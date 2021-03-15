На днях в сети появились официальные тизеры realme 8 и 8 Pro. По предварительным сведениями, релиз обоих смартфонов намечен на 24 марта. В известном бенчмарке Geekbench обнаружены характеристики и скоринг «обычного» варианта гаджета. Соответствующие данные о варианте Pro появятся позже.

Судя по уже опубликованной информации, новинка будет оснащена чипсетом MediaTek Helio G95, 8 ГБ оперативной памяти и новейшей операционной системой Android 11. Мобильная платформа G95 представлена в 2020 году и предназначена для смартфонов, относящихся к «мейнстриму» мобильного рынка.

Новый аппарат получил 536 баллов в одноядерном тесте и 1702 — в многоядерном. Это, пожалуй, чуть выше, чем обычно получают смартфоны среднего уровня.

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Из предыдущих утечек известно, что realme 8 будет оснащён основной квадрокамерой с 64-мегапиксельным сенсором. 108-мегапиксельный вариант будет использоваться только в Pro-версии. Ожидается продажа вариантов, оформленных в серебристом и чёрном цветах.