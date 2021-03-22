Бренд iQOO без лишнего шума представил в КНР модель iQOO U3x 5G. Основными функциями новинки стали поддержка связи пятого поколения, дисплей с частотой обновления 90 Гц, чипсет Snapdragon 480 и аккумулятор большой ёмкости с поддержкой быстрой зарядки.

The iQOO U3x 5G оснащён 6,58-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом для селфи-модуля. Плотность пикселей — 401 ppi. Соотношение площади дисплея к фронтальной поверхности смартфона — 90,61%.

U3x получил 8-мегапиксельную фронтальную камеру, основной модуль с 13-мегапиксельным главным сенсором, 2-мегапиксельным датчиком глубины и LED-вспышкой. Новинка выпускается в вариантах с объёмом ОЗУ LPDDR4x до 8 ГБ и ПЗУ до 128 ГБ типа UFS 2.1. Аппарат работает под управлением ОС Android 11 в оболочке iQOO 1.0. Для распознавания отпечатков пальцев используется боковой сканер. Альтернатива — распознавание по лицу.

Ёмкость АКБ — 5000 мАч с поддержкой зарядки на 18 Вт, поддерживаются Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, имеются порты USB Type-C и 3.5-мм — для проводных наушников. По некоторым данным, не так давно модель с идентичными характеристиками уже дебютировала в стране под другим брендом.

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В продаже имеются три варианта iQOO U3x в сером и синем корпусах: с 6/64 ГБ ОХУ/ПЗУ, 4/128 ГБ и 8/128 Гб. Цена — $184, 184 и 230 соответственно. Начало продаж начнётся с 1 апреля.



