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Всем привет! Сегодня я расскажу, как сделать на своём компьютере сервер, который закрыт в локальной сети (localhost). Многие игроки хотят создать свой сервер и начать над ним работать. Для начала нам надо определиться, на какой версии вы хотите создать сервер. Если вы хотите создать сервер версии 1.16.* и выше, то вам, пожалуй, требуется ядро yatopia , новое популярное ядро, оптимизированное лучше, чем paper на данных версиях. Если у вас есть новые плагины, и нет старых, на версии 1.9-1.13, то лучше использовать paper. Вообще есть много ядер, для модификаций игры, и для плагинов, или просто Vanilla ядро.

Вот пример нескольких ядер:

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Теперь перейдём к установке. Создайте папку, где будет расположен ваш сервер. Далее скачайте своё ядро, которое вам больше нравится, поместите его в эту папку, и создайте текстовый документ с названием start. Затем откройте его. И введите следующие строки:

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для копирования текста в фотографии:

@ECHO OFF

SET BINDIR=%~dp0

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CD /D "%BINDIR%"

java -Xmx3G -Dfile.encoding=UTF-8 -jar spigot.jar

POUSE

Сохраняем документ с изменением расширения на ".bat" .Теперь получилась консоль сервера. Теперь вы должны запустить консоль, где находится ядро сервера. Если у вас появился файл eula.txt с logs папкой, значит у вас всё получилось. Теперь заходим в папку eula (Соглашение Minecraft на включение сервера) и меняем строку с eula=false на eula=true, сохраняем и выходим.

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(консоль может быть разной, зависит от версий игры)

Теперь оставьте консоль включенной, так как она генерирует мир и конфигурации. После чего вы должны снова выключить консоль. Зайти в server.properties, найти строки “server-ip=” прописать “server-ip=localhost”, а также отключить лицензию и разрешить вход пиратским версиям игры “online-mode=true” на “online-mode=false”. Теперь сохраняем и закрываем текстовый документ server.properties, включаем консоль. Заходим в Minecraft с версии, на котором создано ядро. Вводим в подключение сервера localhost:25565 (Порт можно изменить в строке server-port в Server.properties). И таким образом вы открыли для себя сервер, другие зайти не смогут, но есть и бесплатные хостинги, которые позволяют создавать сервера для выживания. После этого мы ищем папку plugins, туда можно скачивать плагины .jar формата. (Если вы скачали с неизвестного сайта сборку сервера, рекомендую проверить все папки, особенно plugins, недавно я обнаружил у друга вирус-программу удалённого доступа, но вовремя заметил и удалил её.) Ещё проверьте внимательно плагины, там также могут быть вредоносные коды, внедрившись которые могут взломать сервер, или нечестные игроки благодаря этим кодам.



Если моя статья вам понравится, то в следующей статье я расскажу, как открывать сервер у себя на компьютере для других пользователей с помощью одной программы.

(Показы на скриншотах версия пустой сборки spigot 1.12)



Я оставлю свою пустую сборку которую показывал примером в данной статье.



