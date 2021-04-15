Обновление прошивки PS5 добавило поддержку 4К, 120 Гц и HDR телевизорам Samsung
Компания Sony наконец выпустила прошивку для игровой консоли PlayStation 5, ожидаемую многими владельцами современных телевизоров Samsung. Обновление позволит полностью раскрыть потенциал их панелей.
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Ожидалось, что PS5 «по умолчанию» будет поддерживать трансляцию игрового видео с разрешением 4К, частотой обновления экрана 120 Гц и активированной HDR-технологией. При этом оказалось, что подобный режим из-за бага, связанного с интерфейсом HDMI 2.1 и несовершенства прошивки Sony недоступен новым моделям телевизоров Samsung.
С учётом того, что компания является одним из самых популярных производителей телевизоров в мире, ситуация требовала немедленного решения. Конечно, речь идёт только о моделях, изначально способных воспроизводить видео с соответствующими характеристиками.
Ещё в январе Samsung подтвердила, что работает с Sony над устранением проблемы, а представители Sony заявили, что обновление, скорее всего, выйдет в марте. Но, этого так и не произошло. К счастью, компаниям удалось справиться с проблемой. Соответствующих данных на официальной странице Sony ещё не появилось, но об обнадёживающей геймеров всего мира новости написал даже Forbes.
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Ожидается, что после обновления PlayStation 5 будет способна транслировать HDR-контент с разрешением 4К и частотой обновления 120 Гц. Кроме того, появилась информация о том, что владельцы консолей смогут сохранять игры с внутренних SSD-носителей на USB-накопители. При этом, игры там можно будет только хранить — скорость работы USB-флешек не позволит играть с них «напрямую».
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