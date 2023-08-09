Вода – это природное богатство человечества, из-за обладания которым тысячелетиями происходили войны. Да и нынешний кризис в долине Нила показывает, что проблема воды, ее дефицит, могут до предела обострить отношения между соседними странами в этом регионе.

Сегодня, когда в одних частях света выпадают непомерные осадки, вызывая наводнения и катастрофы, в других регионах засуха и отсутствие дождей влекут за собой голод, проблемы с выращиванием сельскохозяйственной продукции. Особенно в этом плане страдают жители африканского Сахеля - одного из самых засушливых регионов мира. В борьбе за выживание некоторые фермеры этого региона заново открыли древний метод сбора дождевой воды «зай» и возродили свои посевы проса и сорго.

"Зай" - это древний традиционный метод ведения сельского хозяйства, который использовался в некоторых регионах Сахеля, особенно в Буркина-Фасо, Мали и Нигере, для улучшения условий выращивания в полузасушливых и пустынных районах. Само название «зай» происходит из местного языка Мурэ, на котором говорят в Буркина-Фасо, что означает «дыра».

Метод заключается в выкапывании небольших ям в почве с помощью местной кирки (дала), обычно на равном расстоянии, и внесении в них органических веществ, таких как зола, компост, листья или навоз. Эти органические вещества помогают удерживать влагу в почве, обогащать почву питательными веществами и способствовать прорастанию семян.

В июне, когда идут первые освежающие атмосферу дожди, благодаря им из местной красноземной почвы прорастают первые ростки проса или сорго. Однако в последующие месяца в этом регионе дождей недостаточно, из-за чего происходит эрозия почвы, делая произрастание сельскохозяйственных культур практически невозможным.

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В этих условиях буркинийские крестьяне из Гурги решили возродить древний метод, чтобы попытаться вернуть к жизни свои истощенные и ставшие бесполезными земли. Они учли, что, когда идет дождь, вода попадает в лунки и заставляет семена, отложенные под соломой, развиваться, образуя влажную среду, способствующую их развитию. Созданные ими ямки удерживают воду во время дождей, образуя небольшие естественные оросительные бассейны вокруг молодых растений. Затем эти ямки привлекают термитов, которые роют свои галереи, разрыхляя, таким образом, почву. Благодаря всему этому дождевая вода проникает в почву, а экскременты превращаются в удобрения для подпитки посеянных растений. Все это позволяет культурам лучше противостоять засухе, повышает урожайность сельскохозяйственных культур и способствует регенерации истощенных почв.

Этот метод оказывается очень простым в применении и, к тому же, недорогим. Он помогает местному населению восстановить питательную функцию своих обедневших земель. Однако этот метод не является волшебным решением, так как требует больших физических усилий, чтобы выкопать ямки в этой земле, похожей на бетон, настолько она сухая и твердая после засухи. Но, тем не менее, это конкретный способ избавления от голода и он стал уже активно изучаться в соседних странах засушливого африканского Сахеля.