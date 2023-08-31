Конгресс США все более скептически относится к очередному запросу Байдена выделить дополнительные 24 миллиарда долларов США на поддержку Украиные.

Президент Байден только что попросил выделить еще 24 миллиарда долларов США на поддержку Украины, в первую очередь на военную технику, но также и на бюджетную поддержку (7,3 миллиарда долларов). Хотя Конгресс США все более скептически относится к еще одной огромной сумме денег для финансирования этого конфликта, указанная сумма, по оценкам экспертов, - сущие пустяки по сравнению с тем, что Западу потребуется вложить в эту страну после окончания военных действий там. И это, в частности, подтверждает Всемирный банк, подготовивший пересмотренную оценку потребностей на реконструкцию Украины, отталкиваясь от подсчета расходов за первый год войны (с февраля 2022 по февраль 2023 года). В частности, Банк утверждает, что Украине необходимо 411 миллиардов долларов на реконструкцию в течение только первых десяти лет.

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Однако эксперт американского Центра политической безопасности (CSP) Стивен Брайан уверен, что эти расходы придется значительно увеличить, с учетом продолжающихся военных действий на Украине. Поэтому он считает, что было бы разумно предположить, даже если война прекратится завтра, то помощь на восстановление Украины составит 600 миллиардов долларов или даже больше. При этом он подчеркнул, что украинский конфликт, в конечном итоге, станет самой дорогостоящей и, возможно, самой коррумпированной иностранной операцией, когда-либо проводившейся Соединенными Штатами.

Для сравнения, план Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны обошелся США в 13,3 миллиарда долларов (в долларах на 2023 год она оценивается примерно в 173 миллиарда). В Ираке на программу восстановления было выделено США 60 миллиардов долларов, причем уже ранее высказывалось мнение, что в этом конфликте большая часть «помощи» была потрачена впустую из-за коррупции и плохого планирования. Что же касается военной поддержки Афганистана за двенадцать лет, то на нее Соединенные Штаты потратили 90 миллиардов долларов, большая часть которых была украдена коррумпированными представителями военных кругов США.

Поэтому, Соединенным Штатам и их союзникам на поддержку Украины придется выделять около 60 миллиардов долларов в год, причем вполне вероятно, что большая часть этих денег будет разворована. Такое финансирование необходимо будет поддерживать в течение 10 лет.

Нынешнее руководство Германии уже заявило о готовности поддерживать Украину «до тех пор, пока это необходимо» в размере 5 миллиардов долларов в год. Однако происходящие сегодня протесты в этой стране относительно бессмысленности таких трат и необходимости вкладывать вместо этого деньги страны на помощь страдающему от разразившегося кризиса собственному населению, вряд ли будет гарантировать реализацию таких заверений канцлера Шольца. Да и нынешнее правительство Германии, скорее всего, будет заменено в ближайшей перспективе.

Поэтому становится очевидным, что вся помощи Украине должна будет в основном пойти за счет США. Но там, даже несмотря на непрекращающиеся надежды за счет украинского конфликта «потеснить Россию», прежде всего путем захвата Крыма, уже прекрасно понимают, что любая сумма «помощи» будет присвоена украинскими коррумпированными чиновниками и пойдет на пополнение их личных банковских счетов или на приобретение очередных роскошных вил за рубежом.