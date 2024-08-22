SETI - программа поиска внеземных цивилизаций была заложена в уже далёком 1959 году со статьи "Поиск межзвездных коммуникаций" в журнале Nature. В той статье было показано, что уже сейчас вполне можно обнаружить радиосигналы от цивилизаций подобных нашей, если они расположены от нас не слишком далеко. К этому времени были известны критерии этого радиосигнала: окна прозрачности, полосы пропускания, повторяющийся характер (паттерны) и частоты, главной из которых является частота 1420 МГц длина волны которой равна 21 см - за это отвечает сверхтонкий метастабильный переход между двумя атомами нейтрального холодного водорода, отличающихся лишь взаимной ориентацией магнитных моментов протона и электрона - это и есть та самая точка отсчёта, физическая величина не зависящая ни от языка, ни от математических констант, ни от систем исчисления и вообще ни от чего остального. Поэтому возникло разумное предположение, что любая технически развитая цивилизация обязательно найдёт этот переход и будет слушать и передавать на этой универсальной частоте.