещё 10 танков
4
Sony PlayStation 6 предположительно выйдет в 2027 году
7
TNI:"Существует высокий спрос на то, что предлагает империя Пригожина"
+
Рогов: На британские ОБТ объявлена охота - Второй танк Challenger подбит с одного выстрела "Корнета"
1
Минюст Австрии: выдача уклонистов Украине не соответствует нормативным актам ЕС
1

Популярные статьи

Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
117
Сказ о том, как я на старом ноутбуке Windows 11 тестировал
20
GoboLinux - отвратительная реализация отличной идеи
9
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 постигла неудача свойственная этой мрачной серии игр
1
Как скачать видеокарту – руководство для чайников
26
Подтверждаю слухи о накрутках онлайна Starfield в Steam
41
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
3
Издание Bild сообщает, что ООН готова выполнить все условия России по Зерновой сделке
3
Энергетический кризис в Европе может разразиться уже этой зимой — западные эксперты
12
НАТО готовится к противостоянию с Россией в Балтийском море
2

Сейчас обсуждают

Demiurg666
07:17
Какой плодовитый мурзилка
Экс-советник Пентагона Макгрегор: власти США видят в Украине «дойную корову»
Игорь Быков
07:08
Какая нахрен логика, долбач. Старше версии 5.х, будет андроид 4, 3, 2 и т.д. а 11 андроид МЛАДШЕ чем андроид 5. Обьясняю для самых тупых: 5 андроид вышел (родился) в 2014 году, значит ему 9 лет, запо...
WhatsApp перестанет работать с октября на Android смартфонах старше версии 5.0
Олег Калита
07:04
Жёлудь жуй
Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
Игорь Быков
07:03
А зачем мне переходить на интел? Ты жопой мой коммент читал? У меня стационар на ам4, и настольная платформа для меня это АМД без вариантов. А интел у меня в ноутбуке, там без разницы что, интел или а...
Как скачать видеокарту – руководство для чайников
Пинаю даунов
06:59
Ну ты и лошара 😂
Как скачать видеокарту – руководство для чайников
Джахонгир Ходжиев
06:47
Англичанку лишили девственности )))
ВС РФ первыми уничтожили британский танк Challenger 2 за 30 лет его использования
nukemall
06:27
Если там перечёркнутая Z то и перевёрнутая A это на самом деле перечёркнутая V.
Технику ВС Азербайджана, перечёркнутой латинской Z и буквой F, заметили рядом с Карабахом
JM+
06:21
США остаются непревзойдёнными лидерами научной фантастики)) А сколько бабла попилят!..
В США началась «агрессивная» модернизация Abrams – новый M1E3 будет легче, мощнее и прочнее аналогов
swr5
06:11
Ради Starfield чего-то обновлять? Лучше пройти это недоразумение на ютубе и забыть, как страшный сон.
Компактная сборка Mini-Tower в стиле AMD + NVIDIA – игровой компьютер с SSD на 2 Тб всего за 85 000р
JM+
06:02
Бензином)
В США началась «агрессивная» модернизация Abrams – новый M1E3 будет легче, мощнее и прочнее аналогов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем