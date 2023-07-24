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Что видят во сне слепые

Наши сновидения всегда образны, отражающие, как правило, то, что мы видели или пережили в прошлом... А что же происходит во снах слепых людей? Или они такие же, как и черный фон дневной жизни?
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Человек тратит на сон примерно треть своей жизни. И практически все люди во время сна видят сновидения. Когда мы погружаемся в сон, в нашем мозгу разыгрываются множественные «ночные спектакли», различные изображения прокручиваются без остановки, в то время как наши тяжелые веки, тем временем, закрыты. Сновидения остаются очень образными, отражающими, как правило, то, что мы видели или пережили в прошлом... Эти визуальные образы дополняются, порой, фантазиями, которые также носят визуальный характер. Во сне, например, мы можем «пообщаться» с человеком, которого мы видели недавно или давно.

Но все равно, это связано с тем, ЧТО МЫ ВИДЕЛИ!

Однако в этой связи невольно возникает вопрос: а что же происходит во снах слепых людей? Что они «видят» во сне, если они никогда не воспринимали зрительно внешний мир? Чем наполнены их сны, или же они такие же, как и черный фон дневной жизни?

A blind boy walks with a white stick on World Sight Day in Belgrade October 12, 2006. World Sight Day is a global annual event, held under the auspices of "VISION 2020: The Right to Sight," a joint initiative of the World Health Organization and the International Agency for the Prevention of Blindness. REUTERS/Marko Djurica

            Image: REUTERS/Marko Djurica

Из даже небольшого общения со слепыми от рождения удается узнать, что «видение» окружающих предметов и событий подменяется у них восприятием через другие органы чувств. Например, не видя пространства, они чувствуют находящиеся в комнате предметы, ощущают их по запаху, звуку, даже вкусу. Так, некоторые из них говорят, что их восприятие окружающего мира, чувства, в том числе обоняние и даже кровообращение, сильнее стимулируется, когда они чувствуют ветер. Некоторые сообщают, что вкус и обоняние, например, может у них стимулироваться через сны.

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В принципе, это не удивительно, так как хорошо известно, что, при ухудшении восприятия мира тем или иным органом чувств, этот недостаток пытаются восполнить другие органы.

Незрячие с рождения люди никогда не видели окружающего их мира, предметов и вещей, тем не менее знают их значения. Они могут на ощупь определять вещи и мир. Таким образом, слепым людям во снах приходят различные образы, связанные с органами чувств. Иначе говоря, свои сновидения незрячие люди чувствуют. 

Как выяснил американские ученые, слепым людям чаще снятся кошмары, чем зрячим. Им чаще снятся сны, в которых они подвергаются опасности. Скорее всего, это связано с тем, что слепой человек более подвержен стрессовым факторам, чем зрячий. Кроме того, ученые из Америки в ходе проведенных ими экспериментов выяснили, что большинство слепых видят сновидения в форме звуковых образов.

Чтобы лучше понять чувства и ощущения людей с поврежденным тем или иным органом чувств, надо, безусловно, попытаться понять эту проблему из общения с таким уязвленным человеком.

Например, отдельные слепые от рождения говорят, что восприятие через другие органы чувств повседневных вещей берет у них верх над видением. Они не видят пространства, но чувствуют его. Например, где дверь при входе в помещение.

Что же касается снов, то они порой указывают, что их сны  на самом деле представляют собой смесь формы, которую они визуализируют, и восприятия этой формы, которое они испытывают. Эта смесь создает своего рода образ. Так, один из слепых рассказал, что, будучи погруженным в сон, он не видит, например дом, в который входит, но задерживается у входной двери, представляя все в некотором абстрактном виде. Даже лестницу, присутствующую в этом доме, по которой он поднимался во сне, он визуализирует не целиком, а только клетку, чувствуя пустоту, спуск и косвенно понимая, что это лестница.

К несчастью, в окружающем нас мире живет много слепых людей. Которые не могут радоваться распускающимся цветам, видеть лица близкого человека.

Мы с каждым днем расширяем границы использования Искусственного интеллекта, учим его воспринимать жизнь и «видеть» ее своими глазами. А как не нейрооперации, а ИИ может дать слепым радость зрительного восприятия жизни и помочь им «увидеть» сны? Напишите об этом с использованием хештега #почему#.

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