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Прошло всего несколько дней с тех пор, как специалисты по кибербезопасности рассказали об уязвимости, позволяющей любому блокировать аккаунт пользователя WhatsApp. Новая проблема — специальное ПО позволяет круглосуточно отслеживать время активности пользователя мессенджера. Или — нескольких пользователей одновременно.

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Трудно переоценить возможности, которые такие программы дают психически неустойчивым людям, всевозможным «частным детективам» и просто ревнивым партнёрам. Как известно, пользователи WhatsApp не могут скрыть свой статус онлайн/оффлайн, но следить за этим вручную крайне непродуктивно. Тем более, что в сети уже существуют приложения, способные делать это за людей.

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Специалисты по кибербезопасности из компании Traced сообщают, что нашли в магазине Google ряд приложений, позволяющих ввести несколько номеров и сопоставить, когда оба (или более) из них находились онлайн. Одновременное появление в сети WhatsApp и отключение от неё может свидетельствовать о беседе «подозреваемых», причём последние даже не узнают, что за ними следили. Поскольку формально никакого взлома смартфонов не происходит, соответствующие приложения не удаляются из Google Play. Остаётся надеяться, что компания поскорее обновит политику использования торговой площадки.

Самое важное, что пользователь никак не может помешать слежке. Хотя время последнего посещения сети можно запретить показывать в настройках, статус «онлайн» всё равно будет демонстрироваться. Единственный способ — полностью заблокировать «преследователя», но это не поможет, если тот сменит SIM-карту. Жертвам слежки остаётся только заводить альтернативные карты самим.