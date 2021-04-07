Apple ответит перед судом за доходы от нелегальных приложений
В Калифорнии рассмотрят коллективный иск, поданный против Apple. В местный окружной суд поступило завяление, обвиняющее компанию в том, что она получает доходы от нелегальных игровых приложений из App Store.
реклама
В поступившем во вторник иске конкретно упоминаются приложения виртуальных казино, разработанные компанией DoubleU Games Co. Согласно поданному заявлению, Apple фактически выступает в качестве «нелицензированного казино», допуская на своей площадке размещение нелегальных азартных игр. Хотя вместо настоящих денег используется бесплатная игровая валюта, потратив её, можно приобрести дополнительные «монеты» за вполне настоящие доллары.
«Оплата деньгами в игре за шанс выиграть дополнительное игровое время нарушает антиигровые законы как минимум 25 штатов», — указывается в иске. В дальнейшем истцы рассчитывают инициировать аналогичные процессы во всех 25 штатах.
«Соответственно, Apple активно даёт возможность, разрешает, продвигает и получает прибыль от незаконных игр», — говорится в иске.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила