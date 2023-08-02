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Геополитика чемпионата мира по футболу среди женщин 2023 года

Начавшийся в Австралии и Новой Зеландии чемпионата мира по футболу среди женщин 2023 года - это отражение эволюции общества, свидетельство расширения географии проведения состязаний по всем континентам и интернационализации женского футбола.
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Поле завершения пандемии Covid-19 возобновился чемпионат мира по женскому футболу. Впервые он проводится, с одной стороны, в двух разных странах – Австралии и Новой Зеландии и, с другой стороны, в Океании. До сих пор три континента имели возможность принять чемпионат мира среди женщин: Европа, Азия и Америка. Отныне этот международный конкурс будет проводиться на четырех континентах. Таким образом, женский чемпионат мира пошел по стопам расширения географии проведения мужского футбольного чемпионата мира, также экспортируя проведение своих матчей по всем континентам и интернационализируясь, что свидетельствует о глобальном охвате этого движения и росте внимания к этому виду женского спорта.

https://s.france24.com/media/display/fe090fe4-2e9a-11ee-96ed-005056bf30b7/w:980/p:16x9/a3403f92dc36a24760b05a3688c052f4f7d787a8.jpg

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Впервые в чемпионате мира приняли участие 32 команды. Среди них, в частности, четыре африканские страны, в том числе Марокко. Интересно отметить, что, при активном участии короля Мохаммеда VI, разрабатывается в этой стране политико-экономическая и спортивная стратегия, направленная на развитие футбола высокого уровня, как «мужского», так и «женского», включающая также стремление и за счет этого привлечь еще большее внимание к Марокко на международном уровне.

Еще одним важным элементом международного масштаба стало то, что флаги аборигенов и маори развеваются в Австралии и Новой Зеландии во время каждого матча, представляя коренные народы обеих стран. Этот факт примечателен тем, что карта мира по версии ФИФА - это не то же самое, что карта стран, признанных ООН. Действительно, ФИФА признает 211 ассоциаций, в то время как ООН признает 193 страны. Фактически, это приводит к возникновению беспрецедентных ситуаций, связанных с признанием народов и наций и их легитимацией международными субъектами.

Расширение географии проведения чемпионата мира также выражается в рекордной посещаемости, когда было продано более 1.5 миллионов билетов. Это событие, в некотором смысле, отражает вступление женского футбола высшего уровня в новую эру. Однако это не означает, что стадионы будут заполнены. Призыв ФИФА побудить болельщиков посещать стадионы Новой Зеландии для участия в матчах напоминает о том, какой путь еще предстоит пройти, чтобы повысить охват женского футбола.

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Помимо признания коренных народов, ФИФА стремится показать, что выступает против ряда других проявлений национальной политики, в частности в сфере ношения хиджба. В некоторых видах спорта это разрешено, но в случае с футболом это является предметом споров. Например, во Франции 29 июня прошлого года Государственный совет поддержал запрет на ношение хиджаба в рамках национальных футбольных соревнований, несмотря на то, что, как это ни парадоксально, Международная федерация футбола разрешила это с 2014 года с целью борьбы с дискриминацией. Это, в частности, объясняется тем фактом, что ФИФА как международный орган принимает во внимание множество различных сторон на международном уровне, особенно из мусульманских или немусульманских стран, которые разрешают ношение хиджаба и участвуют в освещении футбола, когда, например, французские государственные советники по национальным вопросам решают запретить его. Так, 24 июля прошлого года марокканская теннисистка Нухайла Бензина стала первой футболисткой, которой разрешили выступать в хиджабе во время матча чемпионата мира.

Сегодня в женском футболе есть много крупных активных фигур. И это не удивительно, так как женщины составляют около 50% населения мира. Большинство обществ, будь то западные или незападные, являются патриархальными обществами, в которых многие виды спорта остаются оплотом мужчин. Так, Пьер де Кубертен, который в 1894 году, создав МОК, а затем в 1896 году первые современные Олимпийские игры в Афинах, решил запретить участие женщин в соревнованиях. По выраженной тогда им позиции, женщины не могли заниматься спортом высшего уровня, потому что это было "неприглядно", «не по-женски». По сей день в ряде стран сохраняются взгляды на ограничения занятия женским спортом, по-прежнему отражая в этом вопросе сексистскую позицию, даже несмотря на то, что постепенно и там наблюдается тенденция к признанию гендерного равенства.

Таким образом, начавшийся в Австралии и Новой Зеландии чемпионата мира по футболу среди женщин 2023 года  -  это отражение происходящей эволюции общества.

 

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футбол женский футбол чемпионат мира по футболу среди женщин 2023 года
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