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Вопросы корректировки демографической политики волнуют сегодня многие страны. По этой причине многие аналитические центры делают прогнозы, суть которых в принципе сводится к тому, что население Земли, которое уже достигло восьми миллиардов человек, прекратит рост к середине столетия или раньше. После чего начнет сокращаться, и к концу века людей станет примерно на четверть меньше. Такой прогноз, в частности, сделала группа ученых из организации Earth4All, которая объединяет экологов и экономистов из Потсдамского института исследований воздействия климата, Стокгольмского центра устойчивости и Норвежской бизнес-школы BI.

Базирующийся в Сиэтле (США) Институт показателей и оценки здоровья (IHME), связанный с фондом Билла и Мелиссы Гейтс также предсказывает сокращение численности населения планеты до 6,3 миллиарда к 2100 году. Согласно этому предсказанию, особенно сильно депопуляция проявит себя в Китае, демографические потери которого составят 48%. К 2035-му КНР станет крупнейшей экономикой мира, но к концу века вновь уступит первенство Соединенным Штатам.

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Согласно последней информации Организации Объединенных Наций, в апреле с.г. Индия обогнала Китай как самую густонаселенную страну в мире. Сегодня Индия имеет население почти в два раза больше, чем Европа (включая Россию и Турцию), оно превышает население Китая на три миллиона жителей и достигло 1,429 млрд человек. К 2100 году разрыв между двумя азиатскими гигантами должен еще больше увеличиться.

Но в этой демографической гонке центральную роль к 2100 году должна будет сыграть Африка, так как из десяти самых густонаселенных стран к этому времени пять будут африканскими.

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В последние годы не раз раздавалась критика в адрес индийского премьер-министра Нарендры Моди за то, что он не проводил перепись с 2011 года, якобы, чтобы скрыть реальное состояние страны с точки зрения бедности, каст, грамотности и занятости. Но даже, если сегодняшнее число 1,429 миллиарда жителей этой страны приблизительное, это делает указанную страну неконкурентным демографическим гигантом. Население Индии продолжало расти с момента обретения страной независимости. В 2100 г. оно достигнет более 1,5 млрд человек, даже несмотря на то, что его коэффициент рождаемости в настоящее время едва превышает уровень воспроизводства (установленный на уровне 2,05 ребенка на одну женщину).

Однако этот статус ведущей демографической державы ставит перед Индией ряд новых проблем как на национальном уровне, так и в отношении ее места на международной геополитической арене.

Что же касается Китая, то сейчас там проживает 1,412 миллиарда человек. Это в три раза больше, чем в 1950 году, и вдвое больше, чем ожидается в 2100 году. Таким образом, в стране начинается беспрецедентный демографический спад, в результате которого на заре 22 века в ней останется менее 770 миллионов жителей, что вдвое меньше, чем в Индии. Вопреки тому, что предлагалось ранее, правительство теперь поощряет рост рождаемости в Китае. Так, в 2016 году страна отказалась от политики одного ребенка, однако особого успеха не достигла.

На самом деле основная проблема Китая заключается не столько в уменьшении числа его жителей в абсолютном значении, сколько в их старении. А это, в свою очередь, ставит перед КНР задачу управления своим национальным бюджетом, в особенности в вопросе выплаты пенсий и расходов на здравоохранение. А также поддержания своего статуса «мировой фабрики», так как возможности трудовых ресурсов тают: более чем у одного из пяти китайцев сегодня возраст превышает 55 лет.

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В контексте рассмотрения вопроса об изменении численности жителей в тех или иных странах, необходимо упомянуть Нигерию – страну с населением в 224 миллиона человек, которая сегодня пока не претендует на первенство на пьедестале демографических процессов и находится в этом плане позади Пакистана, Индонезии, США и двух азиатских гигантов. Однако, ООН предвидит увеличение в два раза населения этой страны на заре 2100 года. А дальше еще больше и не далек тот день, когда Нигерия менее чем через столетие сможет конкурировать с Китаем за второе место в этом рейтинге.

Несмотря на значительные природные ресурсы этой африканской страны и наличие там большого количества довольно талантливых предпринимателей, сегодня ВВП Нигерии на душу населения лишь немногим превышает уровень 1970 г. В 2018 г., еще до пандемии, Нигерия, опередив Индию, стала страной с наибольшим числом жителей, живущих за чертой абсолютной бедности.

Должен удвоить численность своих жителей к 2100 году и Пакистан, доведя эту цифру до 487 миллионов, против 240 миллионов в настоящее время. Однако этот бум рождаемости является настоящей бомбой замедленного действия в таких странах, как Пакистан и Нигерия, страдающих от бандитизма, коррупции и глобального потепления. Уже в 2023 году Пакистан вместе с 4 другими азиатскими странами войдет в десятку самых густонаселенных государств.

Помимо Индии и Китая, есть еще Индонезия и Бангладеш. Однако это возвращение азиатского континента на передний план мировой арены роста народонаселения является «не столько революцией, сколько восстановлением», объясняет журнал «Форин полиси», указывая, что наиболее сильные изменения происходят не в Азии, а в Африке.

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Пятой страной «демографического рывка» должна стать Демократическая Республика Конго. Хотя сегодня ее население составляет «всего» 100 миллионов человек (почти столько же, сколько во Вьетнаме, но меньше, чем в Японии, Филиппинах, Мексике, России, Бразилии и ряде других), ожидается, что к 2100 году оно достигнет 432 миллионов человек.

Сила, с которой население молодой Африки будет формировать 21 век, становится ясной, когда мы классифицируем общества по среднему возрасту, который делит население на две равные половины. Если в Китае и Индии ему соответственно 38 и 28 лет, то в ДРК и Нигерии ему едва 18 лет. Это означает, что большая часть конголезского населения переживет 2080-е годы.

Сегодня уже многие эксперты называют 21 век «веком Африки». По прогнозам ООН, к 2100 году 5 из 10 самых густонаселенных стран будут африканскими. Помимо Нигерии и ДРК, это будут Эфиопия, Танзания и Египет. К этому времени население африканского континента превысит 4,2 миллиарда человек и будет составлять 40% населения мира, что далеко от нынешних 60% азиатского населения.