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Zanzarah: The Hidden Portal - проходняк из детства или незамеченный шедевр

В 2002 году немецкой студией Funatics Development на свет рождается фэнтези-приключение ZanZarah: The Hidden Portal, одна из моих первых игр на компьютере, и это рассказ о том, что это было и почему это так мне понравилось.
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Небольное предисловие, эдакий флешбэк из детства.

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Итак, мне лет так 11, в руки попадает подарок от родителей - это игра на диске, неокрепшему уму сложно понять, что обложка (самого диска не сохранилось) на диске не отображает всей сущности продукта и судить объективно только лишь по одной картинке как минимум глупо. Все бы ничего однако меня как мальчишку сразу же отпугивает изображение феи на обложке и юная героиня в главной роли. В то время эталоном геймдева для меня было наличие в игре широкого бестиария противников и не меньшее количество способов их уничтожения, а если коротко, то любил я тогда "стрелялки" по типу Doom и первого Far Cry. Но смелось, скука ну и конечно же любопытство взяли своё, игра была установлена и по итогу неоднократно пройдена, оставив приятные впечатления на многие годы. Вспомнил об игре я абсолютно случайно, также на это понадобилось определенное количество сил и времени, однако, запросы в Гугле по типу "Игра в которой..." дали свои результаты, и решение о перепрохождении не заставило долго ждать.

В то время лицензионные игры часто продавались в небольших прямоугольных коробках с квадратными обложками по тиму этой, ну а гарантией качества этого диска была надпись издателя 1С или как в этом случае Руссобит-М.

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И вот, казалось бы, игра есть в Steam: покупай и играй, вот только печальный опыт запуска старых игр на новых железяках и операционных системах дал мне напутствие, что стоит обратиться сначала к "демо-версии", а уже после сделать вывод и прикупить игру в Steam, ведь не всем потом хочется сидеть и ждать неделями свои деревянные с рефанда в Steam, верно?

Всем известным способом игра была получена, и мое чутьё меня не подвело: игра запустилась на Windows 11, и уже в главном меню меня ждала потрясающая музыка из детства а вместе с ней и первые проблемы - ужасные лаги. Пара чашек кофе и не особо сложные манипуляции с утилитой под названием dgVoodoo дали результат.

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Нетрудно было найти инструкции по настройке чудо-программы, однако, интерфейс поначалу даже пугал.

Запуск игры через эту программу дал нам широкоформатное разрешение, избавил от лагов и иных проблем (однако не всех).

Пару минут ностальгии и кнопка новой игры уже нажата. И давайте чтобы не мучить вас, уважаемых читателей, и не пересказывать сюжет игры от и до, я просто проясню концепцию и завязку игры, а также чем эта игра меня зацепила.

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Сюжет рассказывает классическую историю про добро и зло, про то, что "раньше было лучше" и жили эльфы и люди вместе и было у них все хорошо, но как обычно есть "но". Главную героиню Эми, которая живет в Лондоне, своеобразным способом эльф-чердачник заманивает шкатулкой (внутри которой руна телепортации) в свой мир и по прибытию поясняет, что мол темные эльфы жизни не дают и вобще тут везде дикие феи и терновые кусты проходы загараживают. Забайтив героиню на исполнение пророчества, согласно которому придёт достойный человек, победит зло и объединит оба мира силами добра, мы начинаем свой путь в эту интересную страну чудес.

Сама по себе игра представляет достаточно доброе и милое приключение со смесью разных игровых жанров и их элементов в одном флаконе, собственно именно из за этого она и не даёт игроку скучать.

Большую часть времени мы путешествуем по открытому миру, вникаем в сюжет, ищем секреты и сражаемся с врагами, все это разбавлятся решением несложных головоломок, платформингом, торговлей и прокачкой нашей боевой "деки". Сама Эми кулаками естественно не машет, как становится известно, мир полон фей разных мастей (стихий) и каждый уважающий себя житель этой страны имеет у себя коллекцию "питомцев". Наша героиня - не исключение, и чтобы превозмогать трудности этого мира уже через 5 минут игры нам дают 1 из 3 стартовых фей выбор (следующих находим сами, ловим, покупаем, меняем).

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Все феи поделены на своего рода семейства, именно поэтому в ходе игры наша стартовая фея может даже эволюционировать и преобрести новые способности и характеристики.

Немного про систему поединков в игре. Путешествуя по миру героиня будет встречать противников со своим набором фей, также можно отхватить от диких фей, которые любят прятаться в разных местах, кстати очень интересно и логично реализован спавн фей, например дикая фея стихии воды будет нападать на вас из ручьёв и болот, а феи стихии природы с пнев и деревьев. И если описанные выше ситуации вас не пугают, то самое время показать у кого самая сильная и универсальная "дека". Бой происходит от первого лица и чем-то напоминает шутер с небольшой ареной, внутри которой используя укрытия и способности фей происходит бой. Каждая из особей способна стрелять и летать, однако следует помнить про запас маны и выносливости во время боя.

У каждой из сторон может быть по 5 фей разных стихий, которые можно менять во время боя. И сделано это не просто так.

Вот такая табличка, найденная мною в детстве на просторах интернета, неслабо упрощала жизнь и экономила время. Она отображала эффективность одних стихий против других.

После каждого боя наши феи немного "изнашиваются", их необходимо подлечивать, восполнять ману, а в случае поражения даже воскрешать. Для этого в игре реализован полноценный менеджмент, ну или если по-простому, инвентарь со всем необходим. С помощью него можно также улучшить своих фей, обучив их новым заклинаниям, те в свою очередь делятся на заклинания защиты и нападения. Вся прокачка в игре звезд с неба не ловит и сведена на получение и улучшение самых редких (или не очень) фей в игре и сборку их в универсальную колоду, способную победить колоду врага.

Итог. Широкого распространения игра не получила, однако игроками воспринята достаточно хорошо и тепло, многие ждут продолжение, кто-то делает моды на игру, а другие утвержают, что не за горами ремейк и стоит просто немного подождать, но время идет, новостей нет, а такие фанаты как я переигрывают, ностальгируют и делятся мыслями с вами. Однозначно назвать игру шедевром язык не поворачивается, но списывать со счетов точно не стоит, это по-прежнему простенькое, доброе и атмосферное приключение. Да, запуск игры сопровождался некоторыми трудностями, не каждая игра способна стабильно запускаться и работать на новом железе и ОС, но хуже от этого она явно не становится.


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