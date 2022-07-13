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Главная его проблема - деградация банок памяти от температурных воздействий, и тут чем выше и чаще они, тем быстрее отвалится банка памяти. Тут начну коротко ссылаться на известный всем спор блогеров: Викона и Юнион Поинт (Света и Данил). Как я видел из роликов викона, ему приносят в основном палиты, гигабиты - вендоры с некачественными СО. Соответственно на таких видюхах банки памяти охлаждаются ужасно и разогреваются до 90-95+ градусов, что выводит их из строя менее чем за полгода (особенно от постоянной нагрузки майнеров). Юнион же провели КРАТКОВРЕМЕННЫЙ тест, где мусолили термоинтерфейс, что бессмысленно для выявления той проблемы, которая есть на хуниксе - деградация от температурного воздействия на ДОЛГОСРОКЕ.

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Итак, hynix деградирует из за перегрева на долгосроке, и для того, чтобы сделать вывод, рассмотрим на примере. Скажем, возьмем видеокарту условно X, ей меняли прокладки + изначально кач. СО. Видеопамять иногда используется в играх, рендере и т.п. на заводских и достигает в пике температуры 80-85. в таком случае видеопамять у видеокарты Х умерла на 2 год (К ПРИМЕРУ) из-за деградации от температуры. И получается советы не брать 3060ti на хуниксе актуальны, ведь качество видеопамяти самсунга выше, и она не отлетит на той же видеокарте Х с теми же нагрузками (80-85) из за деградации от температурных нагрузок (если не конкретный брак, а не просто плохое кач-во хуникса, который опять же С БОЛЬШЕЙ вероятностью откиснет, нежели самсунг, и та же карта Х но на самсунге проработает уже скажем 5 и более лет, ведь причина ее поломки на 2 год это вышедшая из строя видеопамять (ОПЯТЬ ЖЕ, исключаем конкретный брак по типу неисправности из коробки ВСЕХ запчастей, видим только то, что на долгосроке hynix некачественный, и из за температурных воздействий (даже низких для видеопамяти, 75-85) отлетает.)

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Вывод: Не берем 3060ti на hynix, так как это рулетка и видеопамять может легко откиснуть через 1-2-3 года (а может и не откиснуть, кто знает, но на кой вас эта рулетка?). Что делать людям у которых уже 3060ti на hynix? Очевидно - эксплуатировать карту при минимальных температурах (как это сделать, куча роликов на юбупчике)