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Экспертный анализ фото и видеоматериалов совершенной Украиной террористической атаки на Крымский мост 16 июля с.г. позволил изданию Popular Mechanics прийти к выводу о вероятном использовании киевским режимом разработанного США еще более чем 50 лет назад во Вьетнаме метода диверсионного подрыва мостов.

Так, несмотря на заявление украинской разведки агентству «Укринформ», что атака на Крымский мост якобы была осуществлена с помощью беспилотных дронов-камикадзе их военно-морских сил, эта диверсия до удивления напоминает метод, который США использовали для атаки на мост “Челюсть дракона” во Вьетнаме во время войны там. К такому предположению подводит ряд отмеченных фактов.

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Прежде всего, любопытной особенностью этой диверсии является то, что опоры моста на уровне воды не были повреждены и взрывная волна сместила проезжую часть высоко над водой. Это наводит на мысль, что Украина использовала весьма специфичное оружие, явно схожее с секретным американским боеприпасом для разрушения мостов, разработанным во время войны во Вьетнаме, и который, как утверждалось, обладал силой ядерной бомбы более одной килотонны.

Как известно, воюющие стороны во время боевых действий часто проводят операции по подрыву мостов, нацеливаясь на их уязвимые точки. Обычно это происходит путем разрушения несущих опор и обрушения одного или нескольких мостовых пролетов. Но проблема здесь кроется в том, что опоры моста представляют собой весьма прочные массивные бетонные или металлические конструкции, стойкие к таким диверсионным атакам. Поэтому требуется весьма мощное взрывное устройство, чтобы сделать нечто большее, чем просто поцарапать поверхность опоры моста.

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Мост Хамжонг через реку Сонгма в районе города Тханьхоа во Вьетнаме, конструкция которого напоминала зияющую пасть и из-за чего он получил прозвище «Челюсть дракона», был автомобильным и железнодорожным. По нему доставлялось огромное количество различных грузов на юг. Мост защищали пять зенитных полков с более чем 150 средних и тяжелых зенитных орудий. Пытаясь взорвать этот весьма важный военно-стратегический объект вьетнамцев, военно-воздушные силы США совершили более 800 боевых авиаатак на него, включая использование управляемых ракет AGM-12 Bullpup и бомб M117, наносили удары из 120 орудий. Однако все эти усилия США были безуспешными.

В связи с осознанием необходимости использования какого-либо более мощного типа оружия для разрушения этого моста, в 1965 году исследовательская лаборатория вооружений США на военно-воздушной базе Эглин во Флориде приступила к его разработке. Детали этого плана, ставшего частью сверхсекретной миссии под названием "Кэролайн Мун", были раскрыты в монографии ВВС, опубликованной в 1985 году.

Разработанный там боеприпас был основан на новом принципе фокусировки силы взрыва, похожем по своей концепции на кумулятивные заряды, используемые для пробивания брони, с целью передачи как можно большей взрывной волны вдоль одной оси. Созданное в результате в Эглине взрывное устройство представляло собой бомбу в форме блина восьми футов в поперечнике и двух футов в толщину, весом около 5000 фунтов. Для военно-воздушных сил США было изготовлено десять таких бомб.

С учетом того, что это взрывное устройство оказалось слишком большим для любого штурмовика, бомба должна была перевозиться транспортными самолетами С-130 и сбрасываться с парашютом в воду вверху по реке, а, проплыв вниз по течению, она должна была взрываться, когда проходила бы под мостом.

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Такое оружие "Каролина Мун" требовало целого набора новых технологий, включая системы раскрытия парашютов, создание специализированного вида транспортировки по реке и своего способа подрыва.

Устройство имело два предохранителя. Первым был радиолокационный взрыватель, позаимствованный у ракеты класса "земля-воздух" CIM-10 BOMARC с широким полем контроля, что должно было предупредить о приближении взрывного устройства к мосту. Вторым был инфракрасный оптический взрыватель с узким полем обзора, который приводил в действие бомбу, когда она находилась точно под пролетом моста.

Проведенные ВВС США испытания на конкретных мишенях показали, что эффект фокусировки силы взрыва был чрезвычайно эффективен. Теоретические расчеты показали, что на высоте 20-30 футов над бомбой взрыв был эквивалентен ядерной боеголовке мощностью в одну килотонну, взорванной под мостом. Этого могло быть более чем достаточно, чтобы разрушить автомобильную и железную дорогу наверху моста «Челюсть дракона», который не был рассчитан на то, чтобы выдержать такой сфокусированный подрыв.

Пять таких «плавучих бомб» были сброшены выше по течению от моста «Челюсть дракона». Как позднее сообщалось, четыре из них взорвались, но по неизвестным причинам они не повредили мост. В числе вероятных причин указывалась возможная неисправность взрывателей бомб, из-за чего они взорвались либо слишком рано, либо слишком поздно, и направленный взрыв не достиг цели.

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План операции "Каролина Мун" держался в секрете во избежание возможных контрмер со стороны вьетнамской армии выше по течению реки для недопущения попадания бомб под мост. В результате одной из предпринятых США атак бомбардировщик Lockheed C-130 был сбит прежде, чем он смог совершить свою миссию. Никаких дальнейших попыток использовать этот метод военными США предпринято не было.

В 1968 году ВВС США применили против моста «Челюсть дракона» еще один новый тип оружия: 2000-фунтовые и 3000-фунтовые бомбы с лазерным наведением Paveway. В 1972 году восемь истребителей F-4 "Фантом" атаковали мост и снесли его опоры с одной стороны, остановив движение по нему. С тех пор в тактике американской армии 2000-фунтовые бомбы с лазерным наведением, способные разрушать опоры, стали более предпочтительным способом уничтожения мостов.

Однако для Украины это не могло стать приемлемым вариантом, поскольку в воздухе доминируют ВВС России, а Украине не хватает ударных самолетов, способных пробиться сквозь российскую ПВО.

Надводные беспилотники, безусловно, представляют собой еще один способ диверсионных нападения на мосты. И Украина уже несколько раз использовала суда такого типа для нападения на российские военные корабли и для своих диверсий. Однако результаты таких атак на мосты показывают, что использование относительно небольшого заряда взрывчатки, которую могут нести такие беспилотники, по подрыву самой прочной части моста - не самый лучший подход. Да и повреждения от таких диверсий сильно отличаются от Керченского моста, где на видеозаписях видно, что бетонные опоры кажутся неповрежденными, но один участок проезжей части, который они поддерживают, серьезно пострадал.

Поэтому весьма вероятно, что, вместо того, чтобы поражать опоры, Украина, возможно, использовала в этой диверсии «плавающую бомбу», взрыв которой был сфокусирован вверх.

Замеченные до сих пор украинские морские беспилотники имеют заряд всего около 440 фунтов, что намного меньше, чем у оружия «Каролина Мун». Однако в случае с Крымским мостом явно был использован гораздо больший боезаряд. Нельзя также исключать, что конструкция Крымского моста оказалась более сложной, чем почти 50 лет назад в операции США против «Челюсти дракона», а посему прежние расчеты ВВС США здесь оказались неприменимыми.

В любом случае, последствия диверсии говорят сами за себя: проезжая часть оказалось более уязвимой, чем опоры моста. Вот почему вполне вероятно, что, в дополнение к морским беспилотникам, украинская армия могла использовать «плавучую бомбу» с фокусируемым вверх взрывом, чтобы разрушить этот стратегический объект.