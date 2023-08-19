Микрочипы размером с песчинку сделаны из силикона. Их вставляют в казеиновую оболочку сыра, рядом со специальным QR-кодом. Информацию можно считать лазерным сканером

Вряд ли кто еще не в курсе, что наиболее популярные и дорогие бренды часто становятся объектами фальсификационных подделок. И это относится не только к предметам одежды или косметики, но и все чаще встречается в пищевой отрасли.

Так, хорошо известно, что знаменитый итальянский сыр Пармиджано Реджано гораздо дороже, чем сыры того же типа, из-за своего признанного на международном рынке качества.

реклама





С 1996 года этот сыр «Parmigiano Reggiano» из Северной Италии имеет DOP (Denominazione di Origine Protetta) – метку контролируемого наименования места производства. Чтобы называться "Пармиджано Реджано", этот продукт должен производиться в соответствии со строгим технологическим процессом и с весьма определенным сроком выдержки, в конкретном регионе Италии. Это, естественно, ограничивает количество на рынке указанного сыра, а, как известно, его стоимость отсюда повышается по сравнению с аналогичным продуктом у конкурентов. Но это, тем не менее, не мешает недобросовестным производителям его имитировать или подделывать.

Чтобы усложнить задачу недобросовестным фальсификаторам сыра, производители "Пармиджано Реджано" придумали нововведение. Они решили отслеживать свои головки сыра с помощью специального чипа размером с песчинку, вставленного в казеиновую этикетку, предназначенную для идентификации продукта. Отсканированный у продавца, он позволяет покупателю сырной головки убедиться в истинном месте производства сыра. Таким образом, этот маленький по размеру чип стал большим по эффективности в итальянском экспорте.

Однако, пока эта система идентификации не позволяет отслеживать сырные головки "Пармиджано Реджано" в странах, не вошедших в общую базу обмена такой информацией DOP.

Что же касается взаимоотношений России с Италией, в частности, в вопросе о Пармезане, то с 2014 года – после присоединения Крыма к РФ и необоснованного введения из-за этого Евросоюзом санкций - Россия ввела ответный запрет на оптовый импорт ряда продуктов питания из Европы. Этот запрет сильно ударил по некоторым европейским отраслям, которые экспортировали свою продукцию в Россию. Это относится и к итальянскому Пармезану, по поводу чего уже ранее жаловался, в частности, изданию Forbes посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

Чтобы снова получить разрешение на экспорт сыра Пармезан в Россию, Италия должна признать Крым российской территорией, заявляет глава Союза российских сыроделов Олег Сирота. А пока указанную ситуацию с выгодой для себя используют российские сыровары, успешно освоившие изготовление многих признанных в Европе сортов сыра. Тем не менее, в производстве Пармезана российские сыровары находятся в затруднительном положении, так как этот продукт. В России уже хорошо научились производить полутвердые сыры, но есть объективные трудности с сыром Пармезан, который выдерживается много лет. Поэтому российским сыроварам даже выгодна задержка с приходом на наш рынок производителей таких сортов сыра, как "Пармиджано Реджано", чтобы обеспечить необходимую выдержку по срокам подобных Пармезано твердых сортов.