Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Россия и Китай ответили на провокации США совместным военно-морским патрулированием у берегов Аляски

На прошлой неделе одиннадцать российских и китайских судов прошли в совместном патрулировании недалеко от Алеутских островов, что вызвало бурную реакцию в США.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

На прошлой неделе,  в рамках очередных совместных учений России и Китая «Север/Взаимодействие-2023», у побережья Аляски прошло патрулирование большой группой российских и китайских военных кораблей. Как заявил представитель КНР, “согласно ежегодному плану сотрудничества между китайскими и российскими военными, военно-морские суда двух стран недавно провели совместное морское патрулирование в соответствующих водах в западной и северной частях Тихого океана. Это действие не направлено против какой-либо третьей стороны и не имеет ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией”.

По данным властей США, одиннадцать российских и китайских судов прошли недалеко от Алеутских островов. Корабли, которые не заходили в территориальные воды Соединенных Штатов, находились под наблюдением четырех американских эсминцев и самолетов P-8 Poseidon.

реклама

A Coast Guard Cutter Kimball crew-member observes a foreign vessel in the Bering Sea.

            AP

Вне всякого сомнения, указанный ответный шаг Пекина и Москвы на неоднократные провокации Вашингтона в украинском кризисе и в ситуации вокруг Тайваня был подсказан самими американцами, которые в августе 2022 года направили в Тайваньский пролив два ракетных крейсера - USS Antietam и USS Chancellorsville. Заявив  при этом западным СМИ, что США тем самым «демонстрируют свободу навигации в международных водах». Однако, таким образом США сами загнали себя в ловушку невозможностью каких-либо информационных атак на проход на этот раз уже совместного российско-китайского патруля у американских берегов.

реклама

В этой связи, хотя пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и была вынуждена заявить официальную позицию Вашингтона, что там якобы не считают угрозой совместное патрулирование кораблей России и Китая у Аляски, этот инцидент довольно сильно напугал американских политиков. И это, в частности, подтвердило издание The Wall Street Journal, отметив в серии статей на эту тему, что объединенный военно-морской патруль России и Китая оказался самой крупной подобной флотилией, приблизившейся к территории США. “Это случилось впервые в истории”, - сказал изданию Брент Сэдлер, капитан военно-морского флота в отставке и старший научный сотрудник одного из аналитических центров.

Представитель Северного командования США сказал изданию, что, хотя китайско-российский патруль не воспринимается как угроза, но в один прекрасный момент вполне может ею стать. 

О том, что военные корабли Китая и России, появившиеся вблизи Аляски, вызывали бурную реакцию США сообщает и Fox News Digital, а также практически все американские СМИ.

Столь бурная реакция США на указанный совместный проход военных кораблей России и Китая объясняется рядом причин. Но одной из главных является то, что Китай, по признанию Запада, является мировым лидером в сфере судостроения и в плане производства военных кораблей. По данным разведки ВМС США, Китай опережает Соединённые Штаты с огромным отрывом. В частности, у Пекина судостроительных мощностей в 230 раз больше, чем у Вашингтона. Их достаточно для постройки судов общим водоизмещением 23,25 млн тонн, по сравнению с менее чем 100 тыс. тонн у США. Один только судостроительный завод на северо-востоке Китая в Даляне обладает большей мощностью, чем у всех семи американских верфей, вместе взятых, заявил в феврале министр ВМС США Карлос дель Торо.

реклама

В этой связи объявление в середине марта Россией и Китаем об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия уже было воспринято в Вашингтоне с особой настороженностью. Особенно уточнение китайского Минобороны, что ВМС НОАК готова вместе с российской армией прилагать усилия для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.

Несмотря на неоднократные провокации Вашингтона по отношению к Китаю и России на море,  с демонстративным направлением американских военных кораблей к российским и китайским берегам, нынешний военно-морской флот США не может составить существенную конкуренцию ни Китаю, ни совместным российско-китайским ВМС. Так, разрыв в количестве боевых кораблей между Китаем и США сегодня вызывает неприкрытую тревогу в Вашингтоне, а в американских ВМС уже настаивают на необходимости ускорить собственную программу строительства военных кораблей, которых в настоящее время насчитывается 296 единиц. В своём предложении по бюджету на 2024 год ВМС США уже запросили $32,8 млрд на закупку девяти военных кораблей, в том числе одной атомной подводной лодки класса Columbia, двух ударных субмарин класса Virginia, двух эсминцев класса Arleigh Burke и двух фрегатов класса Constellation. Однако даже получение этих военных кораблей не улучшит для Пентагона ситуацию, так как  вскоре из эксплуатации должны быть выведены 11 кораблей ВМС США. 

В этой связи по признанию многих, в том числе и западных экспертов,  продемонстрированный Москвой и Пекином совместный ответ на провокационную политику Вашингтона с осуществлением у берегов Аляски совместного патрулирования военно-морских кораблей России и Китая должно убавить провокационный запал у вашингтонских стратегов и подвигнуть американских политиков к необходимости трезвой оценки изменившегося нынешнего миропорядка с уходом от дальнейшей конфронтации в отношении России и Китая.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

россия сша китай аляска военные учения россии и кнр политика конфронтации
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
+
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
29
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
8
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
79
Как зарегистрироваться на Оverclockers.ru и начать писать в блог
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
26 июля 2023 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВСУ используют самоходную гаубицу AS-90 — одно из самых мощных орудий в текущем военном конфликте
15
"Корейская Армата": Танк M2020 получил дальнобойные ПТУР, способные пробить броню Abrams
2
Российский истребитель Су-57 получил уникальный комплекс цифровой связи, который невозможно взломать
2
На Украине модернизировали советские самолеты для использования Storm Shadow
4
Впервые ВМС Китая и России подошли вплотную к берегам США
2
В сети появились кадры "кладбища" украинской бронетехники в районе Работино, поражённой ВС РФ
2
Зеленский: У России не останется военных кораблей, если она продолжит блокировать украинские порты
3
The Times: Зимой прошлого года Киев был на грани эвакуации, но один воздушный бой всё решил
7
Чехия подарила Украине авиасимулятор F-16, на котором уже успел "полетать" Зеленский
4
Американские врачи с помощью мозгового импланта вернули способность двигаться парализованному
4
ВС РФ уничтожили немецкую систему ПВО IRIS-T SLM, однако Запад заявляет обратное
+
Reuters: КНДР взломали компанию российского ВПК, производящую гиперзвуковые и крылатые ракеты
2
США выделили 700 миллионов на создание боевой машины XM30 для замены Бредли
4
Microsoft может выпустить Xbox Series X Digital Model
1
Зеленского предупредили о скором отказе США от Украины
4
Microsoft может закрыть возможность устанавливать Windows 11 на неподдерживаемые компьютеры
5
«Известия»: США хотят попытаться занять город аль-Букамаль в Сирии
1
У Зеленского сообщили, что дружба с Польшей после завершения боевых действий перерастёт в борьбу
2
СМИ: в 2023 году россияне стали покупать видеокарты на 50% чаще, чем в предыдущем
1
Как уход Zara, Renault и Finnair из России повлиял на их бизнеc
1

Популярные статьи

Российским Ка-52 на Украине будут противостоять машины спецназа Supacat HMT с ракетами ASRAAM
18
Россия применяет новое поколение РСЗО в спецоперации – что представляет собой "Торнадо-С"
11
Как в России воспримут изоляцию российского интернета от глобальной мировой сети
79
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
241
На фоне амбиций Китая построить 500 самолетов J-20 к 2035 г. Индия изучает возможность покупки Су-75
2
РМГ "Занос-1" - самый универсальный одноразовый гранатомёт в мире
5
В сеть попал план Украины по восстановлению контроля над Крымом — он был создан задолго до СВО
10
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Дистрибутив Linux для игр
68
Не все видеокарты одинаково полезны - Radeon RX 5600 XT vs Radeon RX 5600 XT
4
Итоги гоночного уик-энда 5-6 августа
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий Гладков
12:58
И нам должно быть пох - РОССИЯ в НАТУ ой как ВОЙДЁТ!
Блинкен: США сделали всё возможное для решения вопросов РФ по зерновой сделке
DIP48
12:57
О...подгорело у тебя ?))) Так что за логические элементы на схеме ?))) Ты случайно не украинец ? Так для полного комплекта. Просто интересно, где водятся такие уникумы.))) Так у тебя еще и голубизна ...
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Дистрибутив Linux для игр
FelsheR-BAN100908
12:56
Ну тут видимо изображено то на что ты постоянно садишься? Любимка?)) Извини но с сидями на резиновом члене, я общаться не буду. Прощай ГОЛУБОК. Чтобы не спрыгнул:
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Дистрибутив Linux для игр
Виталий Симонов
12:55
Вы или не знаете или намеренно вводите в заблуждение. До 300 км. дальность полета одиночной ракеты химарс в версии ОТРК. В пусковой установке только ОДНА ракета. Это не относится к РСЗО, которые должн...
Россия применяет новое поколение РСЗО в спецоперации – что представляет собой "Торнадо-С"
DIP48
12:53
О...у тебя еще и собственное понимание логического элемента.))) Ну ты просто уникум.))) Ты еще не знаешь что такое логические элементы.))) Прелестно, прелестно.))) Даже в ПТУ и в школах на информатике...
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Дистрибутив Linux для игр
kitava
12:51
Главное не размер долга, а сколько приходится платить за его обслуживание. Тут надо сказать что ВВП не равно бюджету.
На фоне ситуации в Тайваньском проливе Италия перебрасывает в Японию первую партию истребителей F-35
FelsheR-BAN100908
12:49
ты хоть пробей что такое логический элемент клоун. И замигаешь правильно.) Если тебе в глаз дать ты замигаешь, но компом не станешь. Хотя если бить по определенной программе... )) Я понял, тебя прост...
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Дистрибутив Linux для игр
Дмитрий Гладков
12:47
Как говорил Задорнов - Ну ТУПЫЕ!
В сеть попал план Украины по восстановлению контроля над Крымом — он был создан задолго до СВО
DIP48
12:44
Это ты серьезно ?))) Мигалка (мультивибратор) на двух логических элементах - тоже состоит из проводов и логических элементов и у неё есть электрическая схема. Но никто не назовет её компьютером.))) В ...
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Дистрибутив Linux для игр
Алексей Каверин
12:43
120 fps на максималках
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Дистрибутив Linux для игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем