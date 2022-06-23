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Как купить видеокарту "с рук" правильно

Появилось много б/у карточек. Как определить, какие майнили 24/7, а какие тихо стояли в домашних ПК?
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В связи со снижением курсов криптовалют на вторичный рынок наконец-то вышло достаточно много видеокарт. Особенно приятные цены на карты предыдущих серий - например, GTX 1060 или RX 570.

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Но, очевидно, многие видяхи много лет усердно трудились на майнинговых фермах. При этом карточки из домашних ПК тоже подешевели вслед за рынком (кто будет покупать GTX 1060 за 15к если полно объявлений за 10к?).

Много раз говорилось о том, что майнинг майнингу рознь - есть карты действительно "ухоженные", которые эксплуатировались в хороших условиях. Но узнать эти подробности вы никогда не сможете, мало того, можно купить карту, которая поменяла 2-3 владельцев и майнила "не покладая рук" в разных местах и условиях.

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3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Хочется конечно приобрести с рук видеокарту именно с ПК. И есть несколько способов существенно снизить вероятность попасть на жертвы майнинга, внимательно обратив внимание на подробности объявлений. Итак.

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1.Фото видеокарты не в ПК, а на столе. Возможно, новая карта уже куплена, особенно, если об этом сказано в объявлении. Но фото внутри компа выглядит надежнее, вероятность "домашней карточки" существенно выше.

2. Продающий аккаунт. В объявлении написано, что на карте играли в Доту раз в год? Откройте его другие и архивные объявления. Часто бывает, что продает или продавал еще несколько карт, и все домашние и для Доты.

3. В описании есть фразы "карта обслужена", "дважды менял термопасту", "заменен кулер" и прочая информация о внедрениях в конструктив. Как вы думаете, многие пользователи меняют термопасту на видеокартах просто так? Что для этого должно произойти? Вероятность, конечно, есть, но она очень мала. Какой-нибудь педант, который играет с всегда запущенным датчиком температуры, заметил, что средние градусы выросли на 5-7 и решил карту "обслужить"? :) Даже если так, будет ли он продавать свое сокровище по нижней границе рынка?) Вряд ли.

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Сюда же можно добавить фразу "карта не перегревалась". Сильно ли этот аспект волнует геймеров?)

4. Указан тип памяти. Это для знающих. Например, "карта в отличном состоянии, не вскрывалась. Память самсунг". Информация для майнеров, так как считается, что Самсунг лучше разгоняется. Мимо.

5. Без проверки. "Проверить негде, может привезти ваше  оборудование, проверим на нем". А его "оборудование" куда делось?) Либо майнинг, либо еще хуже - карту продают нерабочую.

6. Очень дешевая карта ниже рынка. Вероятность вообще ее купить очень мала. Вероятно, это даже не убитая майнингом карта, а вообще фейк или мошенничество. Но даже если ее выставил бедолага, не знающий цен - поверьте, рынок быстро все расставит на свои места. Пока вы будете ехать за покупкой, его телефон будут разрывать, и обязательно предложат цену выше.

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7. Карты AMD. К сожалению, в свое время видеокарты AMD давали лучший  хешрейт, чем карты NVidia, в силу того, что в одной категории у них было больше вычислительных блоков, а у зеленых - быстрее скорость чипа. Для игр это был в целом паритет, а вот для майнинга при сопоставимых ценах красные были лучше.

Потому карт уровня RX 470 - RX 580 на руках у геймеров намного меньше, чем тех же GTX 1060, потому выбирая АМД вы с очень большой вероятностью берете карту после майнинга.



Стоит добавить, что даже карта из домашнего ПК возможно ранее была приобретена у майнеров. Или просто с рук, и происхождение ее продавцу самому неизвестно.

Потому "идеальное" объявление выглядит примерно так:  "Продается видеокарта с домашнего компьютера. Покупалась в таком-то магазине в таком-то году, чек и коробка есть. Любые проверки." И фото в компьютере. Такую можно смело брать :)


Напишите, по каким еще признакам вы определяете карты после майнинга.

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