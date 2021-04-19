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В прошлом месяце Nvidia зарегистрировала криптомайнинговый «бюджетный» процессор CMP 30HX для линейки CMP HX. Несколько дней назад компания Gigabyte уже представила собственный продукт на его основе, а инсайдеры сообщают о скором релизе аналогичной новинки производства ASUS. Причём стоить она будет очень дорого.

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Как сообщил участник Reddit под ником MathematicianBasic73, отдать за процессор придётся целых 799 долларов. Для бюджетной модели цена неоправданно высокая. Фактически CMP-модули представляют собой «творчески переработанные» видеокарты Nvidia на микроархитектуре Turing.

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В частности, CMP 30HX по сути является видеокартой GTX 1660 SUPER без портов. Например, когда-то модификация Dual GTX 1660 SUPER EVO стоила на Amazon меньше 240 долларов (правда, теперь её цена заметно превышает $600 , а то и $700).

Как итог — стоимость CMP 30HX будет втрое выше исходной цены на GTX 1660 SUPER. Новость уже не удивляет — ранее сообщалось, что вариант Gigabyte с аналогичным процессором видели в Румынии по цене $720.

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Случайное совпадение или нет, но компания Nvidia в одном из докладов повысила оценку доходов от продажи CMP для «промышленного» майнинга в первом квартале втрое, с 50 миллионов долларов до $150 миллионов.