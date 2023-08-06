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Может ли Spoutible стать альтернативой Twitter

Проблемы, переживаемые сегодня рядом прежних социальных сетей, вынуждают пользователей искать другие, взамен Twitter, альтернативные, резервные площадки для социальной коммуникации.
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Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) уже помог многим компаниям создать бренд и сообщество. Однако, поднятая суматоха вокруг приобретения Илоном Маском этой социальной сети, усиливающаяся в последний период во многих странах цензура со стороны властей, групп влияния или корпораций, гонение на отдельные прежние социальные сети, вынуждают пользователей искать другие, взамен Twitter, альтернативные, резервные площадки для социальной коммуникации.

Смена владельца Twitter побудила часть пользователей этой соцсети перейти на другие платформы либо по идеологическим причинам, либо из-за ожидания гипотетического сбоя в сети «Синей птицы». Появившаяся в 2016 году соцсеть Mastodon определенное время была одним из главных направлений для разочарованных или обеспокоенных твиттеров. Но последние вскоре столкнулись с определенными трудностями, особенно связанными с его децентрализацией, будь то регистрация или использование.

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Год назад Зиг Уэланд предложил список 18 социальных сетей года, которые он посчитал перспективными альтернативами Twitter. Однако, порядка десятка новых на тот момент социальных сетей Уэланд не включил в свой список по разным соображениям, в том числе и по явно политическим предпочтениям.

С тех пор на рынке развивающихся новых сетей произошли существенные изменения, активно стали предлагать себя новые соцсети, которые невольно начинают привлекать к себе повышенное внимание.

Одну из таких новых социальных сетей - Spoutible  возглавляет Кристофер Бузи, являющийся также основателем Bot Sentinel. Эмблема этой соцсети – Синий кит, а сообщения предлагаются в виде «фонтанчиков» - струй воды и воздуха, выдуваемых китообразными.

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https://media.spoutible.com/upload/images/2023/05/u7IZZHMCVBTMiPBzblxl_31_7bf811f2cebac7bcce43f8a61665c7bb_image_original.png

 

Кристофер Бузи, основатель этой новой платформы, является американским предпринимателем в области технологий, который с 2018 года возглавляет bot Sentinel, аналитическую службу, отслеживающую дезинформацию, недостоверное поведение и целенаправленное преследование в интернете. Эта программа, в частности, раскрыла масштабы кампании ненависти, которая затронула принца Гарри и Меган Маркл в Твиттере в последние годы, и помогла им создать документальный сериал Netflix, в котором Бузи участвовал. Показанный в результате этого широкой публике и благодаря правильности своих предвыборных прогнозов на промежуточных выборах в США, Кристофер Бузи воспользовался ростом своей известности, и, на фоне некоторых неудач Илона Маска, запустил свой проект.

Созданный в противовес своему старшему брату из Силиконовой долины, для которого стремление к прибыльности полностью взяло верх над всеми остальными аспектами с момента его поглощения, Spoutible строит и пытается создать имидж бренда, ориентированного на доброжелательность и борьбу с преследованиями, дискриминацией, троллингом и заговорами.

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Эти приоритеты, неоднократно заявленные Кристофером Бузи за последние несколько недель, могут, как оценивают отдельные эксперты, позволить Spoutible стать более здоровым и инклюзивным пространством для самовыражения, чем его конкуренты.

Исходя из того, что социальная сеть должна предлагать пользователю то, что ему нужно, а не то, что ему может понадобиться, на сайте Spoutible уже доступно несколько вариантов. Функции, похожие на Twitter, но все бесплатные. Количество символов: вместо 280 символов в Твиттере допускается 300. Если вы публикуете ссылку, то можете удалить URL-адрес, чтобы он не учитывался.

Кнопка редактирования: возможность бесплатного (не так как в Twitter ) редактирования сообщений только один раз, чтобы ограничить злоупотребления, и в течение семи минут после отправки.

Сертификация: как и в большинстве социальных сетей, «известные» учетные записи могут быть сертифицированы. Запрос делается напрямую через опцию в  личном кабинете.

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Лента Новостей: в вашей ленте новостей будут отображаться только те аккаунты, на которые пользователь подписан. Нет ленты с рекомендациями, как в Twitter.

Обмен сообщениями и данными: как и в Twitter, можно отправлять личные сообщения. В Spoutible разговоры шифруются, как и личная информация (адрес, адрес электронной почты, номер телефона). Кроме того, пользовательские данные не продаются.

Модерация: возможность удалять оскорбительные комментарии с определенными ограничениями. Функция блокировки улучшена таким образом, что заблокированный пользователь вообще больше не сможет взаимодействовать с вами (даже в ответ на комментарии).

К этому добавляются основные функции, такие как обмен фотографиями (а позже и видео), отслеживание тенденций с помощью хэштегов или даже темный режим. Короче говоря, эта соцсеть указывает, что если вы уже используете Twitter, то интерфейс Spoutible будет знакомым.

Кристоферу Бузи и его команде потребовалось всего три месяца, чтобы создать эту новую социальную сеть. Хотя у проекта нет неограниченных средств от состоятельных инвесторов.

Однако самое сложное еще впереди: привлечь пользователей, что является ключом к успеху онлайн-платформ для социальных взаимодействий. Несмотря на неоспоримые преимущества, первые пользователи этой сети отмечают, что у Spoutible (пока) нет резкого прироста и вирусности. Поэтому на данный момент трудно представить большую миграцию пользователей Twitter, хотя уже более ста тысяч человек подали заявку на предварительную регистрацию. Но, тем не менее, высказывается мнение, что простота этой соцсети и предлагаемые функции могут сделать ее серьезной альтернативой Twitter.

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twitter spoutible альтернативные соцсети
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