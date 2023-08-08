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На прошлой неделе, в рамках очередных совместных учений России и Китая «Север/Взаимодействие-2023», у побережья Аляски прошло патрулирование большой группой российских и китайских военных кораблей. Как заявил представитель КНР, “согласно ежегодному плану сотрудничества между китайскими и российскими военными, военно-морские суда двух стран недавно провели совместное морское патрулирование в соответствующих водах в западной и северной частях Тихого океана. Это действие не направлено против какой-либо третьей стороны и не имеет ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией”.

По данным властей США, одиннадцать российских и китайских судов прошли недалеко от Алеутских островов. Корабли, которые не заходили в территориальные воды Соединенных Штатов, находились под наблюдением четырех американских эсминцев и самолетов P-8 Poseidon.

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AP

Вне всякого сомнения, указанный ответный шаг Пекина и Москвы на неоднократные провокации Вашингтона в украинском кризисе и в ситуации вокруг Тайваня был подсказан самими американцами, которые в августе 2022 года направили в Тайваньский пролив два ракетных крейсера - USS Antietam и USS Chancellorsville. Заявив при этом западным СМИ, что США тем самым «демонстрируют свободу навигации в международных водах». Однако, таким образом США сами загнали себя в ловушку невозможностью каких-либо информационных атак на проход на этот раз уже совместного российско-китайского патруля у американских берегов.

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В этой связи, хотя пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и была вынуждена заявить официальную позицию Вашингтона, что там якобы не считают угрозой совместное патрулирование кораблей России и Китая у Аляски, этот инцидент довольно сильно напугал американских политиков. И это, в частности, подтвердило издание The Wall Street Journal, отметив в серии статей на эту тему, что объединенный военно-морской патруль России и Китая оказался самой крупной подобной флотилией, приблизившейся к территории США. “Это случилось впервые в истории”, - сказал изданию Брент Сэдлер, капитан военно-морского флота в отставке и старший научный сотрудник одного из аналитических центров.

Представитель Северного командования США сказал изданию, что, хотя китайско-российский патруль не воспринимается как угроза, но в один прекрасный момент вполне может ею стать.

О том, что военные корабли Китая и России, появившиеся вблизи Аляски, вызывали бурную реакцию США сообщает и Fox News Digital, а также практически все американские СМИ.

Столь бурная реакция США на указанный совместный проход военных кораблей России и Китая объясняется рядом причин. Но одной из главных является то, что Китай, по признанию Запада, является мировым лидером в сфере судостроения и в плане производства военных кораблей. По данным разведки ВМС США, Китай опережает Соединённые Штаты с огромным отрывом. В частности, у Пекина судостроительных мощностей в 230 раз больше, чем у Вашингтона. Их достаточно для постройки судов общим водоизмещением 23,25 млн тонн, по сравнению с менее чем 100 тыс. тонн у США. Один только судостроительный завод на северо-востоке Китая в Даляне обладает большей мощностью, чем у всех семи американских верфей, вместе взятых, заявил в феврале министр ВМС США Карлос дель Торо.

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В этой связи объявление в середине марта Россией и Китаем об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия уже было воспринято в Вашингтоне с особой настороженностью. Особенно уточнение китайского Минобороны, что ВМС НОАК готова вместе с российской армией прилагать усилия для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.

Несмотря на неоднократные провокации Вашингтона по отношению к Китаю и России на море, с демонстративным направлением американских военных кораблей к российским и китайским берегам, нынешний военно-морской флот США не может составить существенную конкуренцию ни Китаю, ни совместным российско-китайским ВМС. Так, разрыв в количестве боевых кораблей между Китаем и США сегодня вызывает неприкрытую тревогу в Вашингтоне, а в американских ВМС уже настаивают на необходимости ускорить собственную программу строительства военных кораблей, которых в настоящее время насчитывается 296 единиц. В своём предложении по бюджету на 2024 год ВМС США уже запросили $32,8 млрд на закупку девяти военных кораблей, в том числе одной атомной подводной лодки класса Columbia, двух ударных субмарин класса Virginia, двух эсминцев класса Arleigh Burke и двух фрегатов класса Constellation. Однако даже получение этих военных кораблей не улучшит для Пентагона ситуацию, так как вскоре из эксплуатации должны быть выведены 11 кораблей ВМС США.

В этой связи по признанию многих, в том числе и западных экспертов, продемонстрированный Москвой и Пекином совместный ответ на провокационную политику Вашингтона с осуществлением у берегов Аляски совместного патрулирования военно-морских кораблей России и Китая должно убавить провокационный запал у вашингтонских стратегов и подвигнуть американских политиков к необходимости трезвой оценки изменившегося нынешнего миропорядка с уходом от дальнейшей конфронтации в отношении России и Китая.