Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В Калифорнии рассмотрят коллективный иск, поданный против Apple. В местный окружной суд поступило завяление, обвиняющее компанию в том, что она получает доходы от нелегальных игровых приложений из App Store.

реклама

В поступившем во вторник иске конкретно упоминаются приложения виртуальных казино, разработанные компанией DoubleU Games Co. Согласно поданному заявлению, Apple фактически выступает в качестве «нелицензированного казино», допуская на своей площадке размещение нелегальных азартных игр. Хотя вместо настоящих денег используется бесплатная игровая валюта, потратив её, можно приобрести дополнительные «монеты» за вполне настоящие доллары.

«Оплата деньгами в игре за шанс выиграть дополнительное игровое время нарушает антиигровые законы как минимум 25 штатов», — указывается в иске. В дальнейшем истцы рассчитывают инициировать аналогичные процессы во всех 25 штатах.

анонсы и реклама Rocket Lake в Compeo.ru i5 11600K в Ситилинке Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены -30% на 43" UHD TV Xiaomi - цена меньше чем ты думаешь Много RTX 6700XT поступило в продажу

«Соответственно, Apple активно даёт возможность, разрешает, продвигает и получает прибыль от незаконных игр», — говорится в иске.



