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В отличие от США, сделавших акцент на инвестиции десятков миллиардов долларов в Украину, Россия наращивает свое превосходство в области гиперзвуковых технологий, расширяя номенклатуру своего и без того впечатляющего арсенала гиперзвуковых ракет.

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Многочисленные американские СМИ и эксперты не скрывают, что на данный момент Соединенные Штаты находятся на более низком по сравнению с Россией и Китаем уровне освоения гиперзвуковых технологий. Более того, они вынуждены признать, что гиперзвуковое оружие не только уже стоит на вооружении российской армии, но и активно используется, испытывается в ходе СВО на Украине.

Как сообщают СМИ США, недавно американские военные были серьезно озадачены еще одной новейшей российской разработкой в области гиперзвуковых технологий. Речь идет о новом классе российских гиперзвуковых ракет - баллистической ракете средней дальности (IRBM) "Змеевик", которая имеет дальность полета порядка 5000 км, оснащена HGV (гиперзвуковой глиссирующий системой, способной маневрировать и в воздухе на гиперзвуковой скорости). При этом скорость движения ракеты достигает 7000 км в час. Хотя ее основные характеристики и засекречены, американские эксперты уверены, что "Змеевик" предназначен для обеспечения России противокорабельными баллистическими гиперзвуковыми ракетами и будет использоваться в качестве берегового ракетного комплекса.

В этой связи военные эксперты США уже назвали "Змеевик" убийцей авианосцев, отметив небольшие и компактные размеры новейшей ракеты. Кроме того, по их заключениям, гиперзвуковая ракета "Змеевик" сводит к нулю использование истребителей на борту авианосцев, так как, с учетом радиуса ее поражения в 5000 км, авианосцы будут вынуждены держаться на таком же удалении от российских берегов. А это, в свою очередь, не позволяет США использовать боевую авиацию авианосцев в возможном военном конфликте с Россией.

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Вместе с тем американскими экспертами отмечается, что компактные размеры ракеты "Змеевик" позволяют использовать ее также на кораблях и даже на подводных лодках, что означает полную беспомощность ВМС США, авианосцы которых больше не смогут покидать свои порты базирования, где они находятся под более надежным прикрытием национальной ПВО.

В этих условиях американские эксперты на своих военных форумах не скрывают своего недовольства политикой нынешней администрации США. По их словам, в то время как Пентагон публикует пропагандистские видеоролики с отдельными элементами пока все еще будущей гиперзвуковой ракеты США, Россия активно использует гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе боевых действий в СВО, одновременно разрабатывая новейшую ракету "Змеевик", способную взять под огневой контроль не только Аляску и Гавайи, но и все страны Ближнего Востока, прибрежные порты Соединенных Штатов.

Западные эксперты напоминают, что, помимо ЗРК "Кинжал", Россия использует гиперзвуковую ракету класса "воздух-воздух" большой дальности Р-37М в своих операциях на Украине. Сообщается (в частности, в публикациях Janes Defense Weekly), что R-37M развивает максимальную скорость 6 Маха, дальность полета около 300 км и ею оснащаются МиГ-31БМ и Су-35.

Американские СМИ также сообщают, что Россия находится на финальной стадии разработки новой высокоскоростной ракеты Kh-MT (многоцелевой), которая, вероятно, будет обозначена как Kh-41 и станет тактической ракетой класса воздух-земля для использования на любом театре военных действий, и будет совместима с различной российской транспортной платформой. В частности, в публикации Aviation Week указывается, что «Россия планирует использовать ее на многоцелевых истребителях, бомбардировщиках, надводных кораблях, подводных лодках и береговых пусковых установках. Она предназначена для борьбы с надводными кораблями и некоторыми наземными и воздушными целями, такими как самолеты раннего предупреждения».

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Американские СМИ также указывают, что еще одна гиперзвуковая ракета воздушного базирования «Острота», также находится в стадии разработки, и ею будет вооружен ряд российских боевых самолетов.

Оценивая боеспособность российских вооруженных сил и их оснащенность гиперзвуковым оружием, СМИ США напоминают, что, об оснащении ВМС РФ гиперзвуковой ракетой "Циркон" российский президент Владимир Путин объявил еще на главном военно-морском параде в июле 2022 года. В этой связи указывается, что, помимо фрегата "Адмирал флота Горшков", "Цирконом" оснащаются подводные лодки класса "Ясень", в частности "Северодвинск".

Чтобы хоть как то исправить складывающийся перевес России и даже Китая в вооружении гиперзвуковым оружием, Министерство обороны США запросило в бюджете на 2024 год 11 миллиардов долларов на свои программы создания гиперзвуковых и сверхзвуковых ракет большой дальности. В январе 2023 года подразделение оборонных инноваций США, стремящееся активизировать свою работу в области гиперзвуковых технологий, объявило об открытии нового конкурса на работы по созданию гиперзвуковых летательных аппаратов (HyCAT II).

«Однако сочетание проблем с цепочками поставок и противоречивый спрос привели к значительной задержке в разработке и развертывании гиперзвукового оружия в Соединенных Штатах», - говорится в майском отчете Института новых технологий (ETI). В частности указывается, что из-за резкого роста производственных затрат расчетная удельная стоимость гиперзвукового оружия большой дальности (LRHW) армии США составит «почти 60 миллионов долларов к концу 2028-го финансового года». Неудачные испытания поставили создание ракеты AGM-183a, ранее запланированное ВВС США, в подвешенное состояние, в результате чего производство гиперзвукового оружия для ВВС США может начаться не раньше 2027 финансового года. Кроме того, признается, что существующие цепочки поставок, включая производственную базу, поставку критически важных материалов, инфраструктуру тестирования и рабочую силу, не могут поддерживать амбициозные планы Министерства обороны США.

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Министерство обороны США еще “не создало каких-либо продвинутых программ по гиперзвуковому оружию, что позволяет предположить, что оно, возможно, не утвердило ни требования к ним, ни долгосрочные планы финансирования”, - говорится в отчете Исследовательской службы Конгресса США по гиперзвуковому оружию, опубликованном в феврале.

В указанных условиях, пока что, согласно приданым гласности в СМИ сведениям, основное внимание ВВС США будет сосредоточено на разработке и внедрении гиперзвуковой авиационной ракеты HACM - контракта стоимостью 985 миллионов долларов США, который был заключен с Raytheon и Northrop Grumman в сентябре 2022 года и должен завершиться к 2027 году. HACM будет представлять собой ракету с воздушно-реактивным двигателем, совместимую с тактической авиацией и пусковыми установками американских бомбардировщиков, таких как B-52 и B-1, сообщало в мае издание Janes Defense Weekly. Известно также, что ВВС США заключили контракт с компанией Leidos на разработку гиперзвуковой многоцелевой системы ISR и ударного беспилотника Mayhem.