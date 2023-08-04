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В последние два десятилетия Китай активно расширяет географическую сферу своего влияния, используя, в частности, введенное с середины нулевых годов понятие "глобальное добрососедство", наряду с уже ставшим традиционным понятием "пояс добрососедства", подразумевающим прежде всего отношения с сопредельными странами.

Особый акцент в этом плане Пекином делается на развитии многоплановых отношений с государствами Персидского залива, что, в целом, коррелируется и с желанием в последний период стран этого региона избежать чрезмерной зависимости от США. Поэтому не удивительно, что на наших глазах происходит значительное и активное развитие торгово-экономических, политических и военных связей Объединенных Арабских Эмиратов и в целом стран Персидского залива (СПЗ) с Китаем, укрепление их национального и военного потенциала за счет активного сближения с Пекином.

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В последние годы сфера интересов китайской стороны в Персидском заливе заметно расширилась: от прежней довольно узкой направленности в торговле углеводородами до широкомасштабных инвестиций в энергетику, промышленность, финансы, транспорт, связь и прорывные технологии. В результате Китай с каждым днем становится все более важным участником программ экономического развития стран Персидского залива. Объем двусторонней торговли между Китаем и СПЗ достиг 163 млрд долл. С явной тенденцией расти и дальше в ближайшие годы. Сегодня Китай является главным экономическим партнером стран Персидского залива и крупнейшим торговым партнером Кувейта, Омана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Китайская сторона, заинтересованная в стабильном торговом трафике через регион СПЗ, не скрывает своей особой заинтересованности в ее участии при обеспечении безопасности морских линий связи, таких, как Баб-эль-Мандебский пролив, Южно-Китайское море, Ормузский пролив, Малаккский пролив и Суэцкий канал. Кроме того, проекты, связанные с постконфликтным восстановлением в ряде стран Ближнего Востока, например, в Ираке, Ливии, Сирии и Йемене, могут в конечном итоге стоить сотни миллиардов долларов и именно китайские предприятия рассчитывают на возможность выиграть значительную долю этих контрактов.

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Активное развитие и диверсификация экономических связей сопровождается укреплением военных связей СПЗ с Китаем. В долгосрочной перспективе это может подтолкнуть некоторые арабские страны Залива к еще большему укреплению сотрудничества с китайской стороной в сфере безопасности и к размещению на своей территории военных объектов КНР, включая военно-морские базы.

В 2021 году Китай и Иран подписали стратегическое соглашение о расширении своего политического и экономического сотрудничества в течение следующих двадцати пяти лет, ключевыми из которых являются китайские инвестиции на сумму около 400 миллиардов долларов, особенно в инфраструктуру, транспорт, телекоммуникации и энергетику. Географическое положение Ирана делает его важнейшим звеном китайского проекта «Пояс и путь», а отмена оружейного эмбарго в отношении Ирана (резолюция 2231 Совета Безопасности ООН от 20 июля 2015 года) открывает Китаю возможность усиления влияния на Иран с помощью расширения в том числе и военного сотрудничества. Иран, как рынок сбыта китайского оружия, интересен Китаю экономически, ведь Тегеран находится на 4-м месте по расходам на оборону среди государств Ближнего Востока и Африки, ежегодно тратя на оборону около 3% ВВП или свыше $13 млн. Поэтому не удивительно, что в последнее время во взаимоотношениях двух стран речь идёт о продажах современного китайского оружия Ирану в крупных объёмах для всех видов вооружённых сил. Особенно тесным стало сотрудничество Ирана и Китая в ВВС и ВМФ. Так, уже в 2016 году, после отмены эмбарго в 2015-м, Китай добился приобретения Ираном 150 истребителей Chengdu J-10. Сумма контракта составила $1 млрд.

Помимо Ирана, немаловажную роль в своей политике в регионе СПЗ Пекин уделяет прорыву отношений с Саудовской Аравией. Так, в июне прошлого года, Пекин и Эр-Рияд скрепили свое сближение, объявив об укреплении двусторонних торговых отношений, а также о совместных инвестициях на общую сумму 10 миллиардов долларов. И, что немаловажно, Саудовская Аравия тремя месяцами ранее получила статус государства - «партнера» Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), структуры, созданной в 2001 году и объединяющей, в частности, Китай и Россию. В настоящее время китайские беспилотные летательные аппараты производятся в Саудовской Аравии и используются в Египте и Ираке для борьбы с терроризмом.

На фоне потери Соединенными Штатами прежнего влияния на Ближнем Востоке, Китай усиленно пытается занять в этом регионе лидирующие позиции. И именно под эгидой Китая Иран и Саудовская Аравия возобновили свои дипломатические отношения. При этом Пекин проявляет интерес к другим странам региона…

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Воздерживаясь в целом от прямого участия в спорах в странах Ближнего Востока, Китай установил хорошие связи с руководством всех государств региона. За счет этого экспорт китайского оружия СПЗ ежегодно растет, как и военное сотрудничество Пекина с государствами этого региона. Китайская сторона направила около тысячи военнослужащих на свою первую зарубежную военную базу в Джибути для выполнения задач по борьбе с пиратством, конвойные флотилии в Сомали и прилегающие воды для обеспечения безопасности в Красном и Аравийском морях. Растет деятельность Китая и в рамках миротворческих миссий ООН в регионе.

На этом фоне бросается в глаза растущее в последние годы внимание Китая к развитию отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами. Так, совсем недавно было подписано несколько контрактов с ОАЭ на вооружение, в результате чего вооруженные силы эмиратов заказали беспилотники MALE [средней дальности] Wing Loong II и сверхзвуковые учебно-тренировочные самолеты L-15 « Falcon » китайского производства.

Такой выбор со стороны ОАЭ во многом был обусловлен отказом Вашингтона продавать Абу-Даби некоторую военную продукцию, которая была сочтена «слишком чувствительной». Хотя продажа 50 истребителей-бомбардировщиков F-35A и 18 беспилотных летательных аппаратов MQ-9B SeaGuardian в Объединенные Арабские Эмираты была одобрена администрацией Трампа, администрация Байдена с тех пор приостановила их до дальнейшего уведомления… По крайней мере, до тех пор, пока Huawei Group, которая, как считается, близка к китайской власти, не будет исключена из телекоммуникационной сети 5G в Эмиратах.

Однако, такая позиция США благоприятствовала не только Китаю, но и Франции, которая воспользовалась этим, чтобы заключить контракт на поставку для ВВС ОАЭ 80 истребителей-бомбардировщиков Rafale F4...

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Однако близость Абу-Даби к Пекину уже стала поводом для беспокойства на Западе, особенно в США. Прежде всего потому, что их отношения не ограничиваются только поставками военной техники: они также имеют оперативную составляющую. Об этом свидетельствуют учения «Falcon Shield 2023» («Соколиный щит 2023»), в которых через несколько дней примут участие военно-воздушные силы Китая и ОАЭ в районе Синьцзяна. Это первый случай, когда Китай и Объединенные Арабские Эмираты проводят совместные военные учения.

В кратком заявлении Министерство обороны Китая объяснило, что учения «Falcon Shield 2023» будут направлены на «улучшение передачи знаний и информации, а также сотрудничества между двумя армиями, способствуя при этом взаимопониманию и доверию». Никаких подробностей о том, какие самолеты будут задействованы ВВС Объединенных Арабских Эмиратов в этих учениях, предоставлено не было.

Напомним, что у ОАЭ есть истребители F-16, поставленные ранее Соединенными Штатами, и Mirage 2000-9 французского производства. Однако нет никаких указаний на то, что самолеты этого типа примут участие в китайских маневрах из-за ограничений по использованию, введенных на момент их покупки.

В любом случае, участие Абу-Даби в таких учениях может означать, что Объединенные Арабские Эмираты рассматривают Китай как полноправного военного партнера и в будущем эмираты будут меньше полагаться на Запад. Более того, первый сигнал был направлен Абу-Даби Западу после сближения с Тегераном в мае прошлого года с объявлением о своем выходе из состава «Объединенных морских сил» - военно-морской коалиции во главе с Соединенными Штатами.

В связи с участием ОАЭ в военных учениях в Китае, этот факт примечателен еще и тем обстоятельством, что страна с исламской культурой направляет туда свои вооруженные силы для учений на фоне искусственно раздуваемой Соединенными Штатами пропагандистской антикитайской кампании о том, что Китай якобы совершает «геноцид» против уйгурских мусульман в провинции Синьцзян. Тем самым ОАЭ демонстрируют не только укрепление многоплановых связей с Пекином, но и развенчивают синофобию Вашингтона.