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Бум технологий продолжается

То что происходит в мире сейчас, было сказкой всего каких-то 100 лет назад. И то что сказка сейчас, через 100 лет станет явью.
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Любая достаточно развитая технология неотличима от магии.

3-ий закон Кларка1

Если бы человеку, живущему всего каких-то 20 лет назад, вы сегодня сказали, что хотите "написать в телегу", он бы скорее всего вас не так понял. Мир за последние годы очень сильно изменился, и то что раньше казалось невозможным, стало реальностью. Приведу несколько примеров тех достижений человечества за последние 100 лет, которые мы используем каждый день, но воспринимаем как должное:

  1. Конечно же ИнтернетК началу 2023 года число пользователей достигло 5,16 млрд человек, что составляет более 50 % от всех жителей планеты Земля2Мы все давно воспрнимаем интернет как неотъемлемую часть нашей жизни, как что-то, без чего нельзя представить современное общество. Но если копнуть глубже, тогда начинаешь понимать, что на деле, для создания такой простой вещи как Интернет, человечству сначала понадобилось изобрести компьютер, а до этого ещё и электричество... Ах, да, электричество. 
  2. Электричество. Оно повсюду. Я сейчас сижу в комнате, пишу эту статью, и вокруг меня нед ни единного предмета, в создании которого не применялось электричество на какой нибудь из стадий производства. Ни единного. Странно это осознавать, чтов нашем мире почти все что нас окружает существует благодаря нескольким людям, таким как Уильям Гилберт3, магдебургский бургомистр Отто фон Герике4, Стивен Грей5 (не путать с Сашей6), а в 1745 году голландец Питер ван Мушенбрук создаёт первый электрический конденсатор — Лейденскую банку. Все это происходило в протяжении последних 400 лет. И эта мысль поражает. Всего 400 лет назад изобрели то, без чего невозможно представить текущую реальность.
  3. GPS навигация. Кажется, будто бы это не так уж и сложно, зная всего лишь показатели часов на спутниках и на навигаторе, вычислить местоположения устройства-навигатора с точностью до 2-3 метров. Но стоит, опять же, копнуть чуть глубже, и начинаешь понимать, сколько всего понадобилось для того, чтобы сейчас было возможно с помощью небольшого карманного устройства, любой житель земли (исключая приполярные области) мог определить местоположение ближайшего пивного ларька. Просто, навскидку, попробую перечислить открытия, которые понадобились для создания такой системы: 
    1. Упомянутый выше интернет
    2. Теория относительности
    3. Законы Кеплера
    4. Реактивный двигатель
    5. Радиопередача
    6. Атомные часы
    Список можно продолжать ещё очень и очень долго.

И все это вещи, которые мы используем каждый день, не задумываясь об их истории, о том сколько человеческих жизней, страданий, открытий и достижений стоит за каждой мелочью. Прямо сейчас я пишу эту статью с персонального компьютера, и пишу не вдаваясь в подробности, как движение моиих рук превращаются в мысли, что я транслирую на весь интернет, как с помощью проводов и электричества я могу рассказать вам то что я думаю, рассказать вам, как же это круто, рассказывать что-то через провода и электричество. 

Что же ещё нас ожидает в будущем?


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Я считаю, что не горами тот день, когда то что считается сказкой сейчас, станет явью. Бессмертие? Мы близки к этому как никогда. Люди уже умеют печатать органы на биоорганическом 3д принтере. Что же нам мешает, в ближайшем будущем научиться "ремонтировать" человека полностью? Что, если скоро люди научаться восстанавливать теломеры, или же вовсе заменят клетки с поврежденными хромосомами на новые, напечатанные? Ни-че-го. Бессмертие не за горами, скажу я вам. Может наше поколение уже не успеет застать этот момент, но я считаю, что уже после нас это станет реальностью. 


Джон Кэмпбелл в своём романе «Острова в космосе» 1931 года придумал кое-что весьма интересное, так называемый "варп-двигатель"6

По одной из теорий возможный реальный варп-двигатель будет перераспределять так называемую «тёмную энергию» в охватывающем корабль пространстве, создавая позади корабля её избыток и напротив недостаток перед кораблем. Геометрически это выглядит так, что пространство позади корабля «раздуто», а перед кораблём — «сжато».

По модели, известной как «Пузырь Алькубьерре», такое искривление пространства достигается за счет использования релятивистских эффектов, описываемых общей теорией относительности. В обеих гипотезах сам корабль оказывается внутри своеобразного пространственного пузыря... как в контейнере, относительно которого неподвижен, а движется сам этот пузырь с кораблем внутри.

Межвездные путешествия с помощью искривления пространства на напечатанном на 3д принтере корабле, бессмертие... В удивительное время мы живем, хочу я вам сказать!

Заключение

В чем мой посыл, зачем я написал эту статью?

Каждый день я вижу десятки, а то и сотни людей, которые живут вместе со мной, в том же мире, в то же удивительное время. Но, они не замечают всего этого. Всего того, что происходит вокруг них. Не задумываються о том, что потребовалось, чтобы они сейчас читали эту статью, грели утром еду в СВЧ печи, смотрели телевизор или просто гуляли по асфальтрованным тратуарам. И это меня очень огорчает. Поэтому, я хочу помочь людям, что случайно увидят эту статью, получат от своих друзей ссылку, или же я сам им покажу, открыть глаза и увидеть, увидеть всю ту красоту что окружает их каждую секунду - красоту науки.

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Используемые материалы

  1. Законы Кларка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
  2. Про число пользователей интернета https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
  3. В 1600 году Уильям Гилберт ввёл в обращение сам термин электричество («янтарность», от др.-греч. ἤλεκτρον: [электрон] — янтарь). © Википедия
  4. Бургомистр Отто фон Герике создал электростатическую машину в виде насаженного на металлический стержень серного шара, которая позволила наблюдать не только эффект притягивания, но и эффект отталкивания. © Википедия
  5. В 1729 году англичанин Стивен Грей провёл опыты по передаче электричества на расстояние, обнаружив, что не все материалы одинаково передают электричество. © Википедия
  6. Варп-двигатель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BF-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C

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