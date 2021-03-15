Первый флагман ставшей "независимой" Honor представят в середине лета
Релиз новинки ожидается в июле текущего года. По некоторым данным, смартфон станет частью линейки Magic. Помимо того, что аппарат получит топовую мобильную платформу Snapdragon 888, дополнительные данные пока отсутствуют.
В декабре прошлого года глава компании Джао Мин уже заявлял, что производитель намерен выпускать флагманские модели в будущем и у бренда появятся новинки серий Mate и P. Поскольку Honor теперь не связан с Huawei, попавшей под глобальные американские санкции, бренд, вероятно, сможет получить лёгкий доступ к ранее недоступным компонентам.
Фактически, Honor уже ведёт переговоры с крупнейшими производителями комплектующих вроде Qualcomm и MediaTek о поставках новых однокристальных систем для будущих гаджетов. Также компания ведёт активные переговоры с Google о возобновлении доступа к сервисам и Google Play — в числе прочего отсутствие поддержки Google негативно сказалось на возможностях Honor на мировом рынке. Также компания расширяет сферу своего влияния, открывая новые оффлайн-магазины и собственную торговую онлайн-площадку Honor Mall.
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