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С 2009 года Соединенные Штаты продали оружия в 169 стран на сумму более 444 миллиардов долларов. При этом Вашингтон осуществлял свою стратегию взаимосвязи зависимости получателей оружия американского производства и осуществления в этих странах изменений в политике в угоду интересам США. Благодаря двум войнам в Ираке (1991 и 2003 гг.) и “глобальной войне с терроризмом”, последовавшей за террористическими актами 11 сентября 2001 года, Соединенные Штаты достигли беспрецедентного военного превосходства в регионе. Продажи оружия государствам-партнерам на Ближнем Востоке постоянно увеличивались в геометрической прогрессии.

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Несмотря на то, что последние три администрации США — при Бараке Обаме, Дональде Трампе и Джо Байдене — декларировали политику, основанную на обещаниях переоценить присутствие Америки в регионе и прекратить “бесконечные войны”, поток оружия на Ближний Восток не ослабевал, как и региональные конфликты и войны. Региональным партнерам поступали все большие объемы оружия и более передовые технологии исходя из уверенности Вашингтона, что такие действия отвечали национальным интересам США.

Тем не менее, нигде недостатки аргумента “оружие в обмен на рычаги воздействия” не проявляются так ярко, как на Ближнем Востоке. Ложное представление о том, что такие продажи помогают американским партнерам стабилизировать ситуацию в регионе, а США - увеличивать влияние и рычаги воздействия, лишь усугубляло региональную безопасность, как и авторитет, влияние Америки. Логика, согласно которой “если мы не продадим оружие, это сделает кто-то другой”, обернулась для США нынешним провалом их политики на Ближнем Востоке, разворотом стран региона к России или Китаю. И главная причина здесь в том, что подобные массовые потоки американского оружия на Ближний Восток подпитывают коренные причины нестабильности, предоставляют местным коррумпированным субъектам инструменты для их репрессивной и агрессивной внутренней и внешней политики.

Чтобы выяснить, насколько верны эти утверждения о рычагах воздействия, исследователи из Института Катона ежегодно составляют Индекс рисков при продаже оружия. Здесь каждой стране присваивается оценка риска в диапазоне от 1 до 100, который учитывает уровень ее нестабильности, свободу и безопасность ее населения, участие в конфликтах. Эти векторы увязываются с риском применения оружия субъектами, стремящимися нанести ущерб интересам США.

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Как свидетельствует политика США в последние годы, Вашингтон не использует продажи своего оружия для того, чтобы заставить его покупателей прекратить конфликты, стать менее коррумпированными и более стабильными, демократичными. Вместо этого наблюдается противоположная тенденция: основные получатели американского оружия становятся все более рискованными, нарушая права человека у себя дома.

Продажа Штатами оружия, как правило, не происходит в вакууме и часто сопровождается военной подготовкой, техническим обслуживанием оружия и совместными учениями. Эти отношения в области безопасности приводят к совпадению интересов элит США и страны-покупателя, вернее - к выполнению покупателями оружия стратегических задач США.

Однако, вместе с тем, такая «бескомпромиссная поддержка» США, сегодня, при смене миропорядка, не лучшим образом отражается на имидже покупателя и, в конечном счете, может привести к переоценке «гегемона». Именно этим объясняется происходящая сейчас переориентация все большего числа государств Ближнего Востока на Россию и Китай.

В результате, вместо продвижения интересов США или предоставления Вашингтону «рычагов воздействия», предоставление американского оружия и поддержка этих государств подрывают интересы и ценности США, вовлекая их в дестабилизирующую региональную политику прежних сателлитов Вашингтона. Все это ведет к расшатыванию регионального порядка, к жестоким репрессиям и изоляции таких стран, что не отвечает и интересам США.

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Действительно, если мы проанализируем ситуацию на Ближнем Востоке, то получатели здесь американского оружия являются одними из самых репрессивных государств в мире, а постоянный поток оружия из Соединенных Штатов предоставляет авторитарным режимам инструменты для подавления инакомыслия, разжигания внутреннего недовольства, что приводит к беспорядкам и нестабильности. Весьма ярким примером чему является нынешняя ситуация в Израиле. Кроме того, за почти 13 лет, прошедших после начала «цветных революций» арабского мира 2011 года, региональные партнеры Америки использовали американские оружие для подавления демократических устремлений миллионов людей по всему Ближнему Востоку и Северной Африке. Многие из этих государств ведут весьма агрессивную политику, что чревато непосредственным втягиванием Соединенных Штатов в их конфликты. Весьма примечательными в этом плане были до недавнего времени действия Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, использовавших американское оружие в своей военной кампании в Йемене, которая началась в 2015 году и унесла жизни более 377 000 человек, переросла в худший в мире гуманитарный кризис.

Продажа оружия США на Ближний Восток также способствовала внедрению нефизических методов принуждения на ближневосточное общество, позволив этим государствам вывести свою репрессивную и агрессивную политику на транснациональный уровень с применением, в частности, сложной технологии наблюдения. Например, госдепартамент и Агентство национальной безопасности США одобрили контракт, позволяющий американской компании CyberPoint сотрудничать с правительством Эмиратов и предоставлять им технологии для разработки проекта Raven по слежке за активистами, журналистами и правительственными чиновниками по всему миру.

Однако, хотя продолжающиеся продажи оружия странам Ближнего Востока в настоящее время оправдываются Вашингтоном как необходимые «для противодействия продвижению России и Китая в регионе», указанная политика ведет к активизировавшейся переориентации этих стран и их обращению не к Вашингтону, а к Москве и Пекину как к своим “гарантам великой державы”.

Тем самым региональные партнеры США усиливают беспокойство Вашингтона по поводу потери американских позиций на Ближнем Востоке и используют это обстоятельство для крупных политических уступок. В частности, таких как доступ к новейшим системам вооружения и ядерным технологиям, которые Соединенные Штаты традиционно неохотно предоставляют. В конечном счете, они стремятся манипулировать беспокойством Вашингтона, чтобы заманить Соединенные Штаты в ловушку в качестве своего гаранта безопасности. В долгосрочной же перспективе эти субъекты признают многополярность реальностью и спозиционируют себя соответствующим образом, чтобы более выгодно и лучше продвигать свои собственные интересы. Это будет включать, среди прочего, увеличение закупок оружия у России и Китая, приставляя, американский пистолет к головам вашингтонских политиков и угрожая им сохранностью американского оружия, регионального порядка, и даже безопасностью американских баз и войск США.

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