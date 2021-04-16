TSMC: дефицит микрочипов может сохраниться в 2022 году
Согласно прогнозам компании TSMC — крупнейшего производителя микрочипов в мире, текущая нехватка полупроводниковых продуктов может не закончится к концу этого года, как предсказывалось ранее. При этом прогноз не такой пессимистичный, каким мог бы быть.
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Пересмотрев свои расходы и возможности роста, TSMC спрогнозировала улучшение ситуации с поставками в третьем квартале, хотя полностью дефицит, возможно, не будет покрыт и до конца года.
«Мы видим, что спрос продолжает быть высоким. Я надеюсь, что в 2023 году мы сможем предложить большие мощности для поддержки наших потребителей. К тому времени начнётся некоторое ослабление проблем в цепочке поставок», — заявил журналистам финансовый директор TSMC Венделл Хуан.
По прогнозам компании, в расширение и модернизацию производства полупроводников в 2021 году будет инвестировано порядка 30 миллиардов долларов, в первом квартале уже потрачено 8,8 миллиарда. Доход за второй квартал составит $12,9-13,2 миллиарда, чуть выше, чем ожидали аналитики, но всего примерно на 1% больше, чем в предыдущем квартале. Годовой доход вырастет на 20%, значительно выше отметки в 15-16%, предсказанной рыночными аналитиками ранее.
Многие крупные производители вроде Renesas, Foxconn и Nvidia уже предупредили о том, что нехватки микрочипов сохранятся до конца года и, возможно, продолжатся в 2022 году. Это коснётся всей электроники, от компьютеров автомобилей до видеокарт, игровых консолей и смартфонов.
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