Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47 За пост начислено вознаграждение
SkyKnight - новый украинский квадрокоптер с боеприпасом до 2.5кг
Для придания своим беспилотникам «большей поражающей способности» Украина пошла по пути усиления несомого ими боезаряда. Именно этим качеством обладает новый БПЛА ВСУ SkyKnight.

реклама

В последнее время ВСУ сделали особый акцент на использовании в своих военных действиях беспилотников. Причем не только на полях боевых действий на Украине, но и на применении беспилотных летательных аппаратов по целям на территории России. Тысячи небольших коммерческих беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения, таких как модели DJI или Autel, которые приобретаются через интернет на китайском Алиэкспрессе,  ежедневно используются для разведки, определения позиций артиллерийских батарей противника или для сброса гранат. Но есть также модели небольшого размера, которые разрабатываются или даже «мастерятся» в «домашних условиях.

Украинские дроны активно пытаются отыскать «дыры» в нашем радиолокационном поле, но результаты пока невысоки.  Как сообщают западные СМИ, операторы беспилотников Вооруженных сил Украины используют разведданные стран Запада для ударов по объектам на территории России. Однако до цели долетает не больше 40% выпущенных дронов.

реклама

В своих боевых действиях ВСУ используют как беспилотники «домашнего изготовления», так и получаемые ими в рамках «иностранной помощи». В частности, хорошо известны турецкие «Байрактары», использование которых в последнее время заметно сократилось из-за  их практической бесполезности в силу легкости их обнаружения подразделениями ПВО.

Для придания своим беспилотникам «большей поражающей способности» Украина пошла в последнее время по пути создания БПЛА большей дальности, которые смогли бы поражать удаленные цели на территории России, а также по усилению несомого ими боезаряда.

В частности, как сообщает американское издание The Drive, боевики Вооруженных сил Украины запустили процесс разборки боеприпасов, относящихся к категории кассетных, на части для извлечения компонентов, необходимых для вооружения беспилотных летательных аппаратов.  Украинские боевики разбирают некоторые из недавно полученных американских кассетных боеприпасов для того, чтобы переделать поражающие элементы в импровизированные снаряды, которые можно сбрасывать с дронов. В частности, в Сети появились кадры, запечатлевшие момент разрезания украинскими боевиками, представляющими подразделение беспилотников, приписанное к 92-й механизированной бригаде ВСУ, снаряда М483А1, содержащего 64 боеприпаса M42 и 24 элемента M46, способных пробивать стальную броню толщиной до семи сантиметров.

D’une allure rudimentaire, le drone est conçu pour porter une bombe et s’écraser sur sa cible. © Min. Déf. Ukraine

Одновременно с этим украинская армия получила недавно специально разработанный для нее новый четырехмоторный беспилотник-камикадзе SkyKnight, способный нести 2,5-килограммовую бомбу.  Этот классический квадрокоптер оснащен двойным ротором на конце каждого рычага. Датчик расположен спереди и сопровождается камерой, а более энергоемкие батареи просто закреплены снаружи. Простота его конструкции и использование стандандартных деталей делает сборку такого БПЛА достаточно быстрой для массового производства.

Переносимый SkyKnight заряд позволяет нанести более значительный урон, чем от гранат массой не более 300-800 граммов, которые могут нести многие другие используемые ВСУ беспилотники. SkyKnight предназначен для поражения неподвижных и движущихся целей, которыми могут быть бронетранспортеры, артиллерийские позиции, транспортные средства материально-технического обеспечения и другие боевые объекты. Он также может использоваться, например, для поражения пехотных подразделений в окопах, в связи с чем украинские военные заявляют, что именно для такого рода атак этот тип устройства является наиболее эффективным.

Относительно ручного управления им, Министерство обороны Украины объяснило, что если пилот знаком с дронами DJI или Autel, то ему потребуется всего неделя, чтобы научиться управлять SkyKnight.

По оценке западных экспертов, на это «национальное творение» на Украине особенно рассчитывают, поскольку с самого начала СВО китайский производитель DJI решил запретить продажу своих дронов Украине.

Хотя Министерство обороны Украины не раскрывает подробностей о его характеристиках, оно уточнило, что в него встроен ИИ, способный выполнять автономный полет и наносить удары в случае потери связи. Для этого необходимо, чтобы оператор заранее выбрал свою цель.

 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #сво #беспилотники украины #skyknight
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Почему Зеленский согласился на проведение выборов в условиях военного положения
ВСУ начали использовать картонные дроны-камикадзе Corvo – на что способен БПЛА за 300 000 рублей
В США опасаются, что Россия откажется разговаривать с Вашингтоном об СНВ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Испанская пресса высокого оценила истребитель-бомбардировщик Су-30СМ2
7
Опыт СВО доказал, что российский снаряд «Краснополь» намного точнее и универсальное M982 Exalibur
33
ВСУ начали применять рыболовные сети и сетку рабицу для защиты от российских Ланцетов
4
Украинские ВВС потеряли трёх лучших пилотов во время боевого вылета, в т.ч. "Призрака Киева"
6
Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил гаубицу M777 ВСУ, вызвав сильный пожар боекомплекта
+
Глава украинской разведки Кирилл Буданов пережил 10 покушений
5
Украина применила новое оружие для удара по российскому ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму - секретарь ВСУ
5
Опубликован топ-12 худших видеокарт последних лет
33
Крупнейший в мире авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» зашёл в турецкий порт в Антальи
6
GeForce GTS 250 за 500 рублей проверили в играх — GTA V, CS:GO и хиты прошлого летают с высоким FPS
8
Il Sole 24 Ore: в Италию прибыли почти 2 тысячи мигрантов за сутки на 63 лодках
+
Анонсирована материнская плата MAXSUN iCraft Z790ITX WiFi
+
В поисках дома Цукерберга Илон Маск испытал на практике автопилот Tesla
+
Министр обороны Украины считает, что «контрнаступление» ВСУ идёт по плану
2
Генштаб США: Украина получит F-16 в не столь отдалённом будущем
3
GIGABYTE представила трёхвентиляторные Radeon RX 7800/7700 XT GAMING OC с охлаждением WINDFORCE
+
В Бахмуте погиб боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Бибер», которого оставил в городе Пригожин
5
В США разрабатывают новую БМП на замену М2 Bradley
+
Илон Маск прокомментировал крушение самолета Пригожина
+
Формула 1 возвращается на экраны, на этот раз с Брэдом Питтом
4

Популярные статьи

Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
73
Да что ты такое - разбираю Lenovo H515
4
Собираю игровой ПК под разгон за 750 000р для очень богатых геймеров - когда торг неуместен
30
Как Китай создал свой лучший истребитель J-20 из российского МиГ 1.44 и почему у нас этого не смогли
7
Мой эксперимент с видеокартой RX 470 4GB для майнинга
2
О путях развития ЧВК «Вагнер» без Евгения Пригожина
17
Обходим блокировки в Steam и получаем бесплатно дополнения для Total War: WARHAMMER III
4
Перекупщики и "моддеры" Авито
6
Итоги гоночного уик-энда 26-27 августа
1
Россия успешно испытала лазерную пушку, способную за считанные секунды сжечь любой БПЛА
5

Сейчас обсуждают

анна рокитянская
23:39
Брехня!
Теща Зеленского приобрела виллу в Египте по соседству с Анжелиной Джоли
Георгий Кискин
23:32
Ахахаха, я давно говорил что они рукожопы, каждое их очередное поделие кривее и тормознутое предыдущих, где вообще зелёные, почему мир терпит этих криворуких растратчиков ресурсов?
Встроенный в Windows 11 распаковщик RAR и 7z оказался до 8 раз медленнее сторонних архиваторов
Megagad
23:28
"Вкус халявы дразнИт и мАнит" :)
Перекупщики и "моддеры" Авито
Alex-IT
23:05
У него их минимум шестеро вроде было...
О путях развития ЧВК «Вагнер» без Евгения Пригожина
Alex-IT
23:04
Запад помогает строго настолько, чтобы Украина не выигрывала... Они тоже хитрые засранцы))
О путях развития ЧВК «Вагнер» без Евгения Пригожина
Alex-IT
23:03
Лукашенко точно не причём, у него своих дел хватает. Он дела РФ сильно не лезет...
О путях развития ЧВК «Вагнер» без Евгения Пригожина
dempsey
23:03
Нет не проблема, но если надумаю брать карту от АМД, то буду смотреть на карты Сапфир.
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — AMD Radeon RX 6950 XT Desktop Graphics Card
glavhyilo
23:01
байдуна то не снимут импичментом,но поводить хером,поводят
Сатирический триллер "Происхождение зла" о семейных отношениях выйдет в сентябре
dempsey
23:00
Пусть дальше считают)
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — AMD Radeon RX 6950 XT Desktop Graphics Card
dempsey
23:00
Это всё понятно. График выше всё объясняет без слов.
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — AMD Radeon RX 6950 XT Desktop Graphics Card
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем