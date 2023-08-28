Для придания своим беспилотникам «большей поражающей способности» Украина пошла по пути усиления несомого ими боезаряда. Именно этим качеством обладает новый БПЛА ВСУ SkyKnight.

В последнее время ВСУ сделали особый акцент на использовании в своих военных действиях беспилотников. Причем не только на полях боевых действий на Украине, но и на применении беспилотных летательных аппаратов по целям на территории России. Тысячи небольших коммерческих беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения, таких как модели DJI или Autel, которые приобретаются через интернет на китайском Алиэкспрессе, ежедневно используются для разведки, определения позиций артиллерийских батарей противника или для сброса гранат. Но есть также модели небольшого размера, которые разрабатываются или даже «мастерятся» в «домашних условиях.

Украинские дроны активно пытаются отыскать «дыры» в нашем радиолокационном поле, но результаты пока невысоки. Как сообщают западные СМИ, операторы беспилотников Вооруженных сил Украины используют разведданные стран Запада для ударов по объектам на территории России. Однако до цели долетает не больше 40% выпущенных дронов.

реклама

В своих боевых действиях ВСУ используют как беспилотники «домашнего изготовления», так и получаемые ими в рамках «иностранной помощи». В частности, хорошо известны турецкие «Байрактары», использование которых в последнее время заметно сократилось из-за их практической бесполезности в силу легкости их обнаружения подразделениями ПВО.

Для придания своим беспилотникам «большей поражающей способности» Украина пошла в последнее время по пути создания БПЛА большей дальности, которые смогли бы поражать удаленные цели на территории России, а также по усилению несомого ими боезаряда.

В частности, как сообщает американское издание The Drive, боевики Вооруженных сил Украины запустили процесс разборки боеприпасов, относящихся к категории кассетных, на части для извлечения компонентов, необходимых для вооружения беспилотных летательных аппаратов. Украинские боевики разбирают некоторые из недавно полученных американских кассетных боеприпасов для того, чтобы переделать поражающие элементы в импровизированные снаряды, которые можно сбрасывать с дронов. В частности, в Сети появились кадры, запечатлевшие момент разрезания украинскими боевиками, представляющими подразделение беспилотников, приписанное к 92-й механизированной бригаде ВСУ, снаряда М483А1, содержащего 64 боеприпаса M42 и 24 элемента M46, способных пробивать стальную броню толщиной до семи сантиметров.

Одновременно с этим украинская армия получила недавно специально разработанный для нее новый четырехмоторный беспилотник-камикадзе SkyKnight, способный нести 2,5-килограммовую бомбу. Этот классический квадрокоптер оснащен двойным ротором на конце каждого рычага. Датчик расположен спереди и сопровождается камерой, а более энергоемкие батареи просто закреплены снаружи. Простота его конструкции и использование стандандартных деталей делает сборку такого БПЛА достаточно быстрой для массового производства.

Переносимый SkyKnight заряд позволяет нанести более значительный урон, чем от гранат массой не более 300-800 граммов, которые могут нести многие другие используемые ВСУ беспилотники. SkyKnight предназначен для поражения неподвижных и движущихся целей, которыми могут быть бронетранспортеры, артиллерийские позиции, транспортные средства материально-технического обеспечения и другие боевые объекты. Он также может использоваться, например, для поражения пехотных подразделений в окопах, в связи с чем украинские военные заявляют, что именно для такого рода атак этот тип устройства является наиболее эффективным.

Относительно ручного управления им, Министерство обороны Украины объяснило, что если пилот знаком с дронами DJI или Autel, то ему потребуется всего неделя, чтобы научиться управлять SkyKnight.

По оценке западных экспертов, на это «национальное творение» на Украине особенно рассчитывают, поскольку с самого начала СВО китайский производитель DJI решил запретить продажу своих дронов Украине.

Хотя Министерство обороны Украины не раскрывает подробностей о его характеристиках, оно уточнило, что в него встроен ИИ, способный выполнять автономный полет и наносить удары в случае потери связи. Для этого необходимо, чтобы оператор заранее выбрал свою цель.